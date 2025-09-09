Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
мозг
мозг
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука и технологии
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 18:36

Мозг на грани: от военного азарта к эмоциональному притуплению

Стресс изменяет обработку вознаграждения в мозге — научное исследование

Может ли стресс буквально притупить нашу способность чувствовать радость? Исследование американских ученых показывает, что реальный стресс снижает активность мозга, отвечающего за восприятие вознаграждения. Это открытие проливает свет на механизмы, которые влияют на мотивацию и эмоциональное состояние человека.

Исследование ARMOR: что происходило с новобранцами

В проекте ARMOR приняли участие 123 новобранца Национальной гвардии США. Их тщательно обследовали до и после 10-недельного базового военного обучения. Во время эксперимента с помощью электроэнцефалографии (ЭЭГ) фиксировалась активность мозга, когда участники играли в компьютерную игру с возможностью выигрыша или проигрыша очков.

Основным показателем служил сигнал "reward positivity" (RewP) — нейронный ответ на получение награды или потерю. Результаты оказались впечатляющими: после обучения RewP значительно ослабевал как при выигрыше, так и при проигрыше. Это свидетельствует об общем снижении чувствительности мозга к обратной связи.

Почему это важно: связь с эмоциональным здоровьем

Способность ощущать радость от позитивных событий тесно связана с благополучием, мотивацией и стрессоустойчивостью. Если эта способность снижается, развивается ангедония — неспособность испытывать удовольствие. Ангедония считается одним из симптомов депрессии и других психических расстройств.

Интересно, что у новобранцев с изначально более сильной активностью в дельта-волнах стрессовая реакция была менее выраженной. Это может указывать на так называемую "нейронную устойчивость" — способность мозга сохранять эмоциональную реакцию на вознаграждения даже в условиях стресса.

Перспективы для психического здоровья

Авторы исследования надеются, что понимание этих механизмов поможет разработать эффективные методы поддержки психического здоровья и повышения стрессоустойчивости. Такой подход может стать ключом к профилактике депрессии и улучшению качества жизни в экстремальных условиях.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Археологи обнаружили в Городе Давида монету эпохи Птолемея III с изображением Береники II сегодня в 13:25

Сенсационная находка в Городе Давида потрясла даже опытных археологов

В Иерусалиме археологи нашли редкую золотую монету с изображением Береники II. Уникальная находка меняет представления о роли древнего города.

Читать полностью » 32 метра высотой: как часто возникают аномальные волны в Мировом океане сегодня в 13:22

Учёные раскрыли секрет волн-убийц: как обычный день в океане превращается в катастрофу

Научное подтверждение существования аномальных волн, причины их возникновения (линейная фокусировка и нелинейные искажения), а также новые методы прогнозирования с помощью машинного обучения .

Читать полностью » Зубы динозавров раскрывают тайны их рациона: 150 миллионов лет истории в каждой царапине сегодня в 12:21

Разнообразие динозавров в 3D: уникальная методика анализа зубов раскрывает секреты прошлого

Учёные узнали, как на зубах зауроподов отражаются их повадки и климат юрского периода. Уникальные находки открывают новые горизонты в палеонтологии.

Читать полностью » Аль-Наслаа: уникальный камень с разломом будоражит ученых – подробности сегодня в 11:37

Аль-Наслаа: 6 метров загадки – почему эта скала с идеальным расколом будоражит умы ученых

В пустынях Саудовской Аравии стоит камень с идеально ровным разломом. Он вдохновляет ученых и туристов. Что это — игра природы или следы древней цивилизации?

Читать полностью » Ученые нашли применение дефекту алмаза: квантовые технологии на пороге революции сегодня в 10:37

Прощайте, квантовые сенсоры прошлого: ученые нашли революционное решение в алмазах

Ученые обнаружили неожиданное свойство NV-центров в алмазе. Нестабильность спектра оказалась ключом к новым квантовым технологиям, включая сенсоры.

Читать полностью » Лабораторные тесты подтвердили органику в образцах с Марса — исследование в Nature Astronomy сегодня в 9:37

Гидротермальные потоки или вулканы: какое открытие в кратере Джезеро заставило учёных спорить

Ровер NASA Perseverance обнаружил в кратере Джезеро органические соединения, связанные с сульфатами. Лабораторные тесты подтвердили данные Sherloc — находка может указывать на возможные следы древней жизни на Марсе.

Читать полностью » Океаны в опасности: новое исследование рисует мрачную картину будущего – что ждет человечество сегодня в 8:37

Последний вздох океана: ученые раскрыли ужасающую правду – времени почти не осталось, действовать нужно сейчас

Глобальное потепление и загрязнение ведут к удвоению воздействия на океаны к 2050 году, что грозит катастрофическими последствиями для человечества. Ученые предупреждают!

Читать полностью » Тайны Kostensuchus atrox: аргентинские палеонтологи раскрыли ужасную находку сегодня в 7:37

Аргентинские палеонтологи нашли скелет крокодила, который охотился на динозавров 70 млн лет назад

В Аргентине обнаружен скелет Kostensuchus atrox – древнего крокодила, жившего 70 млн лет назад. Гиперплотоядный хищник охотился на динозавров! Это новое открытие всколыхнуло мир палеонтологии.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Продажи новых автомобилей в России в сентябре составят 120–125 тысяч — оценка Андрея Терлюкевича
Спорт и фитнес

Harvard Health Publishing назвал расход калорий при прогулке со скоростью 3,5–4,5 мили в час
Туризм

Расходы семьи из Казани на автопутешествие в Грузию через Верхний Ларс составили около 160 тыс. рублей
Еда

Учёные: чеснок и перец сделали кимчи острым и продлили срок хранения
Садоводство

Опавшие листья осенью могут быть удобрением и укрытием — рекомендации садоводов
Садоводство

Как обрезать лаванду осенью, чтобы избежать грибка: пошаговая инструкция
Культура и шоу-бизнес

Чарли Брукер снимет для Netflix новый четырёхсерийный криминальный триллер
Спорт и фитнес

Врачи: плавание снижает общий процент жира, но не убирает жир только на животе
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet