Российский футбол может вернуться в Европу уже в 2026 году: РФС назвал месяц, когда начнёт переговоры

Разговор о возвращении российского футбола в европейские турниры снова перешёл из области предположений в плоскость конкретных сроков. Как сообщает телеграм-канал Mash на спорте, президент Российского футбольного союза Александр Дюков заявил, что российские клубы и сборная могут вернуться к участию в европейских соревнованиях уже в следующем году.

Переговоры с УЕФА и ставка на январь

Дюков выразил уверенность, что тема допуска российских команд будет обсуждаться с УЕФА неформально и по существу. РФС планирует поднять вопрос уже в январе 2026-го, когда футбольные структуры традиционно начинают активную работу после паузы. Т

В Mash на спорте отмечают, что речь идет о возвращении как клубов, так и сборной. Это подразумевает обсуждение сразу нескольких направлений — участия в еврокубках, допуска к отборочным циклам, а также возможных условий, которые могут быть предъявлены.

Что происходит с командами U-17

Отдельным пунктом Дюков назвал решение ФИФА, которое касается российских команд U-17. По его словам, ФИФА приняла решение об отмене отстранения этих команд от участия в международных соревнованиях.

В контексте общей дискуссии этот шаг выглядит показательным: вопрос допуска начинает решаться точечно, с младших категорий. Такой сценарий уже обсуждался ранее в футбольной среде — как постепенное возвращение через юношеские и молодежные турниры с последующим расширением допуска на взрослый уровень.

Позиция УЕФА и роль рекомендаций МОК

Как утверждает Mash на спорте, УЕФА рассматривал два варианта: либо отменить запрет, либо найти техническое решение, которое позволило бы российским командам участвовать в соревнованиях. Ни один из этих вариантов, по словам Дюкова, пока не был реализован, но в РФС рассчитывают, что рекомендации МОК могут сыграть роль в изменении подхода и позволят включить российские команды в группы уже на следующей жеребьевке.

При этом в сообщении подчеркивается, что рекомендации МОК не являются обязательными. Тем не менее Дюков говорит о надежде на то, что именно их наличие станет аргументом в переговорах и создаст основу для решений, которые ранее откладывались или блокировались.

Контакты РФС с ФИФА и оценка решения МОК

По данным Mash на спорте, РФС уже обсуждал рекомендации МОК с ФИФА в декабре. Однако в рамках этих контактов прозвучала оговорка: декабрь считается не лучшим временем для обстоятельных и детальных переговоров.

Тем не менее, как заявляется, ФИФА и УЕФА позитивно оценивают решение МОК, несмотря на его необязательный характер.