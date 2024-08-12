Как ретроградный Меркурий влияет на нас в 2024 году, почему стоит его опасаться, что можно, а что нельзя

Ретроградный Меркурий - это астрономическое явление, когда с Земли кажется, что планета Меркурий движется в обратном направлении. На самом деле это оптическая иллюзия, вызванная разницей в скоростях движения Земли и Меркурия вокруг Солнца.
В астрологии ретроградный Меркурий связывают с различными проблемами в коммуникации, технике, путешествиях и деловой сфере.
В 2024 году ретроградный Меркурий будет наблюдаться трижды:
1 апреля - 25 апреля (в Овне): возможны конфликты, проблемы в новых начинаниях, повышенная аварийность на дорогах. Благоприятное время для завершения старых дел и проявления инициативы.
5 августа - 28 августа (во Льве и Деве): не рекомендуется путешествовать в новые места, возможны разочарования и проблемы с логистикой. Хорошее время для отдыха в знакомых местах, творчества и демонстрации своих талантов.
26 ноября - 15 декабря (в Стрельце): важно планировать все заранее, возможны неожиданные ситуации и проблемы в коммуникации. Благоприятное время для тех, кто внимателен к деталям и готов к гибкости.
Влияние ретроградного Меркурия на человека:
Затруднения в общении: непонимание, сложности в выражении своих мыслей, конфликты.
Проблемы с техникой: поломки, сбои в работе гаджетов, потеря данных.
Задержки и проблемы в путешествиях: отмены рейсов, потеря багажа, неприятные ситуации в дороге.
Трудности в деловой сфере: задержки в подписании документов, неудачные сделки, ошибки в расчетах.
Что рекомендуется делать во время ретроградного Меркурия:
Завершать старые дела: это благоприятное время для того, чтобы разобраться с накопившимися задачами и проектами.
Пересматривать и анализировать: хороший период для того, чтобы переосмыслить свои планы, идеи и отношения.
Быть внимательным к деталям: тщательно проверяйте информацию, документы и расчеты.
Делать резервные копии: сохраняйте важные данные и документы, чтобы избежать их потери.
Быть гибким и терпеливым: готовьтесь к неожиданностям и старайтесь сохранять спокойствие в сложных ситуациях.
Что не рекомендуется делать во время ретроградного Меркурия:
Начинать новые проекты: велика вероятность задержек, ошибок и непредвиденных проблем.
Подписывать важные документы: тщательно проверяйте все условия и отложите подписание, если есть сомнения.
Покупать дорогую технику: есть риск поломки или неисправности.
Отправляться в дальние поездки: возможны задержки, отмены рейсов и другие неприятные ситуации.
Важно помнить, что влияние ретроградного Меркурия индивидуально и зависит от натальной карты человека. Не стоит паниковать и отказываться от всех дел, но следует быть более внимательным и осторожным в этот период.
В заключение, ретроградный Меркурий - это не причина для страха, а повод для того, чтобы быть более внимательным, осторожным и гибким. Правильно используя этот период, можно завершить старые дела, переосмыслить свои планы и подготовиться к новым начинаниям.
Фото: Wikimedia Commons/ https://astrogeology.usgs.gov/search/map/Mercury/Messenger/Global/Mercury_MESSENGER_MDIS_Basemap_MD3Color_Mosaic_Global_665m,Лаборатория прикладной физики Джона Хопкинса, Корпорация Applied Coherent Technology , (public domain )
Ираклий Кобахидзе назвал Зурабашвили "марионеткой"
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обозначил главу государства Саломе Зурабишвили как "марионетку" оппозиции.
NYP: Трамп может заручиться поддержкой рекордного числа евреев на выборах в США
45-ый глава Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп вполне способен заблаговременно обеспечить себе поддержку рекордного количества американских евреев на выборах президента, которые должны состояться уже этой осенью. Об этом информирует американская таблоидная газета New York Post со ссылкой на эксперта по сбору данных Джона Маклафлина.
Общественная палата РФ и 17 политических партий подписали соглашение о сотрудничестве в наблюдении за выборами
Общественная палата и партии будут проводить консультации по вопросам участия наблюдателей в процессе голосования, исходя из соглашения о независимом наблюдении за выборами.
Помолодевшую жену Басты перепутали с дочерью рэпера: как девчушка
Преображённая супруга рэпера Басты Елена Пинская опубликовала фото в обнимку с мужем и восхитила интернет-пользователей.