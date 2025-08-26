Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Интерьер 80-х с цветами и пастелью
Интерьер 80-х с цветами и пастелью
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дом
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 0:03

Советский шик возвращается: почему молодёжь выбирает ретро в интерьере

Интерьеры в стиле советского ретро снова становятся популярными

Интерьеры в духе советского ретро снова набирают популярность. Такой дизайн выбирают не только люди старшего поколения, но и молодёжь, стремящаяся добавить в пространство уют, ностальгию и немного авантюрности.

С чего начать: выбор эпохи

Чтобы оформить квартиру в стиле ретро, важно решить, какой период прошлого века ближе. Атмосфера 60-х с их яркими принтами? Или минимализм 90-х? От этого зависит подбор отделки, мебели и декоративных элементов.

Стены и декор

Проще всего передать настроение эпохи с помощью стен. В магазинах можно найти обои в ретростиле — плотные, с выразительным рисунком. Если капитальный ремонт не входит в планы, достаточно ограничиться постерами и графикой: рекламные плакаты, поп-арт, винтажные фотографии или картины в стиле арт-деко.

Освещение как акцент

Большое значение имеют светильники. Лампы с абажурами в форме шара или треугольника, металлические конструкции со стеклянными деталями моментально создают ретро-настроение. Для уюта лучше выбирать тёплый мягкий свет.

Текстиль и мебель

Геометрические орнаменты и цветочные мотивы на шторах, коврах и обивке мебели оживляют интерьер и добавляют динамики. Подушки и покрывала из винтажного хлопка или льна усиливают атмосферу подлинности.

Кухня с акцентом на ретро

Именно кухня чаще всего становится местом для экспериментов. Яркая плитка на фартуке, холодильник пастельного оттенка в стиле 50-х годов, полки с характерным дизайном и барные стулья с кожаной обивкой — всё это моментально возвращает в прошлое.

Итог

Ретродизайн — это игра с деталями. Достаточно пары акцентов, чтобы современная квартира зазвучала по-новому и подарила атмосферу "советского шика".

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эксперт рассказал, как сократить потери энергии от техники в дежурном режиме вчера в 17:16

Паразиты в розетке: как "выключенная" техника незаметно съедает ваш бюджет

Даже выключенные приборы могут «тянуть» электричество из розетки. Физик рассказал, кто в лидерах по фантомному потреблению и как с ним бороться.

Читать полностью » План уборки для дома на каждый день, неделю и месяц — рекомендации специалистов вчера в 16:53

Идеальный график уборки: что делать каждый день, неделю и месяц

Хотите, чтобы дома всегда было чисто без аврала и нервов? Составьте календарь уборки: что делать ежедневно, раз в неделю, месяц и сезон.

Читать полностью » В России увеличилось количество подделок бытовой химии — SweepMe вчера в 16:16

Ложка яда в чистоте: как поддельные средства превращают дом в источник опасности

Объём поддельной бытовой химии в России вырос на 30%. Эксперт рассказала, как отличить фальсификат и чем заменить опасные средства.

Читать полностью » Роспотребнадзор может оштрафовать соседей за зловоние в доме вчера в 16:16

Зловонные квартиры могут выставить на торги: что грозит нарушителям

Обычный запах из соседской квартиры может обернуться не только штрафом, но и потерей жилья. Каким образом это возможно по закону?

Читать полностью » В Госдуме предупредили о риске изъятия участков при отсутствии строительства вчера в 15:58

Землю могут отобрать: новые правила вступают в силу с 1 сентября

Три года на освоение земли: с сентября неосвоенные участки могут обернуться для владельцев судебными и имущественными потерями.

Читать полностью » Как перевезти посуду и бокалы без потерь — советы вчера в 15:49

Кастрюли перевозят специи, а полотенца — тарелки: неожиданные комбинации при организации переезда

Тарелки без сколов, специи без потерь: простая инструкция, как правильно упаковать и перевезти кухонную утварь при переезде.

Читать полностью » Эксперт назвала бактерии, способные выживать в посудомоечных машинах вчера в 15:16

Посудомоечная машина как рассадник бактерий: что скрывает блестящая посуда

Посудомоечная машина может быть рассадником опасных бактерий. Эксперт рассказала, как избежать заражения и сделать мойку действительно безопасной.

Читать полностью » Как выбрать ковёр в детскую без пыли и аллергенов вчера в 14:19

Дышать легко и безопасно: какой ковёр не станет пылесборником в детской

Ковёр делает детскую уютнее, но может собирать пыль и вызывать аллергию. Делюсь советами, как выбрать покрытие, которое будет безопасным.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Дерматолог Кузнецов: удалять мозоли самостоятельно опасно для здоровья
Авто и мото

Автоэксперт Алексей Тузов назвал слабые места китайских автомобилей
Спорт и фитнес

Учёные Mayo Clinic назвали расход калорий при 100 отжиманиях
Культура и шоу-бизнес

Песня Radiohead Let Down впервые вошла в Billboard Hot 100 благодаря TikTok
Еда

Как приготовить свинину с ананасами: пошаговая инструкция от кулинарного эксперта
Туризм

В Биг-Суре находится уникальный пурпурный пляж Пфайффер
Наука и технологии

NASA: поверхность астероида Бенну миллиарды лет подвергалась бомбардировке микрометеоритов
Питомцы

Доктор Николетта Серети: по тону лая можно определить состояние собаки
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru