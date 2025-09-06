Toyota готовит сюрприз: внедорожник с дизелем, гибридом и даже электричкой
Toyota готовит сюрприз для поклонников компактных внедорожников: модель, которая объединит ретро-дизайн, прочную базу Hilux и гибкую линейку двигателей — от дизельных до гибридных и электрических. Эта новинка должна бросить вызов Ford Bronco Sport и Corolla Cross на мировом рынке.
Дизайн, вдохновлённый прошлым
В базе данных ВОИС в январе 2024 года был обнаружен патент, поданный на Филиппинах. Иллюстрации показывают внедорожник с чёткими линиями кузова, мощными арками и запаской на задней двери — приём, знакомый по классическим джипам и традициям Land Cruiser.
Внешне автомобиль напоминает концепт Compact Cruiser EV 2021 года, но в упрощённой версии: без багажника на крыше и противотуманных фар. Эксперты отмечают, что Toyota сохранит фирменную "жёсткую" стилистику, добавив современные элементы освещения и отделки.
Платформа и конструкция
Хотя официального подтверждения пока нет, отраслевые источники уверены: основой станет шасси IMV-0 — та же архитектура, что у доступного пикапа Hilux Champ.
Это прочная рамная база, ценимая за долговечность и простоту обслуживания. Для рынков, где важны надёжность и невысокая стоимость ремонта, такой выбор выглядит особенно разумным.
Вопрос имени: Land Cruiser FJ
С 2023 года Toyota подаёт заявки на регистрацию названий с приставкой "Land Cruiser FJ". Это косвенно подтверждает намерение включить модель в легендарное семейство Land Cruiser, но в сегмент более доступных машин — ниже LC 250, но выше городских кроссоверов вроде Yaris Cross.
Двигатели и технологии
Технических характеристик компания не раскрывает. Однако обсуждаются такие варианты:
- дизели 2.4 и 2.8 л, знакомые по линейке Hilux,
- бензиновый мотор 2.7 л,
- гибридные решения для рынков с жёсткими нормами,
- перспективные подключаемые и полностью электрические версии.
В салоне ожидается стандарт Toyota: современные мультимедийные системы, комплекс безопасности и электронные ассистенты.
Даты и рынки
Согласно публикациям зарубежных СМИ, дебют состоится на Japan Mobility Show 2025, а продажи начнутся в 2026 году — сначала в Азии, затем в США.
Для Бразилии проект особенно интересен: историческая связь с легендарным Bandeirante и высокая популярность надёжных внедорожников дают шанс на успех. Однако пока Toyota не делала официальных заявлений о поставках или ценах.
Конкуренты и позиционирование
Новый внедорожник создаётся с чёткой целью — занять нишу между Corolla Cross и RAV4. По задумке Toyota, модель предложит настоящие внедорожные качества и классический стиль за цену, более доступную, чем у старших Land Cruiser.
В ближайшие месяцы ключевыми событиями станут первый публичный показ и раскрытие технических деталей. Интрига сохраняется и вокруг имени — будет ли это FJ Cruiser или Land Cruiser FJ.
Одно ясно уже сейчас: Toyota готова вывести на рынок автомобиль, который объединит дух прошлого и технологии будущего, сохраняя верность философии надёжности.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru