Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с судьями Конституционного суда дал поручение провести обстоятельную ревизию законодательства республики, сообщает президентская пресс-служба.
Согласно заявлению президента, в Белоруссии в действии находятся 175 тысяч актов, что является критическим уровнем. Некоторые из них трудны для чтения и понимания, перегружены и повторяют собой отдельные вопросы, а некоторые нормы многократно корректируются.
Целью ревизии является уменьшение правового массива, устранение противоречий в правовом регулировании, обнаружение подзаконных актов, не соответствующих Конституции, законам и указам президента.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул, что основной задачей ревизии является создание эффективной и доступной правовой системы, которая будет способствовать развитию республики и улучшению жизни ее граждан.
Фото: From Wikimedia Commons/ The Presidential Press and Information Office
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