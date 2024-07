Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с судьями Конституционного суда дал поручение провести обстоятельную ревизию законодательства республики, сообщает президентская пресс-служба.

Согласно заявлению президента, в Белоруссии в действии находятся 175 тысяч актов, что является критическим уровнем. Некоторые из них трудны для чтения и понимания, перегружены и повторяют собой отдельные вопросы, а некоторые нормы многократно корректируются.

Целью ревизии является уменьшение правового массива, устранение противоречий в правовом регулировании, обнаружение подзаконных актов, не соответствующих Конституции, законам и указам президента.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул, что основной задачей ревизии является создание эффективной и доступной правовой системы, которая будет способствовать развитию республики и улучшению жизни ее граждан.

