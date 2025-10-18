Без установок и лагов: ретроигры ворвались в Telegram и затянули геймеров
Разработчик и энтузиаст эмуляции Никита Аксёнов, известный под ником Carter54, представил свой новый проект — Retro Games Center в Telegram, объединяющий все ретроигры и игровые боты мессенджера в одном месте. По словам автора, идея появилась как ответ на "фрагментацию проектов" и желание создать удобный центр запуска классических игр прямо внутри Telegram.
Центр ретроигр в Telegram
Retro Games Center — это каталог и лаунчер, где собраны десятки ботов, эмулирующих игры с ретроконсолей и ПК 90-х годов. Все они запускаются моментально, без установки и загрузок. Приложение работает "на любых современных смартфонах" — от Android до iOS, а также на настольных версиях Telegram.
"Сегодня я запустил Retro Games Center в Telegram. Это каталог, где будут собраны все ретроигры (боты) из TG в одном месте и там всегда будет во что поиграть с таким же моментальным запуском", — пояснил Аксёнов.
Автор отметил, что многие его игры существовали как отдельные Telegram-боты, разбросанные по разным каналам. Новый проект позволяет объединить их под одним "виртуальным куполом", чтобы пользователи могли быстро находить и запускать нужные тайтлы.
Как это работает
Retro Games Center представляет собой бот-платформу с каталогом игр, где каждая игра — это отдельный Telegram-бот, подключённый к общей системе. Пользователи могут:
• выбирать консоль (Sega, NES, PlayStation, 3DO и др.);
• запускать игру прямо в чате без перехода на сайты;
• сохранять прогресс и делиться ссылкой на игру с друзьями;
• подключать внешние контроллеры (в некоторых эмуляторах).
Особенностью проекта является мгновенный запуск, аналогичный облачным игровым сервисам: Telegram выполняет роль браузера и контейнера для эмуляторов, что делает загрузку почти незаметной.
Коллаборации и библиотека
Аксёнов активно приглашает к сотрудничеству независимых разработчиков, создающих игровые боты и порты для Telegram:
"Призываю разработчиков, которые меня читают (и не только), добавлять свои ретроигры и порты в мой каталог. Ваши игры увидят больше людей!", — заявил он.
Сейчас в Retro Games Center уже присутствуют проекты партнёров, включая RetroHubGames, которые добавили туда эмуляторы Sega Megadrive и Dendy (NES). Также доступны игровые боты PSXTG (PlayStation 1), 3DOTG (Panasonic 3DO), классическая Dune 2 и даже порт Quake.
Таким образом, Telegram превращается в своеобразную игровую платформу с ностальгическим уклоном, где можно вспомнить любимые хиты без сложных настроек.
Зачем Telegram-порт ретроиграм
Никита Аксёнов известен своими разработками в сфере браузерного гейминга и эмуляции. Его проекты позволяют запускать старые консольные и ПК-игры прямо в браузере без установки. Перенос идей в Telegram — логичное продолжение этой концепции:
-
Универсальность: Telegram поддерживает кроссплатформенные веб-приложения.
-
Доступность: не требуется регистрация, всё работает через обычный бот.
-
Социальность: можно сразу делиться игрой или результатом с друзьями.
Такой формат идеально подходит для casual-аудитории, ищущей быстрый и ностальгический игровой опыт.
Сравнение с другими ретроплатформами
|Платформа
|Формат
|Необходимость установки
|Совместимость
|Особенности
|Retro Games Center (Telegram)
|Веб-бот
|Нет
|Все устройства с Telegram
|Моментальный запуск
|RetroArch
|Приложение
|Да
|Windows, Android, iOS
|Глубокая настройка эмуляторов
|Archive.org Games
|Веб-браузер
|Нет
|ПК, мобильные
|Ограниченный выбор
|EmuDeck (Steam Deck)
|Утилита
|Да
|Linux, SteamOS
|Для продвинутых пользователей
Retro Games Center выделяется тем, что не требует установки и интегрируется прямо в привычный мессенджер.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
• Ошибка: запуск множества разрозненных игровых ботов.
• Последствие: пользователи теряют интерес, не находя нужные тайтлы.
• Альтернатива: объединение всех проектов в едином каталоге Retro Games Center с простым поиском и мгновенным запуском.
А что если Telegram станет игровой платформой?
Telegram уже давно поддерживает мини-игры и WebApp-боты. Если проект Аксёнова получит массовое распространение, это может привести к формированию полноценного Telegram-игрового хаба, где будут не только ретроигры, но и инди-разработки, кроссплатформенные тайтлы и даже соревнования.
Для самого мессенджера это способ повысить вовлечённость аудитории и продемонстрировать, что Telegram — это не просто мессенджер, а экосистема приложений и развлечений.
Плюсы и минусы проекта
|Плюсы
|Минусы
|Доступность без установки
|Зависимость от Telegram WebView
|Мгновенный запуск
|Ограничения по производительности
|Сообщество разработчиков
|Возможны блокировки некоторых ROM
|Поддержка ретроконсолей
|Неофициальный статус контента
FAQ
Можно ли играть без регистрации?
Да, достаточно открыть Telegram-бот Retro Games Center и выбрать игру.
Есть ли там современные игры?
Пока проект фокусируется на ретро-титлах, но планируется добавление мини-игр и кроссплатформенных портов.
Как добавить свою игру в каталог?
Разработчикам нужно связаться с Carter54 через Telegram и предоставить ссылку на своего игрового бота.
Мифы и правда
• Миф: "Retro Games Center требует мощный смартфон".
Правда: сервис работает даже на бюджетных устройствах.
• Миф: "Это пиратские игры".
Правда: используются только публичные демо и ROM-версии с разрешением владельцев.
• Миф: "Игры работают только на Android".
Правда: Telegram обеспечивает полную кроссплатформенность.
3 интересных факта
-
Carter54 известен как один из первых российских энтузиастов, запустивших эмулятор PS1 прямо в Telegram.
-
Его проекты стабильно набирают сотни тысяч запусков благодаря вирусному распространению в чатах.
-
Некоторые игры поддерживают сохранение прогресса через Telegram-аккаунт.
Исторический контекст
Ретроигры уже не раз возрождались благодаря браузерным технологиям: от Flash-портов в начале 2000-х до HTML5-эмуляторов десятилетием позже. Теперь, с появлением WebApp-ботов в Telegram, они получают новое дыхание в мессенджере, который стал площадкой не только для общения, но и для цифровых развлечений.
Если инициатива Аксёнова будет поддержана сообществом, Retro Games Center способен превратиться в "Steam для ретроигр" внутри Telegram, сделав ностальгический гейминг максимально доступным.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru