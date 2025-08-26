Советский шик возвращается: почему молодёжь выбирает ретро в интерьере

Интерьеры в духе советского ретро снова набирают популярность. Такой дизайн выбирают не только люди старшего поколения, но и молодёжь, стремящаяся добавить в пространство уют, ностальгию и немного авантюрности.

С чего начать: выбор эпохи

Чтобы оформить квартиру в стиле ретро, важно решить, какой период прошлого века ближе. Атмосфера 60-х с их яркими принтами? Или минимализм 90-х? От этого зависит подбор отделки, мебели и декоративных элементов.

Стены и декор

Проще всего передать настроение эпохи с помощью стен. В магазинах можно найти обои в ретростиле — плотные, с выразительным рисунком. Если капитальный ремонт не входит в планы, достаточно ограничиться постерами и графикой: рекламные плакаты, поп-арт, винтажные фотографии или картины в стиле арт-деко.

Освещение как акцент

Большое значение имеют светильники. Лампы с абажурами в форме шара или треугольника, металлические конструкции со стеклянными деталями моментально создают ретро-настроение. Для уюта лучше выбирать тёплый мягкий свет.

Текстиль и мебель

Геометрические орнаменты и цветочные мотивы на шторах, коврах и обивке мебели оживляют интерьер и добавляют динамики. Подушки и покрывала из винтажного хлопка или льна усиливают атмосферу подлинности.

Кухня с акцентом на ретро

Именно кухня чаще всего становится местом для экспериментов. Яркая плитка на фартуке, холодильник пастельного оттенка в стиле 50-х годов, полки с характерным дизайном и барные стулья с кожаной обивкой — всё это моментально возвращает в прошлое.

Итог

Ретродизайн — это игра с деталями. Достаточно пары акцентов, чтобы современная квартира зазвучала по-новому и подарила атмосферу "советского шика".