Золоотвал на пределе: почему Байкальск оказался на грани зимнего коллапса

В Байкальске (Иркутская область) введен режим чрезвычайной ситуации. Основная причина — критическое переполнение золоотвала местной ТЭЦ, что ставит под угрозу подготовку к предстоящему отопительному сезону.

Решение о ЧС принято после того, как выяснилось, что золоотвал достиг максимальной заполненности. В администрации города заявили, что теплоснабжающие предприятия не готовы к зиме 2025-2026 годов из-за недостатка финансирования.

Ответственность за предотвращение возможного коллапса возложена на руководство ООО "Теплоснабжение" и отдел городского хозяйства. Власти предупреждают, что без оперативных мер ситуация может привести к катастрофическим последствиям, но при этом призывают жителей сохранять спокойствие.

Сейчас в городе ищут пути решения проблемы, чтобы не допустить срыва подачи тепла в жилые дома с наступлением холодов.