Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
школьники на экзамене
школьники на экзамене
© mos.ru by Фото: пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Главная / Общество
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 5:11

Революция в образовании: как цифровые платформы превращают процесс обучения и поступления в учебные заведения

Приложение Моя школа — важный шаг в цифровизации образования России – ТАСС

Приложение для школьников и их родителей "Моя школа" стало настоящим хитом, скачанным уже более 5 миллионов раз. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Минцифры РФ. Это подтверждает растущий интерес к цифровым образовательным сервисам, доступным для широкой аудитории.

Популярность приложения "Моя школа"

По информации Минцифры, приложение "Моя школа" пользуется огромным спросом среди школьников и их родителей, чего нельзя не отметить с учётом его успешного распространения. Это приложение помогает родителям следить за успеваемостью своих детей, получать уведомления о школьных мероприятиях, а также взаимодействовать с педагогами. Нарастающий интерес к цифровизации образования только подчеркивает, как сильно в последние годы изменяются подходы к обучению и коммуникации в школьной среде.

Приложение стало настоящим помощником для многих семей, особенно в условиях пандемии, когда привычные формы взаимодействия с учебными заведениями изменились. Вопросы, связанные с расписанием уроков, оценками, уведомлениями и важными объявлениями теперь решаются через смартфоны и планшеты, что значительно упрощает жизнь как учащимся, так и их родителям.

Успех портала "Госуслуги" и других сервисов

Не менее впечатляющие результаты демонстрируют и другие сервисы, связанные с образованием. Например, портал "Подбор вуза", который помог миллионам абитуриентов с выбором учебного заведения, был использован почти 30 миллионов раз. Это свидетельствует о том, что выпускники и их семьи все чаще полагаются на цифровые платформы для решения важнейших вопросов, связанных с высшим образованием.

Ещё одним подтверждением успешности цифровых инструментов является статистика по заявлению в учебные заведения через портал "Госуслуги". Более 3,4 миллиона заявлений было подано в вузы, 1,7 миллиона — в колледжи, и более 1,1 миллиона — на поступление в 1-й класс. Эти цифры показывают, насколько удобными и востребованными становятся электронные услуги для граждан.

Влияние цифровизации на образование

Внедрение цифровых платформ и сервисов в образование оказывает значительное влияние на весь процесс подачи документов и получения информации. Такие сервисы, как "Госуслуги", помогают не только ускорить процессы, но и повысить прозрачность процедур, позволяя избежать бюрократических задержек и ошибок.

Цифровизация помогает и образовательным учреждениям, снижая нагрузку на административные службы, а также облегчая доступ к информации для всех участников образовательного процесса. Особенно заметным стал эффект в условиях удалённого обучения, когда необходимость в быстром доступе к данным и взаимодействии с педагогами стала ещё острее.

Цифровизация в сфере образования открывает новые возможности для школьников, студентов и их родителей, упрощая многие процессы и ускоряя взаимодействие с государственными и образовательными учреждениями.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Россия разрабатывает план гибкой занятости для граждан старшего поколения — ТАСС вчера в 9:58
Пенсионеры вернутся на рынок труда: как обучение и гибкая занятость откроют новые горизонты

Российские власти предложили меры для улучшения занятости пенсионеров, включая гибкие формы работы и программы профессионального образования.

Читать полностью » Святки в 2026 году начнутся 7 января и завершатся 18 января — эксперт вчера в 9:57
Святки без правил: как отпраздновать древний праздник в 2026 году с весельем и без фанатизма

В 2026 году Святки снова подарят уникальную атмосферу, смешивая древние обычаи с современными праздниками. Как отмечают этот период сегодня?

Читать полностью » В Сочельник не рекомендуют заниматься тяжёлой работой и шитьём — РПЦ вчера в 9:48
Рождество начинается не с подарков: что такое Навечерие и почему его боятся нарушить

6 января православные отмечают Рождественский сочельник — самый строгий день поста. Что принято делать, когда можно есть и как начинаются Святки.

Читать полностью » Протоиерей Михаил Потокин: на Рождество важны не подарки, а отношение к людям вчера в 9:24
От сердца к сердцу: почему подарки на Рождество — это не только вещи, но и добрые поступки

Протоиерей Михаил Потокин призывает дарить не вещи, а добрые дела. Рождественские подарки должны отражать отношение к человеку.

Читать полностью » На мюзле для шампанского тратят 55 сантиметров проволоки — Северсталь вчера в 9:02
Тайна проволочной корзинки на шампанском: сколько стоит удержать праздник в бутылке

"Северсталь" подсчитала, что на одно мюзле для игристого вина уходит до 55 см проволоки. Стандартная партия — 62 тыс. метров.

Читать полностью » Почти у каждого россиянина в роду есть святой — протоиерей Вигилянский вчера в 8:58
В вашем роду точно есть святой: священник раскрыл семейную тайну, которую скрывали десятилетиями

Протоиерей Владимир Вигилянский считает, что почти каждый россиянин при изучении родословной может найти святого. Его семья уже сделала такое открытие.

Читать полностью » Обеспеченность врачами в России составила 43,45 на 10 тысяч человек — Минздрав вчера в 8:11
Россия выполнила план по врачам на 2030 год досрочно, но клиники пусты: в чём подвох

Россия почти достигла плановой обеспеченности врачами, рассчитанной на 2030 год, но Минздрав признаёт дефицит десятков тысяч специалистов.

Читать полностью » Соцдоплата пенсионерам назначается автоматически без заявлений — Балынин вчера в 8:08
Выбросьте калькулятор: пенсионерам доплатят до нужной суммы без заявлений

Неработающим пенсионерам в 2026 году доплатят до прожиточного минимума, если суммарные выплаты ниже порога. Эксперт объяснил, что учитывается.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Ларина объяснила, как выявить подделки БАДов через систему маркировки "Честный знак"
Красота и здоровье
Зимние прогулки укрепляют иммунитет и снижают риск заболеваний – Светлана Бурнацкая
Красота и здоровье
Боль в спине у мужчин старше 65 лет может быть причиной бессонницы – Innovation in Aging
Красота и здоровье
Овсяные напитки и их реальное влияние на аппетит и здоровье – The Conversation
Красота и здоровье
Ренато Зилли: изменения образа жизни могут нормализовать уровень сахара на ранней стадии диабета
Красота и здоровье
Главный врач предупреждает об опасности обморожений в зимнюю погоду – ТАСС
Происшествия
Лавинная опасность сохраняется в Краснодарском крае, несмотря на тепло – ТАСС
ДФО
Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в Камчатском крае – Камчатский филиал РАН
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet