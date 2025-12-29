Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Художественная гимнастика
Художественная гимнастика
© commons.wikimedia.org by Martin Rulsch is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Главная / Спорт и фитнес
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 10:50

Мировой спорт смягчается: россияне вернули символику и резко прибавили в наградах

Более 4200 россиян были допущены к международным соревнованиям в 2025 году — SHOT

Российские спортсмены в 2025 году получили заметно больше возможностей вернуться на международную арену: к стартам допущены более 4200 атлетов, а число федераций, открывших для них соревнования, выросло до 67. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Допуск на международные старты и рост результатов

Ключевым итогом года стало расширение допуска россиян к международным соревнованиям: по данным SHOT, речь идёт о более чем 4200 атлетах, которым открыли возможность выступать за рубежом. Допуск обеспечили 67 международных федераций.

Одновременно заметно выросла статистика наград. На 40 чемпионатах мира и Европы российские спортсмены завоевали 112 медалей, что на 41 больше, чем годом ранее.

Решения МОК и возвращение символики

Отдельным событием 2025 года стало изменение подхода к участию молодых спортсменов. В течение года МОК снял ограничения для российских юниоров, позволив выступать с флагом и гимном, включая командные дисциплины. Это решение стало важным сигналом для федераций и национальных структур, поскольку юниорские турниры напрямую формируют кадровый резерв для взрослого спорта.

Параллельно ряд федераций пошёл на шаги по восстановлению привычного статуса российских спортсменов. В дзюдо, самбо, кикбоксинге и муай-тай была возвращена национальная символика. Также в 2025 году был восстановлен статус Паралимпийского комитета России.

Арбитражные победы и прецеденты

Кроме спортивных решений, важным фактором стали юридические результаты. По данным SHOT, Россия выиграла четыре прецедентных международных арбитража. .

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Программа тренировки ягодиц исключила силовые тренажёры — Камински фитнес тренер 27.12.2025 в 6:24
Форма появляется быстрее, чем ожидалось: тренировка, где каждая минута работает на объём

Как прокачать ягодицы дома без тренажёров: простая программа с гантелями и фитболом, которая помогает добиться формы и тонуса.

Читать полностью » Короткая тренировка пилатеса улучшает осанку и концентрацию — Ясмин Карачиваля 26.12.2025 в 21:03
Коротко, но жёстко по эффекту: 10 минут движений собирают тело и возвращают энергию

Десять минут пилатеса могут стать эффективным инструментом для поддержания формы и концентрации даже в плотном графике — что говорят тренеры и эксперты.

Читать полностью » Гладилин не выделяет главное событие российского футбола в 2025 году 26.12.2025 в 18:52
Лидеры те же, эмоций меньше: российский футбол в 2025 году не смог взорвать повестку

В 2025 году российский футбол оставил болельщиков без ярких событий. Узнайте мнения экспертов о предсказуемом сезоне и итогах от Валерия Гладилина.

Читать полностью » Дюков допускает возвращение клубов и сборной в Европу в 2026 году — Дюков 26.12.2025 в 18:15
Российский футбол может вернуться в Европу уже в 2026 году: РФС назвал месяц, когда начнёт переговоры

Российский футбол может вернуться в европейские турниры в 2026 году. Что Это значит для клубов и сборной? Узнайте детали обсуждений РФС и УЕФА.

Читать полностью » Работа более 40 часов в неделю сочеталась с тренировками и питанием — IE 26.12.2025 в 13:41
Работа по 10 часов в день — не приговор: привычки, из-за которых тело не разваливается без зала

Плотный график и работа по 40 часов в неделю не мешают поддерживать форму. Фитнес-тренер и нутрициолог объясняют, какие привычки действительно работают.

Читать полностью » Креатин в дозе 3–5 г улучшает выносливость на тренировках — Шубх Хамирвасия 26.12.2025 в 5:26
Минимальная доза — заметный сдвиг: добавки, которые убирают главные тормоза похудения

Фитнес-эксперт и клинический диетолог объяснили, почему популярные добавки для похудения не работают сами по себе и какую роль они играют в образе жизни.

Читать полностью » Бесконечные кардиотренировки не дают устойчивого снижения веса — Аниш Палеша 25.12.2025 в 20:04
50 километров впустую: популярная ошибка тренировок годами держит вес на мёртвой точке

Почему бесконечное кардио не гарантирует снижение веса и как силовые тренировки, гормоны и баланс энергии меняют подход к похудению.

Читать полностью » Наращивание мышц стало самым безопасным способом похудения — Агарвал учёный 25.12.2025 в 12:51
Быстро худеют все — и почти все возвращаются обратно: путь, который ломает этот круг

Быстрые диеты обещают результат без усилий, но вес возвращается. Почему наращивание мышечной массы считают самым устойчивым и безопасным путём к похудению.

Читать полностью »

Новости
Зеленский предложил закрепить гарантии безопасности Украине на 30–50 лет — ТАСС
Авто и мото
Утечка трансмиссионной жидкости из АКПП приводит к перегреву и износу — автомеханики
Туризм
Сады и парки Швейцарии сочетают ландшафтный дизайн и природные виды — гиды
Культура и шоу-бизнес
Долина отказалась освободить квартиру 30 декабря — адвокат Свириденко
Россия
Путин подписал закон о создании экспертного совета по выбросам — РИА Новости
Происшествия
Гашиш массой 54,74 грамма нашли в желудке жителя Тувы — ТАСС
Путин приравнял прокуроров и следователей в зоне СВО к ветеранам боевых действий
Общество
Путин подписал закон о добровольном самозапрете на азартные игры — ТАСС
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet