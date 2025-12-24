Рутина оказалась не врагом: почему привычные действия спасают мозг от перегрузки

Рутина не всегда означает застой и может быть полезным инструментом для снижения стресса и тревожности, рассказала нейропсихолог, клинический психолог Светлана Колобова. В беседе с NewsInfo она рассказала, когда повторяющиеся действия помогают, а когда мешают развитию.

Рутина представляет собой автоматизированные последовательности действий и мышления, которые мозг использует для экономии энергии и высвобождения ресурсов под сложные задачи, говорит эксперт. По ее словам, за счет этого человеку легче концентрироваться на важном и сохранять психическую устойчивость в нестабильной среде.

"Под рутиной мы будем понимать повторяющуюся привычную последовательность действий или, например, модели мышления, которые в результате многократного повторения становятся автоматизированными или требуют минимальных сознательных усилий. Мы на "автопилоте" делаем многое для того, чтобы экономить силы для какого-то важного рабочего проекта. Рутина создает для нас предсказуемую стабильную среду", — пояснила психолог.

Специалист отметила, что регулярный режим сна, питания и повторяющиеся полезные привычки помогают синхронизировать внутренние часы организма и позитивно влияют на настроение и мотивацию.

"Это позитивно будет влиять на выработку нейромедиаторов, которые регулируют настроение, энергию, мотивацию, это тоже очень хорошо. Мы говорим о том, что рутина не всегда плохо. Когда это хорошо? В очень большом количестве случаев. Я вообще за рутину, потому что она снижает тревожность, стресс, создаёт островки стабильности в нестабильном мире", — полагает психолог.

Она пояснила, что особенно важна структура дня для людей в состоянии выгорания, депрессии и для людей с СДВГ, так как она снижает тревожность и создает ощущение опоры.

"Например, когда у них есть собака и надо несколько раз в день гулять. Это привязка к жизни, к стабильности. И плюс сохранение энергии для главного, когда мы можем совершать прорывы в профессиональной деятельности. Плюс здоровые и полезные привычки, занятия спортом, медитации, здоровое питание. Рутина, которая улучшает качество жизни. Для людей, которые выходят из кризиса это особенно важно под конец года, простая структура дня, такое начало восстановления. Сюда же ритуалы перед сном, которые говорят нам, что мы переходим в режим отдыха", — рассказала эксперт.

При этом Колобова подчеркнула, что рутина может становиться вредной, если лишает человека гибкости. По ее словам, опасность возникает, когда привычные действия используются как способ избегать проблем, новизны и развития, а также когда они противоречат жизненным целям и мешают саморазвитию.