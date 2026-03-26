МВД выявило 17 нарушений в Нижнем Новгороде: каждый шестой проверенный мигрант работал нелегально

В Нижегородской области завершилась масштабная профилактическая операция "Нелегальный мигрант", организованная региональным управлением МВД. Сотрудники ведомства провели серию проверок на объектах строительства, торговли, общественного питания, а также на ряде производственных площадок. Для контроля территории силовики задействовали беспилотную авиацию, что позволило выявить нарушения на четырех целевых объектах. По итогам оперативных мероприятий были проверены документы у 66 иностранных граждан, пребывающих или работающих в области, сообщает ИА "В городе N".

Итоги проверок и статистика нарушений

В ходе рейда правоохранительные органы составили 17 протоколов об административных правонарушениях. Статистика показывает, что 11 граждан занимались трудовой деятельностью, не имея на то законных оснований в пределах Российской Федерации. Оставшиеся 6 человек нарушили режим пребывания или правила въезда на территорию государства.

Детализация выявленных нарушений указывает на серьезные расхождения с миграционным законодательством. У троих иностранцев цели визита, указанные при въезде, оказались не соответствующими действительности. Еще трое задержанных использовали в работе фиктивные документы, что влечет за собой повышенное внимание со стороны надзорных органов.

Использование беспилотников в таких операциях становится привычной практикой для мониторинга промышленных зон и строек. Высокая точность контроля позволяет инспекторам оперативно реагировать на подозрительное перемещение групп граждан внутри замкнутых периметров объектов. Данный метод существенно сокращает риск попыток бегства нарушителей при появлении полиции на объекте.

Судебные решения и работа с бизнесом

Судебные инстанции назначили каждому задержанному штраф в размере 2 000 рублей. По решению суда трое иностранных граждан помещены в специализированный центр временного содержания, где они будут находиться в ожидании процедуры выдворения за пределы России. Это стандартная практика обеспечения принудительного исполнения миграционного права в подобных случаях.

Ответственность за привлечение иностранных специалистов ложится не только на самих мигрантов, но и на организаторов бизнеса. Сейчас в отношении работодателей, допустивших использование незаконного подряда, инициировано полноценное административное расследование. Органы МВД проверяют законность заключенных контрактов и условия, в которых трудятся приезжие рабочие.

"Контроль за соблюдением миграционного законодательства на производственных площадках остается приоритетной задачей для обеспечения стабильного правопорядка в регионах. Любые попытки привлечения незаконной рабочей силы подрывают принципы честной конкуренции и прозрачности муниципального рынка труда. Важно понимать, что каждое предприятие обязано нести полную ответственность за тех людей, которых нанимает на строительные или торговые объекты. Только системный мониторинг и неотвратимость наказания позволяют минимизировать количество подобных правонарушений в будущем", — отметил управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов

Данная операция продолжает тенденцию ужесточения миграционного контроля в Нижегородской области. Напомним, что в конце февраля региональные службы отчитывались о выявлении порядка 350 нарушителей среди мигрантов в ходе аналогичных профилактических зачисток. Последовательность действий полиции свидетельствует о намерении властей сохранять высокий темп проверок в текущем календарном году.