Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
телеграм
телеграм
© flickr.com by Yuri Samoilov is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Главная / Технологии
Олег Белов Опубликована сегодня в 4:46

Без установок и лагов: ретроигры ворвались в Telegram и затянули геймеров

В Telegram появился Retro Games Center — единый лаунчер ретроигр

Разработчик и энтузиаст эмуляции Никита Аксёнов, известный под ником Carter54, представил свой новый проект — Retro Games Center в Telegram, объединяющий все ретроигры и игровые боты мессенджера в одном месте. По словам автора, идея появилась как ответ на "фрагментацию проектов" и желание создать удобный центр запуска классических игр прямо внутри Telegram.

Центр ретроигр в Telegram

Retro Games Center — это каталог и лаунчер, где собраны десятки ботов, эмулирующих игры с ретроконсолей и ПК 90-х годов. Все они запускаются моментально, без установки и загрузок. Приложение работает "на любых современных смартфонах" — от Android до iOS, а также на настольных версиях Telegram.

"Сегодня я запустил Retro Games Center в Telegram. Это каталог, где будут собраны все ретроигры (боты) из TG в одном месте и там всегда будет во что поиграть с таким же моментальным запуском", — пояснил Аксёнов.

Автор отметил, что многие его игры существовали как отдельные Telegram-боты, разбросанные по разным каналам. Новый проект позволяет объединить их под одним "виртуальным куполом", чтобы пользователи могли быстро находить и запускать нужные тайтлы.

Как это работает

Retro Games Center представляет собой бот-платформу с каталогом игр, где каждая игра — это отдельный Telegram-бот, подключённый к общей системе. Пользователи могут:

• выбирать консоль (Sega, NES, PlayStation, 3DO и др.);
• запускать игру прямо в чате без перехода на сайты;
• сохранять прогресс и делиться ссылкой на игру с друзьями;
• подключать внешние контроллеры (в некоторых эмуляторах).

Особенностью проекта является мгновенный запуск, аналогичный облачным игровым сервисам: Telegram выполняет роль браузера и контейнера для эмуляторов, что делает загрузку почти незаметной.

Коллаборации и библиотека

Аксёнов активно приглашает к сотрудничеству независимых разработчиков, создающих игровые боты и порты для Telegram:

"Призываю разработчиков, которые меня читают (и не только), добавлять свои ретроигры и порты в мой каталог. Ваши игры увидят больше людей!", — заявил он.

Сейчас в Retro Games Center уже присутствуют проекты партнёров, включая RetroHubGames, которые добавили туда эмуляторы Sega Megadrive и Dendy (NES). Также доступны игровые боты PSXTG (PlayStation 1), 3DOTG (Panasonic 3DO), классическая Dune 2 и даже порт Quake.

Таким образом, Telegram превращается в своеобразную игровую платформу с ностальгическим уклоном, где можно вспомнить любимые хиты без сложных настроек.

Зачем Telegram-порт ретроиграм

Никита Аксёнов известен своими разработками в сфере браузерного гейминга и эмуляции. Его проекты позволяют запускать старые консольные и ПК-игры прямо в браузере без установки. Перенос идей в Telegram — логичное продолжение этой концепции:

  1. Универсальность: Telegram поддерживает кроссплатформенные веб-приложения.

  2. Доступность: не требуется регистрация, всё работает через обычный бот.

  3. Социальность: можно сразу делиться игрой или результатом с друзьями.

Такой формат идеально подходит для casual-аудитории, ищущей быстрый и ностальгический игровой опыт.

Сравнение с другими ретроплатформами

Платформа Формат Необходимость установки Совместимость Особенности
Retro Games Center (Telegram) Веб-бот Нет Все устройства с Telegram Моментальный запуск
RetroArch Приложение Да Windows, Android, iOS Глубокая настройка эмуляторов
Archive.org Games Веб-браузер Нет ПК, мобильные Ограниченный выбор
EmuDeck (Steam Deck) Утилита Да Linux, SteamOS Для продвинутых пользователей

Retro Games Center выделяется тем, что не требует установки и интегрируется прямо в привычный мессенджер.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: запуск множества разрозненных игровых ботов.
Последствие: пользователи теряют интерес, не находя нужные тайтлы.
Альтернатива: объединение всех проектов в едином каталоге Retro Games Center с простым поиском и мгновенным запуском.

А что если Telegram станет игровой платформой?

Telegram уже давно поддерживает мини-игры и WebApp-боты. Если проект Аксёнова получит массовое распространение, это может привести к формированию полноценного Telegram-игрового хаба, где будут не только ретроигры, но и инди-разработки, кроссплатформенные тайтлы и даже соревнования.

Для самого мессенджера это способ повысить вовлечённость аудитории и продемонстрировать, что Telegram — это не просто мессенджер, а экосистема приложений и развлечений.

Плюсы и минусы проекта

Плюсы Минусы
Доступность без установки Зависимость от Telegram WebView
Мгновенный запуск Ограничения по производительности
Сообщество разработчиков Возможны блокировки некоторых ROM
Поддержка ретроконсолей Неофициальный статус контента

FAQ

Можно ли играть без регистрации?
Да, достаточно открыть Telegram-бот Retro Games Center и выбрать игру.

