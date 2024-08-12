Как ретроградный Меркурий влияет на нас в 2024 году, почему стоит его опасаться, что можно, а что нельзя

Ретроградный Меркурий в 2024 году: чего ждать и как себя вести

Ретроградный Меркурий - это астрономическое явление, когда с Земли кажется, что планета Меркурий движется в обратном направлении. На самом деле это оптическая иллюзия, вызванная разницей в скоростях движения Земли и Меркурия вокруг Солнца.

В астрологии ретроградный Меркурий связывают с различными проблемами в коммуникации, технике, путешествиях и деловой сфере.

В 2024 году ретроградный Меркурий будет наблюдаться трижды:

1 апреля - 25 апреля (в Овне): возможны конфликты, проблемы в новых начинаниях, повышенная аварийность на дорогах. Благоприятное время для завершения старых дел и проявления инициативы.

5 августа - 28 августа (во Льве и Деве): не рекомендуется путешествовать в новые места, возможны разочарования и проблемы с логистикой. Хорошее время для отдыха в знакомых местах, творчества и демонстрации своих талантов.

26 ноября - 15 декабря (в Стрельце): важно планировать все заранее, возможны неожиданные ситуации и проблемы в коммуникации. Благоприятное время для тех, кто внимателен к деталям и готов к гибкости.

Влияние ретроградного Меркурия на человека:

Затруднения в общении: непонимание, сложности в выражении своих мыслей, конфликты.

Проблемы с техникой: поломки, сбои в работе гаджетов, потеря данных.

Задержки и проблемы в путешествиях: отмены рейсов, потеря багажа, неприятные ситуации в дороге.

Трудности в деловой сфере: задержки в подписании документов, неудачные сделки, ошибки в расчетах.

Что рекомендуется делать во время ретроградного Меркурия:

Завершать старые дела: это благоприятное время для того, чтобы разобраться с накопившимися задачами и проектами.

Пересматривать и анализировать: хороший период для того, чтобы переосмыслить свои планы, идеи и отношения.

Быть внимательным к деталям: тщательно проверяйте информацию, документы и расчеты.

Делать резервные копии: сохраняйте важные данные и документы, чтобы избежать их потери.

Быть гибким и терпеливым: готовьтесь к неожиданностям и старайтесь сохранять спокойствие в сложных ситуациях.

Что не рекомендуется делать во время ретроградного Меркурия:

Начинать новые проекты: велика вероятность задержек, ошибок и непредвиденных проблем.

Подписывать важные документы: тщательно проверяйте все условия и отложите подписание, если есть сомнения.

Покупать дорогую технику: есть риск поломки или неисправности.

Отправляться в дальние поездки: возможны задержки, отмены рейсов и другие неприятные ситуации.

Важно помнить, что влияние ретроградного Меркурия индивидуально и зависит от натальной карты человека. Не стоит паниковать и отказываться от всех дел, но следует быть более внимательным и осторожным в этот период.

В заключение, ретроградный Меркурий - это не причина для страха, а повод для того, чтобы быть более внимательным, осторожным и гибким. Правильно используя этот период, можно завершить старые дела, переосмыслить свои планы и подготовиться к новым начинаниям.

Фото: Wikimedia Commons/ https://astrogeology.usgs.gov/search/map/Mercury/Messenger/Global/Mercury_MESSENGER_MDIS_Basemap_MD3Color_Mosaic_Global_665m,Лаборатория прикладной физики Джона Хопкинса, Корпорация Applied Coherent Technology , (public domain )