Sukhoi Superjet 100-95LR, Gazpromavia, RA-89020. Rear View. 2017-06-02
Sukhoi Superjet 100-95LR, Gazpromavia, RA-89020. Rear View. 2017-06-02
© commons.wikimedia.org by Sergey Korovkin 84 is licensed under CC BY-SA 4.0
Олег Белов Опубликована сегодня в 23:16

Минтранс изменил правила: пассажиры больше не теряют обратный перелёт

В России изменили правила: обратный билет сохраняется даже при пропуске вылета — Минтранс

С 1 сентября в силу вступили изменения, которые касаются всех, кто хотя бы раз опаздывал на рейс. Теперь пассажиры, не успевшие на самолёт, но приехавшие в аэропорт отправления, смогут использовать обратные билеты. Об этом сообщил Минтранс России в официальном Telegram-канале.

Что изменилось

  • Раньше обратные билеты автоматически аннулировались, если пассажир не воспользовался первым перелётом.

  • Теперь они сохраняют силу, даже если человек опоздал на рейс.

Финансовая сторона

Новый порядок также ограничивает размер платы за аннулирование перевозки или изменение её условий.

  • Авиакомпании смогут взыскивать только фактические расходы,

  • никаких дополнительных комиссий с пассажиров больше не будет.

Итог

Эти изменения делают правила перевозок более гибкими и защищают права пассажиров, которые теряли деньги из-за опозданий. Теперь даже при срыве вылета можно сохранить часть поездки и воспользоваться обратным билетом.