Есть ли там современные игры?
Пока проект фокусируется на ретро-титлах, но планируется добавление мини-игр и кроссплатформенных портов.

Как добавить свою игру в каталог?
Разработчикам нужно связаться с Carter54 через Telegram и предоставить ссылку на своего игрового бота.

Мифы и правда

Миф: "Retro Games Center требует мощный смартфон".
Правда: сервис работает даже на бюджетных устройствах.
Миф: "Это пиратские игры".
Правда: используются только публичные демо и ROM-версии с разрешением владельцев.
Миф: "Игры работают только на Android".
Правда: Telegram обеспечивает полную кроссплатформенность.

3 интересных факта

  1. Carter54 известен как один из первых российских энтузиастов, запустивших эмулятор PS1 прямо в Telegram.

  2. Его проекты стабильно набирают сотни тысяч запусков благодаря вирусному распространению в чатах.

  3. Некоторые игры поддерживают сохранение прогресса через Telegram-аккаунт.

Исторический контекст

Ретроигры уже не раз возрождались благодаря браузерным технологиям: от Flash-портов в начале 2000-х до HTML5-эмуляторов десятилетием позже. Теперь, с появлением WebApp-ботов в Telegram, они получают новое дыхание в мессенджере, который стал площадкой не только для общения, но и для цифровых развлечений.

Если инициатива Аксёнова будет поддержана сообществом, Retro Games Center способен превратиться в "Steam для ретроигр" внутри Telegram, сделав ностальгический гейминг максимально доступным.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Сингапуре тестируют дронов для мойки окон на высотных зданиях вчера в 19:17
Грязи — конец, людям — безопасность: как в Сингапуре приручили дронов

В Сингапуре начали тестировать дроны, способные мыть окна небоскрёбов — безопасно, точно и без участия людей.

Читать полностью » Apple усилила экологическую стратегию, закупив 650 МВт чистой энергии вчера в 17:17
Apple больше не зависит от нефти: как iPhone стал работать на ветре

Apple подписала крупнейшие европейские контракты на поставку зелёной энергии, усилив свои позиции в борьбе за климатическую нейтральность.

Читать полностью » На клавиатуре обитает до 5000 бактерий на квадратный сантиметр вчера в 16:54
Клавиатура страшнее унитаза: что на самом деле живёт под нашими пальцами

Даже на идеально чистом рабочем столе может скрываться источник инфекций. Почему клавиатура — одна из самых опасных зон офиса и как защититься.

Читать полностью » Американский стартап Beta Technologies развивает сеть зарядных станций для авиации вчера в 15:54
Самолёт без капли керосина: стартап из Вермонта готовится взлететь на $7 миллиардов

Электроавиационный стартап из Вермонта готовится к IPO на сотни миллионов долларов. Удастся ли Beta Technologies взлететь выше конкурентов?

Читать полностью » Продажи бюджетных планшетов в России выросли на 36% в третьем квартале 2025 года — данные МТС вчера в 14:04
Планшетный бум: как доступные модели захватывают российские дома

Бюджетные планшеты в России неожиданно стали главным трендом 2025 года. Почему покупатели массово выбирают устройства до 15 тысяч рублей — разбираемся подробно.

Читать полностью » Китай опередил Запад по уровню автоматизации промышленности — The Telegraph вчера в 13:37
Добро пожаловать в будущее, сделанное в Китае: почему Запад отстаёт на десятилетие

Китай перестаёт быть просто «фабрикой мира» — автоматизация, искусственный интеллект и собственные технологии делают его новым центром глобальной промышленности.

Читать полностью » Во Владивостоке зарегистрирована северокорейская компания вчера в 12:28
"Красная звезда" села во Владивостоке: КНДР тайно выходит на российский IT-рынок

Во Владивостоке зарегистрировали северокорейскую компанию, связанную с разработчиком Red Star OS. Эксперты считают, что под видом исследований КНДР может развивать IT-партнёрство с Россией.

Читать полностью » Исследование OpenAI, Anthropic и DeepMind показало уязвимость защит языковых моделей вчера в 11:18
98% защиты — это иллюзия: ИИ легко обманывается, если знать, как подойти

Команда OpenAI, Anthropic, DeepMind и Гарварда показала: 12 популярных защит ИИ легко обходятся адаптирующимися атаками. Решение — многослойная безопасность и постоянные стресс-тесты.

Читать полностью »

Новости
Технологии
Голливуд обвинил OpenAI в нарушении прав актёров после релиза Sora 2
Спорт и фитнес
Сильные мышцы кора защищают позвоночник от перегрузок — специалист Евдокимов
Красота и здоровье
Врач Екатерина Сысоева назвала продукты, наиболее богатые селеном
Туризм
Эксперты составили список лекарств, которые стоит взять в аптечку в путешествие
Садоводство
Мандевилла успешно зимует при температуре около +10 °C в прохладном и тёмном месте
Авто и мото
Mazda CX-30 стала самой продаваемой моделью бренда в Испании
Наука
Переработка шин без отходов возможна благодаря новой разработке МИРЭА — Александр Гервальд
Питомцы
Учёные сравнили память кошек и собак: когнитивные различия оказались значительными
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet