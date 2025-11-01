Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Ирина Малова Опубликована сегодня в 14:34

Сопроводительное письмо решает судьбу резюме: три абзаца, которые кадровики читают до конца

HR-эксперт Булкина назвала три правила составления сопроводительного письма к резюме

Сопроводительное письмо должно быть кратким и адресным, с тремя четкими абзацами. О правилах составления этого сообщения в беседе с NewsInfo рассказала эксперт в сфере HR Елена Булкина.

Булкина подчеркнула, что сопроводительное письмо — это важная часть самопрезентации кандидата, но не повторение резюме. Оно должно дополнять его и показывать личную заинтересованность. Эксперт объяснила, что письмо должно быть направлено конкретному адресату, иначе оно теряет смысл.

"Сопроводительное письмо — это действительно хорошая вещь, в которую можно добавить что-то от себя, более неформальная, больше обращенная непосредственно к тому, кому ты пишешь это письмо", — отметила эксперт.

По словам Булкиной, структура письма должна быть простой и логичной. Первый абзац объясняет, почему человек обращается именно к этому работодателю. Второй — показывает, какую пользу кандидат может принести компании. А третий завершает обращение, выражая благодарность или готовность к обратной связи.

"Никто из HR-специалистов не будет читать пятистраничные сочинения на вольную тему. Это три абзаца, не больше. Коротко и по существу", — резюмировала она.

Эксперт подчеркнула, что важно избегать излишней детализации, перечисления всех достижений и длинных текстов — специалисты по персоналу просто не читают большие объемы информации.

