Мир на грани: как фотодиод с сетчаткой спасёт машинное зрение от хаоса
Представьте устройство, которое видит мир почти так же эффективно, как человеческий глаз. Звучит как фантастика? На самом деле, физики сделали шаг к этому, создав фотодиод, вдохновлённый нашей сетчаткой. Давайте разберёмся, как это работает и что изменит в технологиях.
Применение машинного зрения сегодня
Современные системы машинного зрения, основанные на сенсорах и машинном обучении, уже стали неотъемлемой частью нашей жизни. Они позволяют компьютерам быстро анализировать изображения и видео, ускоряя процессы в разных областях:
- в производстве — для контроля качества товаров и сортировки продукции.
- в магазинах — для автоматического определения веса и типа продуктов.
- в статистике — для подсчёта пассажиропотоков.
- в природе — для распознавания растений и грибов по фотографиям.
Однако эти технологии ещё не достигли совершенства человеческого глаза.
Недостатки существующих сенсоров
Текущие сенсоры для машинного зрения работают двумя способами: либо фиксируют кадры с определённой частотой, либо отслеживают изменения яркости. Оба подхода уступают сетчатке по детализации и скорости обработки. Например, в клетках сетчатки учёные нашли линзы из митохондрий — плотное скопление этих органелл в колбочках помогает концентрировать свет на рецепторных белках.
Международная команда исследователей, включая Цзицзе Линя, Цунци Ли и коллег, представила новый сенсор в журнале Nature Nanotechnology. Он имитирует слоистую структуру сетчатки и её сигнальные пути.
"Мы представляем событийный ретиноморфный фотодиод (RPD), имитирующий слоистую структуру и сигнальный путь сетчатки. RPD достигает этого за счет вертикальной интеграции органического донор-акцепторного гетероперехода, ионного резервуара с пористой сетчатой морфологией и барьера Шоттки в единый диод посредством контролируемого послойного производства и точной модуляции наноструктуры", — написали авторы статьи Цзицзе Линь (Qijie Lin), Цунци Ли (Congqi Li) и их коллеги.
Ключевые компоненты устройства
Структура этого фотодиода состоит из трёх основных элементов, каждый из которых копирует функции сетчатки:
- органический донорно-акцепторный гетеропереход: облегчает перенос электрического заряда.
- ионный резервуар из пористых наноструктур: хранит и высвобождает ионы, имитируя биологические сигналы.
- барьер Шоттки: переход между полупроводником и металлом, позволяющий току течь только в одном направлении.
Ретиноморфный фотодиод:
- ТЭМ-изображения среза,
- карта распределения химических элементов в диоде, рентгеновская спектроскопия,
- микрофотография RPD,
- иллюстрация структуры,
- араметры фототока, квантового выхода фотолюминесценции, емкости на частоте 10 килогерц и процент модуляции фотоответа для разных покрытий,
- расчеты состава ионного резервуара,
- ТЭМ-изображение слоя-резервуара
Преимущества и потенциал
"Каждый компонент воспроизводит ключевой процесс, происходящий на сетчатке глаза, а их спонтанное взаимодействие позволяет системе адаптироваться к изменениям среды. Вся созданная нами конструкция обеспечивает динамический диапазон свыше 200 децибел, значительно снижает шум и избыточность обрабатываемой информации. Она также позволяет формировать системы высокой плотности из таких диодов. Мы показали, что проведенные нами улучшения обеспечивают высокое качество машинного зрения даже в экстремальных условиях освещения", — отметили учёные.
Этот прорыв обещает революцию в области машинного зрения, делая его более точным и адаптивным. Что ждёт нас дальше — время покажет.
