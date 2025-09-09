Классические скручивания развивают мышцы неравномерно: чем это грозит

Скручивания остаются одним из самых популярных упражнений для пресса, однако далеко не всегда они дают ожидаемый результат. Фитнес-эксперт Брэндон Менторе поделился простым приёмом, который помогает сделать тренировку более эффективной.

В чём проблема классических скручиваний

По словам тренера, при традиционном выполнении основная нагрузка ложится на верхнюю часть брюшного пресса. Нижний отдел остаётся задействован меньше, из-за чего мышцы развиваются неравномерно.

Как улучшить эффективность

Менторе советует попробовать обратные скручивания или упражнения с использованием фитнес-резинки.

Он подчеркнул, что для правильной техники важно "создать надёжную точку опоры".

Техника выполнения

Зафиксировать резиновую ленту на уровне голеней. Сесть лицом к точке крепления, согнуть колени, свободный конец ленты положить поперёк бёдер. Отклониться назад и лечь на спину. За головой удерживать гирю или другой утяжелитель, чтобы зафиксировать верхнюю часть тела. Поднять поясницу от пола и подтянуть колени к плечам, сохраняя их согнутыми. Медленно вернуться в исходное положение.

Такой вариант упражнения равномерно нагружает пресс, улучшает тонус мышц и способствует более быстрому результату.