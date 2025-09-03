Этот незаметный приём для живота работает лучше, чем сотни скручиваний

Если вы устали от планок и скручиваний и ищете новый способ прокачать пресс, обратите внимание на обратные скручивания. Это упражнение среднего уровня сложности выполняется лёжа на спине: вы поднимаете ноги и таз вверх, задействуя нижний пресс и глубокие мышцы кора.

Зачем делать обратные скручивания

В отличие от классических упражнений на пресс, этот вариант активно включает в работу нижние отделы прямой мышцы живота и поперечную мышцу, которая отвечает за стабилизацию корпуса. Дополнительно нагрузку получают наружные косые и подвздошно-поясничные мышцы. Такой комплексный эффект помогает укрепить корпус, улучшить осанку и снизить риск болей в спине.

"Одно из главных преимуществ обратных скручиваний — акцент на нижнем прессе", — отметил тренер Роджерс.

Большинство стандартных упражнений больше нагружают верхнюю часть пресса, поэтому важно чередовать их с движениями, ориентированными на низ живота.

Как правильно выполнять

Лягте на спину, руки расположите вдоль тела или заведите под ягодицы для поддержки. Согните ноги под углом 90 градусов и поднимите их так, чтобы бёдра были перпендикулярны полу. Напрягите мышцы живота, словно втягивая живот к позвоночнику. С силой пресса подтяните бёдра к груди, слегка отрывая поясницу от пола. Задержитесь на секунду. Медленно опустите таз вниз, оставив ноги на весу.

Новичкам лучше начинать с 1 подхода по 10 повторений и постепенно довести нагрузку до 3 подходов по 10-15 повторов.

Варианты и упрощения

Если выполнять упражнение в классическом виде тяжело, есть несколько альтернатив:

• Обратные скручивания на скамье — удобно для тех, кому сложно опуститься на пол.

• Упражнение у стены — стопы упираются в вертикальную поверхность, что помогает контролировать технику и снижает нагрузку на поясницу.

Продвинутые спортсмены могут усложнить движение:

• выполнять его с прямыми ногами;

• использовать эластичную ленту для дополнительного сопротивления;

• сжимать между коленями медбол, увеличивая нагрузку.

Сколько и как часто заниматься

Оптимально выполнять упражнение 3-4 раза в неделю. Главное — следить за техникой: не спешить, контролировать каждую фазу движения и избегать рывков. Только в этом случае скручивания будут действительно эффективными для укрепления кора.

"Главное — правильная форма. Лучше двигаться медленно и осознанно, чем гнаться за количеством повторов", — пояснил Роджерс.

Сколько калорий сжигается

Обратные скручивания не относятся к упражнениям с высоким расходом энергии. В среднем это около 4-6 калорий в минуту. Всё зависит от темпа, интенсивности и веса человека. Однако их ценность в другом — они укрепляют мышцы, отвечающие за стабильность и защиту позвоночника.

Обратные скручивания — эффективный способ включить в работу нижний пресс и сделать тренировку кора более сбалансированной. Подойдут они не всем: людям с проблемами поясницы или беременным стоит избегать этого упражнения. Если ограничений нет, постепенно включайте его в программу и со временем добейтесь заметного укрепления мышц живота.