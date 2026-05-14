Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
вакансия
вакансия
© mos.ru by Фото: пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Главная / Экономика
Ирина Малова Опубликована сегодня в 13:11

Нейросети проверяют резюме по своим правилам: одна фраза может стоить хорошей вакансии

Фраза "уверенный пользователь ПК" в резюме может не помочь, а, наоборот, ухудшить позиции соискателя, пояснил HR-эксперт, руководитель Международного кадрового агентства AMAЛКО Гарри Мурадян. Почему так происходит, специалист рассказал в комментарии NewsInfo.

Искусственный интеллект за последнее время заметно изменил принципы поиска работы в Москве, соискатели все чаще составляют резюме и сопроводительные письма с помощью ИИ, а работодатели доверили нейросетям первичный разбор заявок, сообщило ранее издание "Российская газета".

Мурадян пояснил, что при первичном отборе резюме с помощью искусственного интеллекта чаще всего оценивается совпадение опыта кандидата с требованиями вакансии, длительность работы на предыдущих местах, наличие перерывов и ключевых навыков.

"Нейросетям изначально задается задача, допустим, смотришь тех кандидатов, которые у нас есть в коллективе, анализируешь его профили. Делаешь по этой аналогии. Дальше эту задачу загружают на какой-нибудь сторонний сайт, где есть вакансии", — пояснил Мурадян.

По словам эксперта, нейросеть в первую очередь обращает внимание не на внешнее оформление, а на то, насколько коротко, емко и системно человек описывает свой опыт. Также важны обязанности, реальные результаты и совпадение функционала с тем, что требуется работодателю.

Специалист отметил, что некоторые формулировки в резюме могут сыграть против кандидата. К таким он отнес устаревшие и слишком базовые навыки, которые уже давно воспринимаются как обязательные.

"Если в резюме пишешь "уверенный пользователь ПК", то это как бы странно, потому что бывают неуверенные пользователи ПК. В восемьдесят лет "уверенный пользователь ПК" это наверно, отчасти, достижение. Но писать такое в резюме, нет", — сказал HR-эксперт.

Мурадян добавил, что автоматические фильтры появились в том числе из-за поведения соискателей, которые массово откликаются на вакансии, не читая их содержание. Из-за этого рекрутеры получают слишком много неподходящих откликов и вынуждены использовать первичную скоринговую модель.

Эксперт считает, что резюме нужно писать под конкретные вакансии и отрасли, но без искажения реального опыта. По его словам, важно коротко упаковать профессиональные навыки, достижения и рыночное позиционирование кандидата так, чтобы резюме проходило фильтры и при этом оставалось честным.

Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Скамейка запасных на рынке труда не работает как в спорте: кадровый резерв оказался с подвохом 27.04.2026 в 13:43

HR-эксперт Гарри Мурадян прокомментировал NewsInfo сокращение кадрового резерва в России. ЛИД

Читать полностью » Цена семейного счастья: стоит ли копировать французские методы поддержки многодетных в России 25.04.2026 в 17:49

Предложение об изменении правил налогообложения для многодетных граждан вызвало широкий резонанс среди экономистов и представителей экспертного сообщества.

Читать полностью » Поддельная банкнота прячется в деталях: эти признаки помогут ее распознать 24.04.2026 в 15:13

Финансист Василий Окулесский рассказал NewsInfo, как распознать поддельную купюру.

Читать полностью » Тайный кэш-бэк: почему россияне внезапно достали из банков триллионы рублей 22.04.2026 в 7:06

Россияне активно снимают средства со счетов, стремясь обезопасить свои финансы на фоне участившихся проблем с доступом к современным технологическим сервисам.

Читать полностью » Четырехдневка оказалась не такой выгодной: за красивой идеей спрятан опасный нюанс 16.04.2026 в 12:44

Эксперт по труду Олег Косырев объяснил NewsInfo, почему четырехдневная рабочая неделя подходит не всем.

Читать полностью » Приходить раньше всех бесполезно: вот что действительно открывает путь к карьере 15.04.2026 в 17:51

HR-эксперт Александр Сивогривов рассказал NewsInfo, нужно ли платить переработками и стрессом за успешную карьеру.

Читать полностью » Россияне чувствуют инфляцию не по отчетам: вот что сильнее всего бьет по кошельку 13.04.2026 в 14:40

Экономист Владимир Косой объяснил NewsInfo причины инфляционных тревог россиян.

Читать полностью » Не айтишники и не рабочие: кто неожиданно рискует остаться без работы из-за Telegram 07.04.2026 в 15:19

HR-эксперт Гарри Мурадян рассказал NewsInfo, кто может потерять работу из-за замедления Telegram.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Стыдные грядки в прошлом: дизайнерский огород – новый тренд, меняющий ваш ландшафт
Недвижимость
Один раз чуть не переплатил за ЖКУ: разобрался, теперь плачу вдвое меньше
Россия
Первая зарплата в 14: где и с кем можно работать юным россиянам легально
Наука
Роковое решение: Сталин отправил команду на смерть, и об этом молчали
Садоводство
Рискуете урожаем: прогрейте грядки в теплице всего за 3 дня и забудьте о проблемах
Садоводство
Обработала участок, теперь дети бегают босиком, клещей не боимся – и хватает на всё лето
Наука
Тикающая бомба Африки: озеро, способное взорваться и унести жизни 2 миллионов человек
Авто и мото
Не пойдешь к врачу — не сядешь за руль: за что теперь могут лишить водительского удостоверения с 2027 года
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet