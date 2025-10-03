Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Запуск ракеты на фоне Земли
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 4:25

Водород против метана: почему Европа решила отказаться от старого топлива

Ariane Group: первый испытательный запуск ракеты "Фемида" состоится в 2025 году

Европа готовится к историческому событию — первому испытательному запуску многоразовой ракеты "Фемида". Долгие годы континент отставал от США и компании SpaceX, которая ещё в 2015 году успешно посадила первую ступень Falcon 9. Но время идёт, и европейские инженеры наконец-то сделали шаг к собственному проекту, способному конкурировать на мировом рынке космических перевозок.

Европейский ответ SpaceX

Десять лет назад SpaceX доказала, что идея повторного использования ускорителей — не фантастика, а реальность. Сегодня именно эта технология определяет экономику космических запусков. Европа с её тяжёлой "Ариан-6" оставалась в стороне: ракета использует дорогое водородное топливо и не рассчитана на посадку. Она важна как стратегический носитель для военных и государственных задач, но не обеспечивает коммерческой гибкости.

Теперь у Ariane Group появился шанс наверстать упущенное. Новый проект "Фемида" должен показать, что и Старый Свет способен создавать доступные и технологичные решения.

Сравнение: Falcon 9 и Themis T1H

Параметр Falcon 9 (SpaceX) Themis T1H ("Фемида")
Высота 70 м около 30 м
Топливо Керосин RP-1 + кислород Метан + кислород
Первая посадка 2015 ожидается 2025
Назначение коммерческие запуски, спутники, пилотируемые миссии демонстрация многоразовости, отработка двигателей
Компания SpaceX (США) Ariane Group (Европа)

По масштабу демонстратор "Фемида" пока уступает Falcon 9, но его задача иная: отработать технологию вертикального взлёта и посадки, протестировать двигатель Prometheus и доказать экономическую целесообразность метанового топлива.

Как будет проходить первый прыжок

Испытание пройдёт на суборбитальном космодроме Эсрейндж в Швеции. Ракета высотой около 30 метров поднимется на десятки метров и мягко опустится на ту же площадку. По сути, это тренировка — как когда-то первые "Соколы" отрабатывали элементарные прыжки.

Главный технический элемент — двигатель Prometheus. Он работает на метане и жидком кислороде, что выгодно в долгосрочной перспективе: метан чище керосина и меньше повреждает камеры сгорания. Этот шаг позволяет Европе догнать США именно в выборе топлива, ведь SpaceX применяет метан только на Starship.

Советы шаг за шагом: как Европа может выйти в лидеры

  1. Успешно завершить серию прыжков Themis и доказать стабильность посадки.

  2. Интегрировать Prometheus в будущие носители среднего класса.

  3. Постепенно переводить коммерческие заказы (например, запуск спутников Amazon Kuiper) на многоразовые системы.

  4. Развивать инфраструктуру обслуживания и повторной подготовки ускорителей.

  5. Инвестировать в сотрудничество с университетами и стартапами, чтобы ускорить инновации.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ставка на одноразовые тяжёлые носители.

  • Последствие: высокая стоимость запусков и потеря контрактов.

  • Альтернатива: внедрение многоразовых ступеней на базе "Фемиды", способных конкурировать по цене с Falcon 9 и китайскими проектами.

А что если Европа опоздает?

Если развитие "Фемиды" затянется, рынок коммерческих запусков окончательно поделят США и Китай. Европа рискует превратиться в нишевого игрока с ограниченными заказами. Но при удачном исходе именно многоразовая ракета способна вернуть ей экономическую и технологическую независимость.

Плюсы и минусы "Фемиды"

Плюсы Минусы
Современное топливо (метан) Пока только демонстрационная версия
Снижение стоимости запусков Отставание на десятилетие от SpaceX
Поддержка ЕКА и Ariane Group Недостаток коммерческих заказов на старте
Возможность для собственных спутниковых программ Высокие начальные вложения
Европейская космическая автономия Конкуренция со стороны Китая и США

FAQ

Как выбрать запуск для коммерческого спутника — Falcon 9 или Ariane 6?
Сегодня Falcon 9 выигрывает по цене, но "Ариан-6" подходит для государственных миссий. В будущем "Фемида" может изменить баланс.

Сколько стоит запуск Falcon 9 и сколько может стоить "Фемида"?
Официально Falcon 9 стартует от $67 млн. Стоимость "Фемиды" пока не объявлена, но цель — снизить цену минимум на 30-40% по сравнению с "Ариан-6".

Что лучше: водород или метан?
Водород эффективнее по удельному импульсу, но дороже и сложнее в хранении. Метан дешевле, безопаснее и лучше подходит для повторного использования.

Мифы и правда

  • Миф: Европа не способна догнать США.

  • Правда: отставание велико, но технологии развиваются быстрее, и при поддержке ЕКА Европа может выйти на конкурентный уровень.

  • Миф: метановый двигатель — это шаг назад.

  • Правда: напротив, метан — более перспективное топливо для многоразовых систем, и в этом Европа идёт в ногу с трендом.

3 интересных факта

  1. "Фемида" получила имя в честь богини правосудия, подчёркивая баланс технологий и экономики.

  2. Двигатель Prometheus создаётся с применением 3D-печати, что снижает стоимость производства.

  3. Эсрейндж в Швеции — первый европейский космодром, готовый к запускам на орбиту, а не только к суборбитальным испытаниям.

Исторический контекст

  • 2015 — первая успешная посадка Falcon 9.

  • 2020 — SpaceX переходит к масштабным испытаниям Starship на метане.

  • 2023 — Ariane 6 заключает контракт с Amazon Kuiper.

  • 2025 — ожидается первый прыжок "Фемиды" Themis T1H.

Эти даты показывают: Европа только начинает путь, который SpaceX прошла за десять лет. Но даже отставание можно превратить в преимущество, используя более современные технологии и опираясь на опыт конкурентов.

