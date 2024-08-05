Как продавцы б/у шин обманывают покупателей

Многие автовладельцы выбирают покупку бывших в употреблении шин на вторичном рынке, поскольку полная замена всех четырех шин может оказаться весьма затратной. Однако специалисты предостерегают, что недобросовестные продавцы могут использовать различные уловки для увеличения стоимости шин.

Ключевым аспектом при выборе является глубина протектора, которая играет важную роль во время технического осмотра и считается более значимой, чем наличие грыж или проколов, что довольно распространено на российских дорогах.

Тем не менее, некоторые продавцы идут на хитрость, используя специальные инструменты для углубления канавок на протекторе, делая внешний вид шин более привлекательным. Однако такая практика может повлечь за собой удаление основного слоя резины, который отвечает за прочность шины. Это, в свою очередь, увеличивает вероятность проколов и других повреждений при воздействии дорожных неровностей.

При покупке важно проверять, не подвергалась ли шина процедуре проточки протектора. Часто такие шины приобретают с целью увеличения стоимости автомобиля перед продажей, но для регулярного использования они могут стать источником многочисленных проблем.