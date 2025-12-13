Режим повышенной осторожности: в чебоксарском аэропорту срочно изменили правила полётов

В чебоксарском аэропорту временно ограничили прием и выпуск воздушных судов. Решение вступило в силу в оперативном порядке и связано с обеспечением безопасности полётов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию из Telegram-канала Росавиации.

Причины введения ограничений

По данным ведомства, режим работы аэропорта был изменён из-за необходимости обеспечить безопасное выполнение полётов. Конкретные детали и сроки действия ограничений не раскрываются, однако подобные меры применяются в случаях проведения технических работ, проверки инфраструктуры или при возникновении факторов, влияющих на безопасность воздушного движения.

Представители авиационных служб продолжают мониторинг ситуации и взаимодействуют с авиакомпаниями, чтобы минимизировать влияние временных ограничений на расписание рейсов.

"Аэропорт Чебоксары: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", — сообщили в Росавиации.

Работа аэропорта и организация перелётов

Аэропорты федеральной сети регулярно проходят технические проверки и при необходимости временно корректируют режим работы. Такие меры позволяют гарантировать функционирование оборудования и инфраструктуры в соответствии с действующими нормами безопасности.

Пассажиров, планирующих вылеты или прилеты в Чебоксары, авиакомпании информируют по каналам обслуживания, чтобы обеспечить своевременное перенаправление или корректировку маршрутов. Работа по восстановлению штатного режима будет продолжена после завершения всех необходимых мероприятий.