В двух районах Курской области введен запрет на продажу алкоголя после 17:00 из-за режима КТО

В Курчатове и Курчатовском районе ограничена продажа алкоголя после 17:00 из-за режима КТО

В двух муниципальных образованиях Курской области будет введен запрет на продажу алкогольной продукции. По информации и. о. губернатора Алексея Смирнова, начиная с 21 августа в Курчатове и Курчатовском районе алкоголь нельзя будет продавать после 17:00.

В ряде других районов, таких как Суджанский, Глушковский, Кореневский и нескольких других, полный запрет на розничную продажу алкоголя вступил в силу с 12 августа.

Смирнов отметил, что это решение направлено на поддержание общественного спокойствия и безопасность в условиях режима контртеррористической операции, действующего на территории Курской области.

Ранее, губернатор Владимир Сальдо запретил продажу алкоголя в приграничной зоне Херсонской области.

Министерство обороны России сообщало о том, что 6 августа украинские силы начали операции на территории Курской области. Ведомство также подтвердило, что бои происходят в Суджанском и Кореневском районах, а 9 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Фото: commons.wikimedia.org/Ильин Алексей Викторович (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)