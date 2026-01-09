Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Пенсионер считает деньги дома
Пенсионер считает деньги дома
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 9:28

Пенсия начинается не в старости: один ранний шаг меняет финансовое будущее

Начинать формировать пенсионные накопления стоит буквально с первой зарплаты — президент НАПФ Беляков

Мысль о пенсии для многих кажется слишком далёкой, однако именно ранний старт накоплений способен заметно изменить финансовую картину в будущем. Даже небольшие суммы, отложенные в начале трудового пути, со временем могут сформировать ощутимый капитал и снизить зависимость от внешних обстоятельств. Об этом "Газете.Ru" рассказал президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков.

Почему важно начинать как можно раньше

По словам эксперта, формировать пенсионные накопления имеет смысл с первой зарплаты, не дожидаясь роста доходов или "подходящего момента". Ключевую роль в этом процессе играет финансовое планирование — учет доходов и расходов, анализ трат и отказ от ненужных сервисов.

"Ключевую роль в этом вопросе играет финансовое планирование: учет доходов и расходов, анализ трат, отказ от ненужных сервисов и регулярные сбережения. Чтобы накопления стали привычкой, достаточно один раз настроить автоплатеж. При этом средства на долгосрочные цели — образование, жилье или пенсию — важно "запирать на замок", чтобы защитить их от импульсивных трат. Начинать формировать пенсионные накопления стоит буквально с первой зарплаты", — отметил Беляков.

Он пояснил, что регулярность важнее размера взносов: даже небольшие отчисления на длинном горизонте способны существенно вырасти за счет эффекта сложных процентов.

Баланс между настоящим и будущим

Беляков подчеркнул, что пенсионные накопления не стоит воспринимать как вынужденное ограничение. По его словам, это инвестиция в собственную финансовую устойчивость, которая не обязательно снижает качество жизни в настоящем.

Эксперт отметил, что краткосрочные цели можно успешно сочетать с подготовкой к пенсии. Для этого он рекомендует диверсифицировать инструменты: часть средств держать в накопительных счетах и банковских вкладах для ближайших расходов, а другую часть направлять в долгосрочные программы.

В частности, такие возможности предоставляют негосударственное пенсионное обеспечение и программа долгосрочных сбережений (ПДС), которые позволяют выстраивать стратегию на десятилетия вперёд.

Доходы и финансовые привычки

По оценке главы НАПФ, уровень дохода играет второстепенную роль при выборе стратегии накоплений. Гораздо важнее финансовая дисциплина и устойчивые привычки. Люди, умеющие грамотно распоряжаться даже небольшими суммами, как правило, накапливают эффективнее независимо от заработка.

При этом отсутствие планирования, по его словам, создаёт риски и для тех, кто получает высокие доходы. Среди наиболее распространённых ошибок Беляков назвал погоню за быстрой прибылью без оценки рисков, нерегулярные отчисления и отказ от долгосрочных целей в пользу расходов "здесь и сейчас".

Риски отказа от накоплений

Эксперт предупредил, что игнорирование пенсионных сбережений повышает вероятность снижения уровня жизни в старости. Кроме того, отсутствие финансового резерва подрывает общую устойчивость и делает человека более уязвимым перед экономическими изменениями.

