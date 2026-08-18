Погоня за экстремальной худобой снова в тренде: к чему на самом деле приводят такие эксперименты

Возвращение моды на экстремальную худобу обусловлено цикличностью индустрии красоты и активным продвижением специфической эстетики в социальных сетях, отметил психиатр, главный врач ООО "ПСКЛИНИКА" Александр Панов. В комментарии NewsInfo эксперт пояснил, что стремление к дефициту массы тела несет серьезные риски для физического и ментального здоровья человека.

Ранее сообщалось, что звезды Голливуда вновь популяризируют образ болезненно худой фигуры, постепенно вытесняя тренд на бодипозитив. Поклонники таких знаменитостей, как Ариана Гранде, Дженна Ортега и Кейт Бекинсейл, выражают обеспокоенность переменами в их внешности, полагая, что чрезмерная потеря веса лишает их естественной привлекательности.

По мнению Панова, текущий интерес к чрезмерной стройности копирует эстетику начала двухтысячных годов. Блогеры используют эту тему для удержания внимания аудитории и привлечения новых подписчиков.

Немалую роль в распространении тренда играет доступность медицинских препаратов, предназначенных для лечения диабета, но используемых не по назначению ради быстрого результата. При этом популярные средства для похудения часто вызывают тяжелые побочные эффекты при бесконтрольном применении.

Психиатр подчеркнул, что истощение организма неизбежно приводит к дисбалансу в работе сердечно-сосудистой, эндокринной и нервной систем. У пациентов с критически низким весом наблюдается падение давления и резкое снижение иммунитета, что делает их уязвимыми для инфекций. Для женщин такие эксперименты грозят гормональными сбоями и риском бесплодия. Стремительное избавление от лишних килограммов может привести к необратимому разрушению мышечного каркаса тела.

"Будет возникать дисбаланс работы организма. Сердечно-сосудистой, эндокринной, нервной, иммунной систем. У людей истощенных иммунитет страдает", — пояснил Панов.

Особую опасность худоба представляет в зрелом возрасте, говорит врач. Недостаток питания ускоряет развитие остеопороза, делая кости хрупкими. Кроме того, чрезмерная зацикленность на весе часто свидетельствует о наличии расстройства пищевого поведения, включая нервную анорексию.

Врачи напоминают: плотность скелета напрямую зависит от сбалансированного рациона и отсутствия жестких диетических ограничений.

"Для нас это некий сигнал к возможному наличию у пациента расстройства пищевого поведения. Такие пациенты могут изначально быть с избыточным весом, потом они приходят к анорексии", — отметил специалист.

Панов добавил, что при выявлении признаков патологической тяги к похудению необходимо своевременно обращаться к психиатру, эндокринологу или гинекологу. Вместо следования опасным трендам важно найти свой комфортный вес, который обеспечит стабильное самочувствие. В медицинской практике также подчеркивают, что медицинский контроль веса помогает избежать фатальных ошибок и сохранить здоровье на долгие годы.

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