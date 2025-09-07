Мир на грани: как фотодиод с сетчаткой спасёт машинное зрение от хаоса

Представьте устройство, которое видит мир почти так же эффективно, как человеческий глаз. Звучит как фантастика? На самом деле, физики сделали шаг к этому, создав фотодиод, вдохновлённый нашей сетчаткой. Давайте разберёмся, как это работает и что изменит в технологиях.

Применение машинного зрения сегодня

Современные системы машинного зрения, основанные на сенсорах и машинном обучении, уже стали неотъемлемой частью нашей жизни. Они позволяют компьютерам быстро анализировать изображения и видео, ускоряя процессы в разных областях:

в производстве — для контроля качества товаров и сортировки продукции.

в магазинах — для автоматического определения веса и типа продуктов.

в статистике — для подсчёта пассажиропотоков.

в природе — для распознавания растений и грибов по фотографиям.

Однако эти технологии ещё не достигли совершенства человеческого глаза.

Недостатки существующих сенсоров

Текущие сенсоры для машинного зрения работают двумя способами: либо фиксируют кадры с определённой частотой, либо отслеживают изменения яркости. Оба подхода уступают сетчатке по детализации и скорости обработки. Например, в клетках сетчатки учёные нашли линзы из митохондрий — плотное скопление этих органелл в колбочках помогает концентрировать свет на рецепторных белках.

Международная команда исследователей, включая Цзицзе Линя, Цунци Ли и коллег, представила новый сенсор в журнале Nature Nanotechnology. Он имитирует слоистую структуру сетчатки и её сигнальные пути.

"Мы представляем событийный ретиноморфный фотодиод (RPD), имитирующий слоистую структуру и сигнальный путь сетчатки. RPD достигает этого за счет вертикальной интеграции органического донор-акцепторного гетероперехода, ионного резервуара с пористой сетчатой морфологией и барьера Шоттки в единый диод посредством контролируемого послойного производства и точной модуляции наноструктуры", — написали авторы статьи Цзицзе Линь (Qijie Lin), Цунци Ли (Congqi Li) и их коллеги.

Ключевые компоненты устройства

Структура этого фотодиода состоит из трёх основных элементов, каждый из которых копирует функции сетчатки:

органический донорно-акцепторный гетеропереход : облегчает перенос электрического заряда.

: облегчает перенос электрического заряда. ионный резервуар из пористых наноструктур : хранит и высвобождает ионы, имитируя биологические сигналы.

: хранит и высвобождает ионы, имитируя биологические сигналы. барьер Шоттки: переход между полупроводником и металлом, позволяющий току течь только в одном направлении.

Ретиноморфный фотодиод:

ТЭМ-изображения среза,

карта распределения химических элементов в диоде, рентгеновская спектроскопия,

микрофотография RPD,

иллюстрация структуры,

араметры фототока, квантового выхода фотолюминесценции, емкости на частоте 10 килогерц и процент модуляции фотоответа для разных покрытий,

расчеты состава ионного резервуара,

ТЭМ-изображение слоя-резервуара

Преимущества и потенциал

"Каждый компонент воспроизводит ключевой процесс, происходящий на сетчатке глаза, а их спонтанное взаимодействие позволяет системе адаптироваться к изменениям среды. Вся созданная нами конструкция обеспечивает динамический диапазон свыше 200 децибел, значительно снижает шум и избыточность обрабатываемой информации. Она также позволяет формировать системы высокой плотности из таких диодов. Мы показали, что проведенные нами улучшения обеспечивают высокое качество машинного зрения даже в экстремальных условиях освещения", — отметили учёные.

Этот прорыв обещает революцию в области машинного зрения, делая его более точным и адаптивным. Что ждёт нас дальше — время покажет.