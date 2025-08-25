Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 12:13

Российская легенда НХЛ: номер Сергея Федорова уходит в историю

Легендарный российский хоккеист Сергей Федоров удостоится церемонии

Клуб НХЛ "Детройт Ред Уингс" объявил, что выведет из обращения номер 91, под которым выступал легендарный российский нападающий Сергей Федоров.

Торжественная церемония состоится перед домашним матчем с "Каролиной" в ночь на 13 января 2026 года. После этого ни один хоккеист в составе "Ред Уингс" больше не сможет надеть свитер с этим номером — он навсегда останется символом эпохи.

Сергей Федоров провёл в "Детройте" лучшие годы карьеры, выиграв с клубом три Кубка Стэнли и став одним из самых ярких игроков в истории команды. Его вклад в успехи "красных крыльев" настолько велик, что имя россиянина будет увековечено рядом с другими легендами клуба.

