Классические скручивания развивают мышцы неравномерно: чем это грозит
Скручивания остаются одним из самых популярных упражнений для пресса, однако далеко не всегда они дают ожидаемый результат. Фитнес-эксперт Брэндон Менторе поделился простым приёмом, который помогает сделать тренировку более эффективной.
В чём проблема классических скручиваний
По словам тренера, при традиционном выполнении основная нагрузка ложится на верхнюю часть брюшного пресса. Нижний отдел остаётся задействован меньше, из-за чего мышцы развиваются неравномерно.
Как улучшить эффективность
Менторе советует попробовать обратные скручивания или упражнения с использованием фитнес-резинки.
Он подчеркнул, что для правильной техники важно "создать надёжную точку опоры".
Техника выполнения
-
Зафиксировать резиновую ленту на уровне голеней.
-
Сесть лицом к точке крепления, согнуть колени, свободный конец ленты положить поперёк бёдер.
-
Отклониться назад и лечь на спину. За головой удерживать гирю или другой утяжелитель, чтобы зафиксировать верхнюю часть тела.
-
Поднять поясницу от пола и подтянуть колени к плечам, сохраняя их согнутыми.
-
Медленно вернуться в исходное положение.
Такой вариант упражнения равномерно нагружает пресс, улучшает тонус мышц и способствует более быстрому результату.
