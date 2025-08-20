Петунии еще цветут до заморозков: 6 секретов, как вернуть им жизнь

К концу лета даже самые пышные петунии в кашпо и подвесных корзинах начинают терять вид. Цветы становятся бледными, новых бутонов меньше, а побеги вытягиваются. Однако садоводы уверяют: есть несколько проверенных приемов, которые помогут оживить растения и продлить их цветение вплоть до первых заморозков.

1. Регулярный полив

Главная причина увядания петуний — обезвоживание. Крупные кусты требуют много влаги, особенно в жару. В подвесных корзинах и контейнерах почва пересыхает быстрее, поэтому иногда растения приходится поливать дважды в день. Проверить влажность легко: если палец не удается просунуть в почву — пора вмешаться. В случае сильного пересыхания грунт рекомендуют восстановить, замочив контейнер в воде или проводя полив небольшими порциями несколько часов подряд.

2. Подкормки

Частый полив вымывает питательные вещества, и через 6-8 недель после посадки растения начинают голодать. Даже смеси с удобрениями медленного действия к середине лета перестают работать. Специалисты советуют раз в неделю подкармливать петунии универсальным жидким удобрением, добавляя его в воду для полива.

3. Удаление увядших цветов

Чтобы куст продолжал цвести, нужно обрывать не только лепестки, но и весь цветок целиком — вместе с семенной коробочкой. В противном случае растение тратит силы на семена, а не на новые бутоны.

4. Достаток солнца

Петунии любят свет. Если они получают меньше 4-6 часов солнечного освещения в день, побеги становятся длинными и слабыми, а цветение уменьшается. Садоводам рекомендуют перемещать горшки в более освещенное место, особенно ближе к осени, когда солнце уходит ниже и тени от деревьев и построек удлиняются.

5. Пересадка в свежую почву

Смеси на основе торфа со временем уплотняются и перестают впитывать влагу. Даже если вода уходит через дренаж, корни могут оставаться сухими. Если почва стала жесткой, растение лучше аккуратно пересадить в новый субстрат, слегка освободив корни. Заодно можно выбрать горшок большего размера.

6. Обрезка

Если куст стал вытянутым и неопрятным, его можно смело подстричь — петунии хорошо переносят сильную обрезку. Рекомендуется убрать засохшие побеги и укоротить растение минимум на треть. После процедуры важно обеспечить регулярный полив и подкормку: уже через несколько недель появятся новые зеленые побеги и свежие цветы.

Эксперты подчеркивают: даже уставшие к концу лета петунии способны возродиться, если уделить им немного внимания.