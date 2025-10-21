Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Зрение
Зрение
© freepik.com is licensed under Public domain
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 1:24

Свет после тьмы: в Стэнфорде создали систему, возвращающую способность видеть

Исследователи Стэнфорда заявили о возвращении способности видеть у пациентов с тяжёлой стадией ВМД

Когда человек теряет зрение из-за возрастной макулярной дегенерации, привычный мир постепенно превращается в размытые тени. Эта болезнь поражает миллионы людей по всему миру, и до недавнего времени медицина могла лишь замедлить её развитие, но не вернуть способность видеть. Теперь ситуация меняется: учёные разработали технологию, которая позволяет снова различать формы и даже читать.

Как болезнь "отключает" зрение

Возрастная макулярная дегенерация (ВМД) разрушает клетки сетчатки — тот самый слой, который воспринимает свет и передаёт сигналы в мозг. Сначала человек перестаёт видеть детали, затем теряет способность различать лица, а в тяжёлых случаях — почти полностью лишается центрального зрения. При этом периферическое зрение остаётся, что делает болезнь особенно мучительной: человек видит контуры, но не может рассмотреть предметы в центре поля.

Современные методы лечения — от инъекций до лазерных процедур — способны лишь притормозить процесс, но не восстановить утраченные функции. Именно поэтому учёные Стэнфордского университета во главе с физиком Дэниелом Паланкера решили подойти к проблеме иначе и создать систему, которая бы "переподключала" мозг к зрительному восприятию.

Как работает PRIMA

Разработанная ими технология получила название PRIMA. Это комбинация миниатюрного чипа, имплантируемого в сетчатку, и "умных" очков с камерой и инфракрасной проекцией.
Чип площадью всего 2x2 миллиметра получает изображение, захваченное камерой очков, и преобразует его в электрические импульсы. Эти сигналы передаются нейронам сетчатки и далее — в зрительную зону мозга. Таким образом, зрительная система вновь начинает "работать", пусть и в ограниченном диапазоне.

Главная особенность — питание от солнечной энергии и использование инфракрасного света, который не мешает естественному периферическому зрению. Это позволяет пациентам использовать одновременно и "протезное" зрение, и то, что осталось от собственного.

"Пациенты могут одновременно использовать как протезное, так и периферическое зрение", — пояснил физик Дэниел Паланкер.

Первые результаты испытаний

В клинических исследованиях участвовали 32 добровольца старше 60 лет с тяжёлой стадией ВМД. Спустя год после имплантации 27 человек смогли снова читать крупный текст и различать формы. При проверке остроты зрения они видели в среднем на пять линий больше, чем до операции — результат, который медики называют впечатляющим.

"Я думал, что мои глаза мертвы, а теперь они снова ожили", — рассказал исследователь Хосе-Ален Сахель, профессор Питтсбургского университета, приводя слова одного из участников эксперимента.

Хотя у части пациентов возникали кратковременные побочные эффекты вроде повышенного давления в глазу, они быстро проходили и не влияли на итоговое восстановление зрения.

"Это захватывающее и значимое исследование. Оно даёт настоящую надежду пациентам, которые раньше могли рассчитывать только на свою слепоту в отношении прогресса", — считает профессор Франческа Кордейро из Имперского колледжа Лондона.

Что можно ожидать дальше

Пока восстановленное зрение чёрно-белое, но команда Паланкера уже работает над программным обеспечением, способным расширить диапазон серого и улучшить распознавание лиц. Следующий шаг — уменьшение размера пикселя, чтобы увеличить разрешение картинки. Испытания на животных показывают, что будущие версии могут достичь чёткости, сравнимой с естественным зрением — до 20/20.

Как установить имплантат: шаг за шагом

  1. Пациент проходит предварительное обследование, включая томографию сетчатки.

  2. Под местной анестезией хирург вводит чип в заднюю часть глаза через микроразрез.

  3. После заживления проводится настройка очков и калибровка программы.

  4. Пациент проходит курс адаптационной терапии, где заново учится "смотреть" с помощью новых сигналов.

Весь процесс занимает несколько недель и не требует госпитализации. Реабилитация проходит под контролем офтальмолога и нейровизуалиста.

Ошибки и риски: чего избегать

Ошибка: установка имплантата при активном воспалении глаза.
Последствие: возможно отторжение устройства.
Альтернатива: предварительная противовоспалительная терапия и повторная проверка перед операцией.

Ошибка: неправильная настройка очков.
Последствие: искажённое изображение или дезориентация.
Альтернатива: калибровка в клинике с использованием тестовых изображений.

Ошибка: пренебрежение тренировками после имплантации.
Последствие: мозг не адаптируется к новым сигналам.
Альтернатива: регулярные занятия с инструктором по зрительной реабилитации.

А что если имплантат сломается?

Система PRIMA полностью биосовместима и может быть заменена. При этом она не повреждает структуру глаза и не мешает возможным будущим вмешательствам, например пересадке сетчатки или генетической терапии. Производители обещают, что срок службы имплантата составляет не менее десяти лет.

Плюсы и минусы технологии

Плюсы Минусы
Восстановление способности читать и распознавать формы Пока только чёрно-белое изображение
Отсутствие внешних проводов Высокая стоимость установки
Совместимость с естественным зрением Необходима длительная адаптация
Возможность обновления программного обеспечения Требуется регулярное наблюдение у офтальмолога

Мифы и правда

Миф 1. Имплантат заменяет настоящие глаза.
Правда: он лишь помогает передавать сигналы в мозг, не восстанавливая сетчатку.

Миф 2. Устройство работает только при дневном свете.
Правда: чип получает энергию даже от слабого освещения и использует инфракрасную подсветку.

Миф 3. Система несовместима с очками для коррекции зрения.
Правда: очки PRIMA можно комбинировать с диоптрическими линзами.

FAQ: частые вопросы

Как выбрать клинику для имплантации?
Ищите учреждения, участвующие в международных клинических программах. Обычно они работают в партнёрстве со Стэнфордом или европейскими центрами офтальмологии.

Сколько стоит операция?
По предварительным данным, около 80-100 тысяч долларов, включая реабилитацию. Однако в будущем ожидается снижение цены при массовом производстве.

Что лучше — PRIMA или традиционные методы лечения ВМД?
Если поражение сетчатки необратимо, PRIMA остаётся единственным способом частично вернуть зрение. Лекарственная терапия используется на ранних стадиях и может быть комбинирована с имплантатом.

Исторический контекст

Попытки восстановить зрение с помощью электронных устройств начались ещё в 1980-е годы, но первые протезы были громоздкими и требовали внешних батарей. Только развитие нанотехнологий и микрофотоники позволило создать имплантаты, безопасные для постоянного ношения. PRIMA стала первой системой, объединяющей компактность, автономное питание и цифровую интеграцию с очками.

3 интересных факта

• Камера очков фиксирует не только объекты, но и движение, помогая ориентироваться в пространстве.
• Мозг пациентов быстро адаптируется к новой форме сигнала — за 2-3 недели.
• Некоторые добровольцы смогли не только читать, но и узнавать лица близких.

