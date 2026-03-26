Мигранты
© openverse.org by Ninara from Helsinki, Finland is licensed under CC BY 2.0.
Арсений Громов Опубликована сегодня в 11:42

МВД выявило 17 нарушений в Нижнем Новгороде: каждый шестой проверенный мигрант работал нелегально

В Нижегородской области завершилась масштабная профилактическая операция "Нелегальный мигрант", организованная региональным управлением МВД. Сотрудники ведомства провели серию проверок на объектах строительства, торговли, общественного питания, а также на ряде производственных площадок. Для контроля территории силовики задействовали беспилотную авиацию, что позволило выявить нарушения на четырех целевых объектах. По итогам оперативных мероприятий были проверены документы у 66 иностранных граждан, пребывающих или работающих в области, сообщает ИА "В городе N".

Итоги проверок и статистика нарушений

В ходе рейда правоохранительные органы составили 17 протоколов об административных правонарушениях. Статистика показывает, что 11 граждан занимались трудовой деятельностью, не имея на то законных оснований в пределах Российской Федерации. Оставшиеся 6 человек нарушили режим пребывания или правила въезда на территорию государства.

Детализация выявленных нарушений указывает на серьезные расхождения с миграционным законодательством. У троих иностранцев цели визита, указанные при въезде, оказались не соответствующими действительности. Еще трое задержанных использовали в работе фиктивные документы, что влечет за собой повышенное внимание со стороны надзорных органов.

Использование беспилотников в таких операциях становится привычной практикой для мониторинга промышленных зон и строек. Высокая точность контроля позволяет инспекторам оперативно реагировать на подозрительное перемещение групп граждан внутри замкнутых периметров объектов. Данный метод существенно сокращает риск попыток бегства нарушителей при появлении полиции на объекте.

Судебные решения и работа с бизнесом

Судебные инстанции назначили каждому задержанному штраф в размере 2 000 рублей. По решению суда трое иностранных граждан помещены в специализированный центр временного содержания, где они будут находиться в ожидании процедуры выдворения за пределы России. Это стандартная практика обеспечения принудительного исполнения миграционного права в подобных случаях.

Ответственность за привлечение иностранных специалистов ложится не только на самих мигрантов, но и на организаторов бизнеса. Сейчас в отношении работодателей, допустивших использование незаконного подряда, инициировано полноценное административное расследование. Органы МВД проверяют законность заключенных контрактов и условия, в которых трудятся приезжие рабочие.

"Контроль за соблюдением миграционного законодательства на производственных площадках остается приоритетной задачей для обеспечения стабильного правопорядка в регионах. Любые попытки привлечения незаконной рабочей силы подрывают принципы честной конкуренции и прозрачности муниципального рынка труда. Важно понимать, что каждое предприятие обязано нести полную ответственность за тех людей, которых нанимает на строительные или торговые объекты. Только системный мониторинг и неотвратимость наказания позволяют минимизировать количество подобных правонарушений в будущем", — отметил управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов

Данная операция продолжает тенденцию ужесточения миграционного контроля в Нижегородской области. Напомним, что в конце февраля региональные службы отчитывались о выявлении порядка 350 нарушителей среди мигрантов в ходе аналогичных профилактических зачисток. Последовательность действий полиции свидетельствует о намерении властей сохранять высокий темп проверок в текущем календарном году.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Андрей Власов
Автор Арсений Громов
Аналитик и корреспондент NewsInfo.Ru. Закончил УрФУ и РАНХиГС. Эксперт по региональной повестке, политическим и экономическим вопросам
Редактор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

Читайте также

Тревожный сигнал от врачей: статистика онкологии в Татарстане обновила исторический максимум 24.03.2026 в 20:45

В региональной медицине фиксируют заметную динамику, которая заставляет пересмотреть подходы к профилактике и охвату населения обязательными обследованиями.

Читать полностью » Невидимый инспектор на дороге: в Тольятти запустили комплекс, который лишает парковки спокойствия 24.03.2026 в 20:45

На дорогах города появился необычный транспорт, способный видеть гораздо больше, чем обычные камеры, и работать там, где раньше царила полная безнаказанность.

Читать полностью » Сон под прицелом алгоритмов: самарская нейросеть заменяет утомительные очереди к сомнологам 24.03.2026 в 20:42

В Самарской области разработали уникальные цифровые инструменты для оценки ночного отдыха, способные заменить многочасовое изучение сложных графиков и записей.

Читать полностью » Море становится ближе: самарцы получили долгожданный прямой путь на черноморские пляжи 24.03.2026 в 20:35

Жители Поволжья готовятся к высокому сезону: восстановление прямого авиамаршрута на юг обещает изменить привычные правила планирования долгожданного отдыха.

Читать полностью » Нефтегазовый кран перекрыт: казна Татарстана недосчиталась миллиардов в начале года 24.03.2026 в 15:35

Регион столкнулся с заметным уменьшением налоговых отчислений от ключевых отраслей, однако неожиданный успех в одном из секторов смягчает общий удар.

Читать полностью » Технологии против реальности: какой сектор экономики диктует правила выживания в Чувашии 24.03.2026 в 14:54

В регионах наблюдается заметный дисбаланс в доходах населения, вызванный структурной перестройкой экономики и острым дефицитом квалифицированного персонала.

Читать полностью » Без лишних бумаг и ожиданий: в Чувашии изменили порядок начисления выплат ветеранам аварии 24.03.2026 в 14:53

Сотни жителей республики продолжают находиться под защитой государства спустя десятилетия после завершения опасных работ на атомной станции.

Читать полностью » Деньги на старт: ульяновское ноу-хау помогает сотням семей обрести источник дохода 24.03.2026 в 14:48

Сотни городских семей уже воспользовались обновленным механизмом финансовой помощи для старта своего дела и укрепления материального благополучия.

Читать полностью »

Новости
ПФО
Миллионные вложения в металл: нижегородская площадка готова штамповать десятки тысяч машин
ПФО
Продуктовая корзина потяжелела: ценники в нижегородских магазинах заметно сдвинулись к весне
ПФО
Тайная жизнь консульства: как случайный визит десятилетней давности изменил будущее Казани
ПФО
Город растёт быстрее надежд: Казань столкнулась с острой нехваткой медицинских учреждений
Питомцы
Японский самурай в доме: уход за сиба-ину превращается в поединок и как победить в нём
ЦФО
Бюджетный взлет Ивановской области: регион вошел в элиту — но губернатор начал охоту на беглецов
ЦФО
Билет в глобальную экономику: первые результаты интенсивного обучения липецких производственных компаний
ЦФО
Вода готовится к наплыву отдыхающих: озёра и реки Москвы медленно приближаются к границе комфорта
Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

