Российская легенда НХЛ: номер Сергея Федорова уходит в историю

Клуб НХЛ "Детройт Ред Уингс" объявил, что выведет из обращения номер 91, под которым выступал легендарный российский нападающий Сергей Федоров.

Торжественная церемония состоится перед домашним матчем с "Каролиной" в ночь на 13 января 2026 года. После этого ни один хоккеист в составе "Ред Уингс" больше не сможет надеть свитер с этим номером — он навсегда останется символом эпохи.

Сергей Федоров провёл в "Детройте" лучшие годы карьеры, выиграв с клубом три Кубка Стэнли и став одним из самых ярких игроков в истории команды. Его вклад в успехи "красных крыльев" настолько велик, что имя россиянина будет увековечено рядом с другими легендами клуба.