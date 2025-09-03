Минтранс изменил правила: пассажиры больше не теряют обратный перелёт
С 1 сентября в силу вступили изменения, которые касаются всех, кто хотя бы раз опаздывал на рейс. Теперь пассажиры, не успевшие на самолёт, но приехавшие в аэропорт отправления, смогут использовать обратные билеты. Об этом сообщил Минтранс России в официальном Telegram-канале.
Что изменилось
-
Раньше обратные билеты автоматически аннулировались, если пассажир не воспользовался первым перелётом.
-
Теперь они сохраняют силу, даже если человек опоздал на рейс.
Финансовая сторона
Новый порядок также ограничивает размер платы за аннулирование перевозки или изменение её условий.
-
Авиакомпании смогут взыскивать только фактические расходы,
-
никаких дополнительных комиссий с пассажиров больше не будет.
Итог
Эти изменения делают правила перевозок более гибкими и защищают права пассажиров, которые теряли деньги из-за опозданий. Теперь даже при срыве вылета можно сохранить часть поездки и воспользоваться обратным билетом.
