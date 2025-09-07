Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 19:11

Мир на грани: как фотодиод с сетчаткой спасёт машинное зрение от хаоса

Исследовательская группа создала фотодиод, имитирующий работу сетчатки

Представьте устройство, которое видит мир почти так же эффективно, как человеческий глаз. Звучит как фантастика? На самом деле, физики сделали шаг к этому, создав фотодиод, вдохновлённый нашей сетчаткой. Давайте разберёмся, как это работает и что изменит в технологиях.

Применение машинного зрения сегодня

Современные системы машинного зрения, основанные на сенсорах и машинном обучении, уже стали неотъемлемой частью нашей жизни. Они позволяют компьютерам быстро анализировать изображения и видео, ускоряя процессы в разных областях:

  • в производстве — для контроля качества товаров и сортировки продукции.
  • в магазинах — для автоматического определения веса и типа продуктов.
  • в статистике — для подсчёта пассажиропотоков.
  • в природе — для распознавания растений и грибов по фотографиям.

Однако эти технологии ещё не достигли совершенства человеческого глаза.

Недостатки существующих сенсоров

Текущие сенсоры для машинного зрения работают двумя способами: либо фиксируют кадры с определённой частотой, либо отслеживают изменения яркости. Оба подхода уступают сетчатке по детализации и скорости обработки. Например, в клетках сетчатки учёные нашли линзы из митохондрий — плотное скопление этих органелл в колбочках помогает концентрировать свет на рецепторных белках.

Международная команда исследователей, включая Цзицзе Линя, Цунци Ли и коллег, представила новый сенсор в журнале Nature Nanotechnology. Он имитирует слоистую структуру сетчатки и её сигнальные пути.

"Мы представляем событийный ретиноморфный фотодиод (RPD), имитирующий слоистую структуру и сигнальный путь сетчатки. RPD достигает этого за счет вертикальной интеграции органического донор-акцепторного гетероперехода, ионного резервуара с пористой сетчатой морфологией и барьера Шоттки в единый диод посредством контролируемого послойного производства и точной модуляции наноструктуры", — написали авторы статьи Цзицзе Линь (Qijie Lin), Цунци Ли (Congqi Li) и их коллеги.

Ключевые компоненты устройства

Структура этого фотодиода состоит из трёх основных элементов, каждый из которых копирует функции сетчатки:

  • органический донорно-акцепторный гетеропереход: облегчает перенос электрического заряда.
  • ионный резервуар из пористых наноструктур: хранит и высвобождает ионы, имитируя биологические сигналы.
  • барьер Шоттки: переход между полупроводником и металлом, позволяющий току течь только в одном направлении.

Ретиноморфный фотодиод:

  • ТЭМ-изображения среза,
  • карта распределения химических элементов в диоде, рентгеновская спектроскопия,
  • микрофотография RPD,
  • иллюстрация структуры,
  • араметры фототока, квантового выхода фотолюминесценции, емкости на частоте 10 килогерц и процент модуляции фотоответа для разных покрытий,
  • расчеты состава ионного резервуара,
  • ТЭМ-изображение слоя-резервуара

Преимущества и потенциал

"Каждый компонент воспроизводит ключевой процесс, происходящий на сетчатке глаза, а их спонтанное взаимодействие позволяет системе адаптироваться к изменениям среды. Вся созданная нами конструкция обеспечивает динамический диапазон свыше 200 децибел, значительно снижает шум и избыточность обрабатываемой информации. Она также позволяет формировать системы высокой плотности из таких диодов. Мы показали, что проведенные нами улучшения обеспечивают высокое качество машинного зрения даже в экстремальных условиях освещения", — отметили учёные.

Этот прорыв обещает революцию в области машинного зрения, делая его более точным и адаптивным. Что ждёт нас дальше — время покажет.

