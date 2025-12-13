Резкие перепады температуры — новый враг электроники: как избежать поломок зимой

Резкие перепады температуры зимой могут привести к деградации и даже необратимым отказам электронных устройств — об этом сообщает ТАСС. Опасность представляет не только мороз, но и перенос гаджетов из холода в тепло, когда внутри корпуса образуется влага.

Почему мороз опасен для техники

Как объяснил глава центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования оператора "Мегафон" Александр Джакония, при низких температурах в устройствах запускаются физико-химические процессы, которые негативно влияют на их работу. В первую очередь страдают аккумуляторы. Электролит в батареях густеет, ионный обмен замедляется, напряжение падает, что может привести к внезапному отключению гаджетов прямо на морозе.

Наиболее уязвимыми оказываются устройства с литий-ионными аккумуляторами — смартфоны, планшеты и электронные книги. По словам эксперта, у пауэрбанков после даже одного переохлаждения может безвозвратно исчезнуть часть ёмкости, а использование устройств с повреждённой батареей становится потенциально опасным. Ноутбуки также плохо переносят холод: у них тускнеют экраны и возникают системные ошибки. В отдельных случаях страдают динамики и микрофоны — первые начинают "хрипеть", вторые теряют чувствительность.

Опасность конденсата при возвращении в тепло

Дополнительный риск возникает при резком возвращении техники в тёплое помещение. Если устройство находилось, например, в холодной машине, его рекомендуется полностью выключить и переместить в среду с ровной температурой. Использование автомобильной печки для прогрева может усугубить ситуацию из-за резких температурных скачков.

"Не стоит ускорять процесс феном или потоком горячего воздуха из печки. Такой прогрев действует рывками: внешняя поверхность становится теплой, а внутренние компоненты остаются холодными, что только увеличивает количество влаги внутри корпуса", — пояснил Александр Джакония.

Эксперт отметил, что телефону требуется минимум час "отдыха" при комнатной температуре, прежде чем его можно включать. В некоторых случаях этого времени может оказаться недостаточно, и тогда паузу следует увеличить.

"Когда сбои сохраняются несколько часов, лучше не продолжать эксперименты с зарядкой. Конденсат может вызывать микроповреждения на контактах, и в таком случае безопаснее обратиться в сервис", — подчеркнул Александр Джакония.

Как снизить риски зимой

Для защиты техники при выходе на холод специалист советует использовать утеплённые чехлы и сумки. Если устройства приходится оставлять в автомобиле, предпочтительнее размещать их в багажнике, где температурный режим мягче, чем в салоне. Перед хранением технику следует полностью выключить, а не переводить в спящий режим.

"Технику нужно полностью выключить, а не переводить в спящий режим, и по возможности упаковать в герметичный пакет, вытеснив из него воздух — это минимизирует образование конденсата", — отметил Александр Джакония.

Он также предупредил, что крайне нежелательно оставлять гаджеты в открытых держателях или на сиденьях, где они напрямую контактируют с холодным воздухом. Соблюдение этих рекомендаций позволяет существенно снизить риск повреждения электроники в зимний период.