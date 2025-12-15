Ожидания и реальность не совпали: почему пенсионных баллов мало для спокойствия

Страховая пенсия в России способна обеспечить лишь минимальный уровень дохода после завершения трудовой карьеры. Даже при выполнении формальных требований ее размер остается ниже базовых потребностей, что делает тему личных накоплений ключевой для будущего финансового спокойствия. Об этом сообщает портал "Финансы Mail", ссылаясь на позицию советника Банка России Юлии Кузнецовой.

Эксперт подчеркивает, что ориентация исключительно на государственные выплаты создает иллюзию защищенности. В реальности пенсионная система предполагает лишь базовую поддержку, а основной уровень благосостояния человеку необходимо формировать самостоятельно.

Почему страховой пенсии недостаточно

Финансист и экономист, инвестиционный советник Центробанка Юлия Кузнецова пояснила, что минимальный уровень пенсионных прав не позволяет приблизиться даже к прожиточному минимуму. Формальный порог в 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов обеспечивает ежемесячную выплату примерно в 13 278 рублей.

По ее словам, такая сумма может рассматриваться лишь как вспомогательный доход. Она не рассчитана на полноценное покрытие расходов и не обеспечивает привычный уровень жизни после выхода на пенсию.

Сколько баллов нужно для комфортного дохода

Кузнецова отметила, что для более заметного результата требуется существенно больший объем пенсионных баллов. Чтобы получать около 25 тысяч рублей в месяц, гражданину необходимо накопить порядка 111 индивидуальных пенсионных коэффициентов.

Эксперт обращает внимание, что достижение такого уровня возможно далеко не для всех, особенно при нестабильной занятости или перерывах в трудовой деятельности. Это еще раз подчеркивает ограниченность страховой модели как единственного источника дохода в старости.

Личная стратегия как альтернатива

По мнению советника ЦБ, ключом к финансовой устойчивости становится заблаговременное планирование.

"Личная финансовая стратегия должна быть основана на самостоятельном формировании капитала и создании подушки безопасности, что означает переход от пассивной зависимости от баллов к активным финансовым решениям и планированию собственного будущего", — подчеркнула Юлия Кузнецова.

Она считает, что отказ от ожиданий в пользу системного накопления позволяет снизить риски и обеспечить большую свободу в пожилом возрасте. Такой подход предполагает осознанное отношение к доходам, расходам и долгосрочным целям.