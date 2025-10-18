Без установок и лагов: ретроигры ворвались в Telegram и затянули геймеров

Разработчик и энтузиаст эмуляции Никита Аксёнов, известный под ником Carter54, представил свой новый проект — Retro Games Center в Telegram, объединяющий все ретроигры и игровые боты мессенджера в одном месте. По словам автора, идея появилась как ответ на "фрагментацию проектов" и желание создать удобный центр запуска классических игр прямо внутри Telegram.

Центр ретроигр в Telegram

Retro Games Center — это каталог и лаунчер, где собраны десятки ботов, эмулирующих игры с ретроконсолей и ПК 90-х годов. Все они запускаются моментально, без установки и загрузок. Приложение работает "на любых современных смартфонах" — от Android до iOS, а также на настольных версиях Telegram.

"Сегодня я запустил Retro Games Center в Telegram. Это каталог, где будут собраны все ретроигры (боты) из TG в одном месте и там всегда будет во что поиграть с таким же моментальным запуском", — пояснил Аксёнов.

Автор отметил, что многие его игры существовали как отдельные Telegram-боты, разбросанные по разным каналам. Новый проект позволяет объединить их под одним "виртуальным куполом", чтобы пользователи могли быстро находить и запускать нужные тайтлы.

Как это работает

Retro Games Center представляет собой бот-платформу с каталогом игр, где каждая игра — это отдельный Telegram-бот, подключённый к общей системе. Пользователи могут:

• выбирать консоль (Sega, NES, PlayStation, 3DO и др.);

• запускать игру прямо в чате без перехода на сайты;

• сохранять прогресс и делиться ссылкой на игру с друзьями;

• подключать внешние контроллеры (в некоторых эмуляторах).

Особенностью проекта является мгновенный запуск, аналогичный облачным игровым сервисам: Telegram выполняет роль браузера и контейнера для эмуляторов, что делает загрузку почти незаметной.

Коллаборации и библиотека

Аксёнов активно приглашает к сотрудничеству независимых разработчиков, создающих игровые боты и порты для Telegram:

"Призываю разработчиков, которые меня читают (и не только), добавлять свои ретроигры и порты в мой каталог. Ваши игры увидят больше людей!", — заявил он.

Сейчас в Retro Games Center уже присутствуют проекты партнёров, включая RetroHubGames, которые добавили туда эмуляторы Sega Megadrive и Dendy (NES). Также доступны игровые боты PSXTG (PlayStation 1), 3DOTG (Panasonic 3DO), классическая Dune 2 и даже порт Quake.

Таким образом, Telegram превращается в своеобразную игровую платформу с ностальгическим уклоном, где можно вспомнить любимые хиты без сложных настроек.

Зачем Telegram-порт ретроиграм

Никита Аксёнов известен своими разработками в сфере браузерного гейминга и эмуляции. Его проекты позволяют запускать старые консольные и ПК-игры прямо в браузере без установки. Перенос идей в Telegram — логичное продолжение этой концепции:

Универсальность: Telegram поддерживает кроссплатформенные веб-приложения. Доступность: не требуется регистрация, всё работает через обычный бот. Социальность: можно сразу делиться игрой или результатом с друзьями.

Такой формат идеально подходит для casual-аудитории, ищущей быстрый и ностальгический игровой опыт.

Сравнение с другими ретроплатформами

Платформа Формат Необходимость установки Совместимость Особенности Retro Games Center (Telegram) Веб-бот Нет Все устройства с Telegram Моментальный запуск RetroArch Приложение Да Windows, Android, iOS Глубокая настройка эмуляторов Archive.org Games Веб-браузер Нет ПК, мобильные Ограниченный выбор EmuDeck (Steam Deck) Утилита Да Linux, SteamOS Для продвинутых пользователей

Retro Games Center выделяется тем, что не требует установки и интегрируется прямо в привычный мессенджер.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: запуск множества разрозненных игровых ботов.

• Последствие: пользователи теряют интерес, не находя нужные тайтлы.

• Альтернатива: объединение всех проектов в едином каталоге Retro Games Center с простым поиском и мгновенным запуском.

А что если Telegram станет игровой платформой?

Telegram уже давно поддерживает мини-игры и WebApp-боты. Если проект Аксёнова получит массовое распространение, это может привести к формированию полноценного Telegram-игрового хаба, где будут не только ретроигры, но и инди-разработки, кроссплатформенные тайтлы и даже соревнования.

Для самого мессенджера это способ повысить вовлечённость аудитории и продемонстрировать, что Telegram — это не просто мессенджер, а экосистема приложений и развлечений.

Плюсы и минусы проекта

Плюсы Минусы Доступность без установки Зависимость от Telegram WebView Мгновенный запуск Ограничения по производительности Сообщество разработчиков Возможны блокировки некоторых ROM Поддержка ретроконсолей Неофициальный статус контента

FAQ

Можно ли играть без регистрации?

Да, достаточно открыть Telegram-бот Retro Games Center и выбрать игру.

Есть ли там современные игры?

Пока проект фокусируется на ретро-титлах, но планируется добавление мини-игр и кроссплатформенных портов.

Как добавить свою игру в каталог?

Разработчикам нужно связаться с Carter54 через Telegram и предоставить ссылку на своего игрового бота.

Мифы и правда

• Миф: "Retro Games Center требует мощный смартфон".

Правда: сервис работает даже на бюджетных устройствах.

• Миф: "Это пиратские игры".

Правда: используются только публичные демо и ROM-версии с разрешением владельцев.

• Миф: "Игры работают только на Android".

Правда: Telegram обеспечивает полную кроссплатформенность.

3 интересных факта

Carter54 известен как один из первых российских энтузиастов, запустивших эмулятор PS1 прямо в Telegram. Его проекты стабильно набирают сотни тысяч запусков благодаря вирусному распространению в чатах. Некоторые игры поддерживают сохранение прогресса через Telegram-аккаунт.

Исторический контекст

Ретроигры уже не раз возрождались благодаря браузерным технологиям: от Flash-портов в начале 2000-х до HTML5-эмуляторов десятилетием позже. Теперь, с появлением WebApp-ботов в Telegram, они получают новое дыхание в мессенджере, который стал площадкой не только для общения, но и для цифровых развлечений.

Если инициатива Аксёнова будет поддержана сообществом, Retro Games Center способен превратиться в "Steam для ретроигр" внутри Telegram, сделав ностальгический гейминг максимально доступным.