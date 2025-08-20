Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Иван Петровский Опубликована сегодня в 18:50

Упражнение, которое меняет колени сильнее, чем любые приседания

Физиотерапевт Уэсли Спарго назвал пользу reverse Nordic curl для укрепления квадрицепсов

Кажется, что этот необычный элемент тренировки скорее мог бы войти в олимпийский арсенал, чем в ваш фитнес-план. Но reverse Nordic curl — это не экзотический спорт, а одно из самых эффективных упражнений для квадрицепсов, которое стоит попробовать всем, кто хочет сильные и устойчивые ноги.

В чем особенность упражнения?

В отличие от привычных приседаний, выпадов и становой тяги, обратный нордический подъём укрепляет мышцы в эксцентрическом режиме — то есть при их удлинении под нагрузкой.

Физиотерапевт Уэсли Спарго отмечает:

"Когда мышца работает эксцентрически, она становится более устойчивой и лучше переносит нагрузки".

Это упражнение выполняется без дополнительного веса: вы стоите на коленях, выпрямляете корпус и медленно отклоняетесь назад, сохраняя прямую линию от головы до коленей. Затем возвращаетесь в исходное положение.

Какие мышцы включаются?

  • Все четыре части квадрицепса: прямая, латеральная, медиальная и промежуточная.
  • Мышцы кора и сгибатели бедра — они помогают стабилизировать положение.
  • Опосредованно упражнение улучшает подвижность коленей и укрепляет связки.

Интересный факт: именно недостаток эксцентрической силы часто становится причиной спортивных травм. Регулярные тренировки с reverse Nordic curl помогают снизить этот риск.

Почему стоит добавить его в программу

  • Стабильность и баланс. При прыжках, беге или работе на высоте сильные квадрицепсы удерживают колено в правильном положении.
  • Комплексная нагрузка. В отличие от обычных упражнений на ноги, здесь задействуются сразу несколько групп мышц.
  • Профилактика травм. Подготовленные мышцы легче справляются с нагрузкой и защищают суставы.
  • Функциональность. Вы улучшаете не только силу, но и координацию движений.

Советы для правильной техники

  • Двигайтесь медленно, считая до пяти при опускании корпуса.
  • Держите бедра вперед, не отводя таз назад.
  • Подбирайте удобное положение стоп: носки подогнуты или прижаты к полу.

Если упражнение кажется слишком сложным — начните с ограниченной амплитуды или попробуйте подготовительные варианты: статический wall sit ("стул у стены") и степ-апы (подъём на платформу).

Как прогрессировать

Новички могут выполнять 2 подхода по 8 повторений дважды в неделю. Через месяц стоит увеличить количество подходов и плавно перейти к усложнённым вариантам: полное опускание корпуса до пола или работа с дополнительным весом (диск, гантель, гиря).

Важный момент для коленей

Да, это упражнение полезно для суставов. Но если у вас была операция на колене, начинать стоит только после консультации врача и не ранее 12 недель после восстановления. Боль в колене во время движения может говорить как о недостаточной растяжке квадрицепса, так и о патологии — например, тендинопатии надколенника.

