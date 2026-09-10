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Тренировка в спорт зале
Тренировка в спорт зале
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Ирина Малова Опубликована сегодня в 14:10

Абонемент в фитнес-клуб оказался не таким уж невозвратным: все зависит от одной детали

Возможность возврата денежных средств за неиспользованный абонемент в фитнес-клуб или бассейн напрямую зависит от формы и условий заключенного договора, рассказал заместитель председателя Союза юристов Москвы, доктор юридических наук Александр Толмачев. В беседе с NewsInfo эксперт пояснил, что универсального правила "возвратности" таких услуг не существует, так как спортивные организации часто прописывают особые правила во внутренних регламентах.

Юрист отметил, что ключевое значение имеет формат соглашения — письменный документ или публичная оферта. При подписании бумажного договора клиенты нередко игнорируют пункты, ограничивающие их права на возмещение. Организации могут устанавливать жесткие условия, включая полную невозвратность или удержание значительной части суммы при расторжении отношений.

При этом в российском правовом поле законодательно ужесточены штрафы за навязывание услуг, что должно ограничивать произвол продавцов.

"Надо смотреть договор, который составляли в письменной форме или в устной. Если в письменной форме, то в договоре указывается, что данная услуга не подлежит возврату. Или указывается, подлежит возврату при каких-то условиях. Или условие, например, такое, что возврат возможен только при потере какой-то суммы", — пояснил Толмачев.

Ситуация усложняется, когда клиент соглашается на условия оферты без детального изучения правил клуба. В таких случаях администрация фитнес-центров часто ссылается на внутренние регламенты.

Для сравнения, в аналогичных спорах с ритейлерами деньги за просроченный сертификат обязаны вернуть, однако в сфере услуг действуют иные механизмы оценки фактически понесенных расходов исполнителя.

"Чаще всего вернуть невозможно. Когда предлагается такая оферта, предложение одностороннее, чаще всего говорится что абонемент невозвратный. Или возврат будет десять процентов от суммы, которую потратили. Проверить это невозможно, пока вы не начнете влезать в договорные отношения", — подчеркнул специалист.

Сложности с получением компенсаций возникают и в смежных отраслях, говорит эксперт. Например, когда смена в лагере обрывается внезапно, родителям приходится доказывать право на возмещение через суд или претензионный порядок.

Толмачев резюмировал, что право на возврат не является абсолютным. Если потребитель все же решил расторгнуть договор, ему необходимо подготовить официальное требование с реквизитами счета для перечисления остатка средств. При этом стоит учитывать, что в некоторых случаях штраф 50% отменили при вине потребителя, что меняет баланс интересов в судебных спорах.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Елена Гаврилова, управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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