Мировой спорт смягчается: россияне вернули символику и резко прибавили в наградах

Российские спортсмены в 2025 году получили заметно больше возможностей вернуться на международную арену: к стартам допущены более 4200 атлетов, а число федераций, открывших для них соревнования, выросло до 67. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Допуск на международные старты и рост результатов

Ключевым итогом года стало расширение допуска россиян к международным соревнованиям: по данным SHOT, речь идёт о более чем 4200 атлетах, которым открыли возможность выступать за рубежом. Допуск обеспечили 67 международных федераций.

Одновременно заметно выросла статистика наград. На 40 чемпионатах мира и Европы российские спортсмены завоевали 112 медалей, что на 41 больше, чем годом ранее.

Решения МОК и возвращение символики

Отдельным событием 2025 года стало изменение подхода к участию молодых спортсменов. В течение года МОК снял ограничения для российских юниоров, позволив выступать с флагом и гимном, включая командные дисциплины. Это решение стало важным сигналом для федераций и национальных структур, поскольку юниорские турниры напрямую формируют кадровый резерв для взрослого спорта.

Параллельно ряд федераций пошёл на шаги по восстановлению привычного статуса российских спортсменов. В дзюдо, самбо, кикбоксинге и муай-тай была возвращена национальная символика. Также в 2025 году был восстановлен статус Паралимпийского комитета России.

Арбитражные победы и прецеденты

Кроме спортивных решений, важным фактором стали юридические результаты. По данным SHOT, Россия выиграла четыре прецедентных международных арбитража. .