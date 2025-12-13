Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Пусковые провода
Пусковые провода
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Общество
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 11:49

Резкие перепады температуры — новый враг электроники: как избежать поломок зимой

Резкие перепады температуры зимой могут повредить электронные устройства — ТАСС

Резкие перепады температуры зимой могут привести к деградации и даже необратимым отказам электронных устройств — об этом сообщает ТАСС. Опасность представляет не только мороз, но и перенос гаджетов из холода в тепло, когда внутри корпуса образуется влага.

Почему мороз опасен для техники

Как объяснил глава центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования оператора "Мегафон" Александр Джакония, при низких температурах в устройствах запускаются физико-химические процессы, которые негативно влияют на их работу. В первую очередь страдают аккумуляторы. Электролит в батареях густеет, ионный обмен замедляется, напряжение падает, что может привести к внезапному отключению гаджетов прямо на морозе.

Наиболее уязвимыми оказываются устройства с литий-ионными аккумуляторами — смартфоны, планшеты и электронные книги. По словам эксперта, у пауэрбанков после даже одного переохлаждения может безвозвратно исчезнуть часть ёмкости, а использование устройств с повреждённой батареей становится потенциально опасным. Ноутбуки также плохо переносят холод: у них тускнеют экраны и возникают системные ошибки. В отдельных случаях страдают динамики и микрофоны — первые начинают "хрипеть", вторые теряют чувствительность.

Опасность конденсата при возвращении в тепло

Дополнительный риск возникает при резком возвращении техники в тёплое помещение. Если устройство находилось, например, в холодной машине, его рекомендуется полностью выключить и переместить в среду с ровной температурой. Использование автомобильной печки для прогрева может усугубить ситуацию из-за резких температурных скачков.

"Не стоит ускорять процесс феном или потоком горячего воздуха из печки. Такой прогрев действует рывками: внешняя поверхность становится теплой, а внутренние компоненты остаются холодными, что только увеличивает количество влаги внутри корпуса", — пояснил Александр Джакония.

Эксперт отметил, что телефону требуется минимум час "отдыха" при комнатной температуре, прежде чем его можно включать. В некоторых случаях этого времени может оказаться недостаточно, и тогда паузу следует увеличить.

"Когда сбои сохраняются несколько часов, лучше не продолжать эксперименты с зарядкой. Конденсат может вызывать микроповреждения на контактах, и в таком случае безопаснее обратиться в сервис", — подчеркнул Александр Джакония.

Как снизить риски зимой

Для защиты техники при выходе на холод специалист советует использовать утеплённые чехлы и сумки. Если устройства приходится оставлять в автомобиле, предпочтительнее размещать их в багажнике, где температурный режим мягче, чем в салоне. Перед хранением технику следует полностью выключить, а не переводить в спящий режим.

"Технику нужно полностью выключить, а не переводить в спящий режим, и по возможности упаковать в герметичный пакет, вытеснив из него воздух — это минимизирует образование конденсата", — отметил Александр Джакония.

Он также предупредил, что крайне нежелательно оставлять гаджеты в открытых держателях или на сиденьях, где они напрямую контактируют с холодным воздухом. Соблюдение этих рекомендаций позволяет существенно снизить риск повреждения электроники в зимний период.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Штраф до 15 тысяч грозит за нарушение правил установки гирлянд — РИА Новости сегодня в 7:06
Новогодний декор может принести штраф: что важно знать россиянам

Новогодние гирлянды на фасадах и окнах могут привести к штрафу до 15 тысяч рублей, если их установка нарушает правила пожарной безопасности.

Читать полностью » Экс-главу Елизовского поселения арестовали до февраля 2026 года — PrimaMedia сегодня в 6:48
Муниципальная земля привела в СИЗО: громкое дело на Камчатке набирает обороты

Бывшего главу Елизовского поселения отправили под стражу до 2026 года по делу о взятке земельными участками на сумму более 14 млн рублей.

Читать полностью » Развитие зарядной инфраструктуры откроет путь электробусам в область — руководитель Асаул сегодня в 4:36
Подмосковье подключают к электробусам: единая транспортная система выходит на новый уровень

Электробусы готовятся выйти на пригородные маршруты Москвы и области, но для запуска потребуется расширение зарядной инфраструктуры и поэтапная интеграция направлений.

Читать полностью » За фейерверки с балкона можно получить штраф до 15 тысяч рублей — адвокат Князев вчера в 17:05
Хотели срубить ёлку сами? Новый год может закончиться в отделении

Шумные праздники нередко заканчиваются не радостью, а штрафом. Как не нарушить закон в новогоднюю ночь и какие ошибки совершают чаще всего?

Читать полностью » На Кубани 37 процентов браков заключают после 35 лет — АиФ-Юг вчера в 15:35
Тайминг семейного счастья сбился: Кубань живёт по новым законам брака и рождения

Жители Кубани всё чаще вступают в брак после 35 лет. Почему семьи откладывают рождение детей и как это влияет на демографию региона?

Читать полностью » Перевозка скутеров в стандартных автобусах невозможна из-за их габаритов — Емеельяненко вчера в 14:31
Велосипед в автобусе — не так просто: почему перевозка больших вещей может стать головной болью

Людмила Емельяненко объяснила, какие правила нужно соблюдать при провозе велосипедов, багажа и животных в общественном транспорте, чтобы избежать отказа в поездке.

Читать полностью » Налог с процентов по вкладам можно снизить за счёт вычетов — налоговый консультант Пирогова вчера в 14:25
Проценты по вкладам уйдут в налог — если не сделать один важный шаг вовремя

Россиянам напомнили о налоге на проценты по вкладам за 2024 год и рассказали, кто и на каких условиях может законно снизить сумму платежа.

Читать полностью » Россияне получат январские пенсии досрочно в конце декабря — Котяков вчера в 13:49
Пенсии сдвигают календарь: кто получит январские деньги до Нового года

Часть пенсионеров получит январские выплаты раньше обычного: Минтруд разъяснил, кого коснётся досрочное перечисление и как пройдут выплаты в праздники.

Читать полностью »

Новости
Дом
Уборка по расписанию помогает поддерживать чистоту без стресса — эксперты по быту
Еда
Фрикадельки становится мягче при добавлении картофельного пюре — кулинары
Красота и здоровье
Зубная нить уменьшает образование камня между зубами — стоматологи
Авто и мото
Водители получают штрафы за отказ от медосвидетельствования даже трезвыми — автоюрист
Спорт и фитнес
Носовое дыхание при беге снизило расход кислорода — The Conversation
Экономика
ДНР: малый и средний бизнес стал ключевой опорой экономики региона — Любовь Луговая
Мир
В Кировоградской области Украины произошли аварийные отключения электроэнергии — Андрей Райкович
Питомцы
Животные живут дольше при прекращении размножения — Nature
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet