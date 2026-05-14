Нейросети проверяют резюме по своим правилам: одна фраза может стоить хорошей вакансии

Фраза "уверенный пользователь ПК" в резюме может не помочь, а, наоборот, ухудшить позиции соискателя, пояснил HR-эксперт, руководитель Международного кадрового агентства AMAЛКО Гарри Мурадян. Почему так происходит, специалист рассказал в комментарии NewsInfo.

Искусственный интеллект за последнее время заметно изменил принципы поиска работы в Москве, соискатели все чаще составляют резюме и сопроводительные письма с помощью ИИ, а работодатели доверили нейросетям первичный разбор заявок, сообщило ранее издание "Российская газета".

Мурадян пояснил, что при первичном отборе резюме с помощью искусственного интеллекта чаще всего оценивается совпадение опыта кандидата с требованиями вакансии, длительность работы на предыдущих местах, наличие перерывов и ключевых навыков.

"Нейросетям изначально задается задача, допустим, смотришь тех кандидатов, которые у нас есть в коллективе, анализируешь его профили. Делаешь по этой аналогии. Дальше эту задачу загружают на какой-нибудь сторонний сайт, где есть вакансии", — пояснил Мурадян.

По словам эксперта, нейросеть в первую очередь обращает внимание не на внешнее оформление, а на то, насколько коротко, емко и системно человек описывает свой опыт. Также важны обязанности, реальные результаты и совпадение функционала с тем, что требуется работодателю.

Специалист отметил, что некоторые формулировки в резюме могут сыграть против кандидата. К таким он отнес устаревшие и слишком базовые навыки, которые уже давно воспринимаются как обязательные.

"Если в резюме пишешь "уверенный пользователь ПК", то это как бы странно, потому что бывают неуверенные пользователи ПК. В восемьдесят лет "уверенный пользователь ПК" это наверно, отчасти, достижение. Но писать такое в резюме, нет", — сказал HR-эксперт.

Мурадян добавил, что автоматические фильтры появились в том числе из-за поведения соискателей, которые массово откликаются на вакансии, не читая их содержание. Из-за этого рекрутеры получают слишком много неподходящих откликов и вынуждены использовать первичную скоринговую модель.

Эксперт считает, что резюме нужно писать под конкретные вакансии и отрасли, но без искажения реального опыта. По его словам, важно коротко упаковать профессиональные навыки, достижения и рыночное позиционирование кандидата так, чтобы резюме проходило фильтры и при этом оставалось честным.