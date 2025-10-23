Пенсия по расписанию, деньги — как получится: как курганцы готовятся к старости
Жители Кургана смотрят на будущее без иллюзий — большинство уверены, что их доход на пенсии придётся обеспечивать самим. По данным аналитической службы SuperJob, опрошенные курганцы в основном надеются не на государственную поддержку, а на работу, подработку или собственные сбережения.
Пенсия — не главный источник дохода
Согласно результатам опроса, 27% курганцев считают, что в пенсионном возрасте будут продолжать работать или подрабатывать.
На государственную пенсию полагаются 23% респондентов, а ещё 13% собираются использовать накопленные сбережения.
Лишь 2% участников исследования рассчитывают на доход от негосударственных пенсионных фондов, а на помощь детей как на основной источник дохода надеется всего 1% опрошенных.
"Курганцы, как и жители многих регионов, всё меньше верят в возможность жить только на пенсию. Большинство планирует подрабатывать или заранее откладывать средства", — отмечают аналитики SuperJob.
Кто и на что надеется
Исследование также показало различия между возрастными и социальными группами:
-
Женщины чаще полагаются на государственную пенсию и дополнительную работу,
-
Мужчины - на личные сбережения и инвестиции.
-
Респонденты старше 45 лет чаще готовы работать до старости, чем молодёжь до 35 лет.
-
Люди с доходом до 50 тысяч рублей надеются в первую очередь на пенсию и подработку.
-
А вот те, кто зарабатывает от 100 тысяч рублей, чаще формируют финансовую подушку безопасности.
Сколько пенсионеров в регионе
По данным Социального фонда России, в Курганской области в октябре 2025 года насчитывается 31,6 тысячи работающих пенсионеров - это почти на 7 тысяч меньше, чем в 2023-м.
Всего страховую пенсию по старости получают 212,2 тысячи человек, а её средний размер — 23,2 тысячи рублей. Для неработающих пенсионеров с низким доходом предусмотрена региональная социальная доплата.
Эксперты отмечают: сокращение числа работающих пенсионеров связано не столько с потерей интереса к труду, сколько с состоянием здоровья и сокращением рабочих мест для людей старшего возраста.
