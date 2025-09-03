Минтранс изменил правила: пассажиры больше не теряют обратный перелёт

С 1 сентября в силу вступили изменения, которые касаются всех, кто хотя бы раз опаздывал на рейс. Теперь пассажиры, не успевшие на самолёт, но приехавшие в аэропорт отправления, смогут использовать обратные билеты. Об этом сообщил Минтранс России в официальном Telegram-канале.

Что изменилось

Раньше обратные билеты автоматически аннулировались , если пассажир не воспользовался первым перелётом.

Теперь они сохраняют силу, даже если человек опоздал на рейс.

Финансовая сторона

Новый порядок также ограничивает размер платы за аннулирование перевозки или изменение её условий.

Авиакомпании смогут взыскивать только фактические расходы ,

никаких дополнительных комиссий с пассажиров больше не будет.

Итог

Эти изменения делают правила перевозок более гибкими и защищают права пассажиров, которые теряли деньги из-за опозданий. Теперь даже при срыве вылета можно сохранить часть поездки и воспользоваться обратным билетом.