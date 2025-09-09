Мозг на грани: от военного азарта к эмоциональному притуплению

Может ли стресс буквально притупить нашу способность чувствовать радость? Исследование американских ученых показывает, что реальный стресс снижает активность мозга, отвечающего за восприятие вознаграждения. Это открытие проливает свет на механизмы, которые влияют на мотивацию и эмоциональное состояние человека.

Исследование ARMOR: что происходило с новобранцами

В проекте ARMOR приняли участие 123 новобранца Национальной гвардии США. Их тщательно обследовали до и после 10-недельного базового военного обучения. Во время эксперимента с помощью электроэнцефалографии (ЭЭГ) фиксировалась активность мозга, когда участники играли в компьютерную игру с возможностью выигрыша или проигрыша очков.

Основным показателем служил сигнал "reward positivity" (RewP) — нейронный ответ на получение награды или потерю. Результаты оказались впечатляющими: после обучения RewP значительно ослабевал как при выигрыше, так и при проигрыше. Это свидетельствует об общем снижении чувствительности мозга к обратной связи.

Почему это важно: связь с эмоциональным здоровьем

Способность ощущать радость от позитивных событий тесно связана с благополучием, мотивацией и стрессоустойчивостью. Если эта способность снижается, развивается ангедония — неспособность испытывать удовольствие. Ангедония считается одним из симптомов депрессии и других психических расстройств.

Интересно, что у новобранцев с изначально более сильной активностью в дельта-волнах стрессовая реакция была менее выраженной. Это может указывать на так называемую "нейронную устойчивость" — способность мозга сохранять эмоциональную реакцию на вознаграждения даже в условиях стресса.

Перспективы для психического здоровья

Авторы исследования надеются, что понимание этих механизмов поможет разработать эффективные методы поддержки психического здоровья и повышения стрессоустойчивости. Такой подход может стать ключом к профилактике депрессии и улучшению качества жизни в экстремальных условиях.