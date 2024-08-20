В двух районах Курской области введен запрет на продажу алкоголя после 17:00 из-за режима КТО

В двух муниципальных образованиях Курской области будет введен запрет на продажу алкогольной продукции. По информации и. о. губернатора Алексея Смирнова, начиная с 21 августа в Курчатове и Курчатовском районе алкоголь нельзя будет продавать после 17:00.
В ряде других районов, таких как Суджанский, Глушковский, Кореневский и нескольких других, полный запрет на розничную продажу алкоголя вступил в силу с 12 августа.
Смирнов отметил, что это решение направлено на поддержание общественного спокойствия и безопасность в условиях режима контртеррористической операции, действующего на территории Курской области.
Ранее, губернатор Владимир Сальдо запретил продажу алкоголя в приграничной зоне Херсонской области.
Министерство обороны России сообщало о том, что 6 августа украинские силы начали операции на территории Курской области. Ведомство также подтвердило, что бои происходят в Суджанском и Кореневском районах, а 9 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).
Фото: commons.wikimedia.org/Ильин Алексей Викторович (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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