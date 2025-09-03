Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Девушка выполняет скручивания позвоночника
Девушка выполняет скручивания позвоночника
© commons.wikimedia.org by Iveto is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International, 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic license
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 19:10

Этот незаметный приём для живота работает лучше, чем сотни скручиваний

Обратные скручивания прорабатывают нижний пресс — тренер Роджерс

Если вы устали от планок и скручиваний и ищете новый способ прокачать пресс, обратите внимание на обратные скручивания. Это упражнение среднего уровня сложности выполняется лёжа на спине: вы поднимаете ноги и таз вверх, задействуя нижний пресс и глубокие мышцы кора.

Зачем делать обратные скручивания

В отличие от классических упражнений на пресс, этот вариант активно включает в работу нижние отделы прямой мышцы живота и поперечную мышцу, которая отвечает за стабилизацию корпуса. Дополнительно нагрузку получают наружные косые и подвздошно-поясничные мышцы. Такой комплексный эффект помогает укрепить корпус, улучшить осанку и снизить риск болей в спине.

"Одно из главных преимуществ обратных скручиваний — акцент на нижнем прессе", — отметил тренер Роджерс.

Большинство стандартных упражнений больше нагружают верхнюю часть пресса, поэтому важно чередовать их с движениями, ориентированными на низ живота.

Как правильно выполнять

  1. Лягте на спину, руки расположите вдоль тела или заведите под ягодицы для поддержки.

  2. Согните ноги под углом 90 градусов и поднимите их так, чтобы бёдра были перпендикулярны полу.

  3. Напрягите мышцы живота, словно втягивая живот к позвоночнику.

  4. С силой пресса подтяните бёдра к груди, слегка отрывая поясницу от пола. Задержитесь на секунду.

  5. Медленно опустите таз вниз, оставив ноги на весу.

Новичкам лучше начинать с 1 подхода по 10 повторений и постепенно довести нагрузку до 3 подходов по 10-15 повторов.

Варианты и упрощения

Если выполнять упражнение в классическом виде тяжело, есть несколько альтернатив:
• Обратные скручивания на скамье — удобно для тех, кому сложно опуститься на пол.
• Упражнение у стены — стопы упираются в вертикальную поверхность, что помогает контролировать технику и снижает нагрузку на поясницу.

Продвинутые спортсмены могут усложнить движение:
• выполнять его с прямыми ногами;
• использовать эластичную ленту для дополнительного сопротивления;
• сжимать между коленями медбол, увеличивая нагрузку.

Сколько и как часто заниматься

Оптимально выполнять упражнение 3-4 раза в неделю. Главное — следить за техникой: не спешить, контролировать каждую фазу движения и избегать рывков. Только в этом случае скручивания будут действительно эффективными для укрепления кора.

"Главное — правильная форма. Лучше двигаться медленно и осознанно, чем гнаться за количеством повторов", — пояснил Роджерс.

Сколько калорий сжигается

Обратные скручивания не относятся к упражнениям с высоким расходом энергии. В среднем это около 4-6 калорий в минуту. Всё зависит от темпа, интенсивности и веса человека. Однако их ценность в другом — они укрепляют мышцы, отвечающие за стабильность и защиту позвоночника.

Обратные скручивания — эффективный способ включить в работу нижний пресс и сделать тренировку кора более сбалансированной. Подойдут они не всем: людям с проблемами поясницы или беременным стоит избегать этого упражнения. Если ограничений нет, постепенно включайте его в программу и со временем добейтесь заметного укрепления мышц живота.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Мышцы плотнее жира и ускоряют метаболизм — объяснила физиотерапевт Тиффани Уоллес сегодня в 19:30

Мышцы и жир: одна правда, которая ломает привычные представления о весе

Многие думают, что мышцы тяжелее жира. Но правда ли это, и почему цифра на весах не всегда отражает реальный результат тренировок?

Читать полностью » Исследователь Кит Саффолд перечислил лучшие упражнения для набора мышечной массы сегодня в 16:30

Мышцы против жира: главный секрет тела, о котором молчат фитнес-тренеры

Мышцы не просто формируют красивое тело. Они отвечают за метаболизм, здоровье костей и долговременное снижение веса. Но как их сохранить?

Читать полностью » Какие преимущества даёт хатха-йога: мнение экспертов Джанет МакКлюр и Хлои Маркхэм сегодня в 16:10

Асаны против стресса: секрет, о котором забывают даже опытные практики

Хатха-йога помогает не только укрепить тело, но и восстановить внутренний баланс. Разбираем, чем она полезна и как начать заниматься.

Читать полностью » Инструктор Джанет Макклюр: hot yoga укрепляет сердечно-сосудистую систему сегодня в 15:50

В погоне за гибкостью: чем может обернуться привычка тренироваться при +40 °C

Горячая йога обещает гибкость, силу и детокс. Но стоит ли игра свеч? Узнайте, как тренировки в жарком зале влияют на тело и кому они противопоказаны.

Читать полностью » Оптимальный вес гантелей для новичков и опытных спортсменов назвали специалисты NASM сегодня в 15:30

Гантели, которые меняют всё: как один выбор решает судьбу тренировки

Выбор гантелей кажется простым, но именно он определяет результат тренировки и риск травмы. Как найти баланс между эффективностью и безопасностью?

Читать полностью » Тренер Порша Пейдж назвала упражнения для облегчения вздутия живота сегодня в 15:10

Тайный язык тела: простые движения, запускающие пищеварение

Простые и мягкие движения могут быстро облегчить вздутие живота. Узнайте, какие упражнения работают лучше всего и когда пора идти к врачу.

Читать полностью » Суаресу могут грозить санкции за плевок в сотрудника сегодня в 14:15

Уругваец сорвался после поражения: плевок может дорого стоить Суаресу

Луис Суарес стал участником потасовки после финала Кубка лиг и плюнул в сотрудника "Сиэтла". Теперь ему могут грозить санкции.

Читать полностью » Серхио Бускетс ударил игрока после финала Кубка лиг сегодня в 13:12

Финал превратился в драку: Бускетс шокировал ударом соперника

Серхио Бускетс оказался в центре скандала после финала Кубка лиг: он ударил игрока «Сиэтла», и теперь ему грозит дисквалификация.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Врач Юрий Глазков назвал шесть распространённых ошибок начинающих бегунов
Питомцы

В Техасе приостановили строительство паромной системы из-за редкого ламантина
Садоводство

Осенняя уборка теплицы снижает риск болезней растений и повышает урожайность
Красота и здоровье

JAMA Neurology: коррекция потери слуха снижает риск деменции на 61% у людей младше 70 лет
Культура и шоу-бизнес

Дочь Майкла Джексона назвала биографический фильм об отце "откровенной ложью"
Наука и технологии

Солнечные вспышки из области 4197 представляют угрозу для Земли — ИКИ РАН
Спорт и фитнес

Рехал Бходжани, врач спортивной медицины, объяснил влияние ходьбы под уклон на мышцы и метаболизм
Наука и технологии

Археологи нашли жадеитовые инкрустации в зубах детей майя
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet