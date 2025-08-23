Из кабинета — в вагон: жители обсудили городские проблемы с мэром на ходу

Необычный формат общения с горожанами придумал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Вместо привычных встреч в кабинетах он пригласил самых активных подписчиков своих соцсетей в поездку на ретротрамвае.

Обещание выполнено

"В прошлый раз я обещал им эту экскурсию, и обещание исполнено. Было приятно увидеть как знакомые лица, так и новых участников", — написал Пинаев в своём telegram-канале.

По словам мэра, такие встречи он старается проводить регулярно. В них участвуют и взрослые жители, и школьники, которые активно общаются с городскими властями в сети.

О чём говорили в дороге

Во время поездки пассажиры смогли обсудить с главой города самые актуальные вопросы: от состояния инфраструктуры до идей по благоустройству. Кроме того, всех ждал бонус — экскурсия об истории Нижнего Тагила, которая превратила поездку в познавательное путешествие.