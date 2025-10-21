Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Проверка зрения у окулиста
Проверка зрения у окулиста
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Олег Белов Опубликована сегодня в 17:17

Вернули зрение без магии: новый имплантат позволяет читать даже тем, кто уже ослеп

Имплантат помог пациентам с ВМД частично восстановить зрение — Science Corporation

Несколько десятков пациентов с тяжёлой потерей зрения из-за возрастной макулярной дегенерации (ВМД) получили частичное восстановление центрального зрения благодаря инновационному глазному имплантату Prima, работающему в паре с умными очками. Исследование, проведённое компанией Science Corporation, показало впечатляющие результаты: участники вновь смогли читать книги и даже разгадывать кроссворды.

Что такое ВМД и почему она приводит к слепоте

Возрастная макулярная дегенерация — одно из самых распространённых заболеваний сетчатки у людей старше 60 лет. При этом заболевании повреждается макула — центральная область сетчатки, отвечающая за чёткое и цветное зрение. Человек начинает плохо различать детали, лица и текст, а со временем полностью теряет центральное зрение.

Лечение ВМД на сегодняшний день ограничено: препараты и лазерная терапия способны лишь замедлить развитие болезни, но не вернуть утраченное зрение. Именно поэтому новая технология вызвала такой интерес у офтальмологов.

Как работает имплантат Prima

Имплантат Prima - это миниатюрная матрица размером всего 2x2 мм, состоящая из множества крошечных фотоэлектрических панелей. Его хирургически помещают под сетчатку глаза.

Пациенты носят умные очки с камерой, которая фиксирует окружающее изображение, увеличивает его и передаёт на имплантат с помощью инфракрасного света. Далее устройство преобразует этот сигнал в электрические импульсы, стимулируя зрительный нерв и имитируя работу живых фоторецепторов.

Такое взаимодействие создаёт "искусственное зрение" — пациенты воспринимают мир как размытое чёрно-белое изображение, но способны различать предметы, формы и текст.

Что показало клиническое исследование

В испытании приняли участие 38 пациентов с диагностированной ВМД обоих глаз. Из них 32 человека проходили клиническое наблюдение в течение года.

Через 12 месяцев 26 из 32 участников отметили улучшение зрения — успех составил 80%.

"После имплантации пациенты смогли видеть достаточно хорошо, чтобы снова читать и решать кроссворды", — сообщили исследователи.

По данным Science Corporation, средний показатель улучшения составил распознавание 23 букв на таблице, а лучший результат — 59 букв.

Хотя восстановленное изображение остаётся размытым и нецветным, для людей, потерявших способность читать и узнавать лица, даже такое улучшение стало огромным шагом вперёд.

Кто стоит за технологией

Технологию разработала Science Corporation, специализирующаяся на интерфейсах "мозг-компьютер". Основатель и генеральный директор компании Макс Ходак - один из создателей Neuralink, стартапа Илона Маска.

Science Corporation приобрела технологию ретинального имплантата у французской компании Pixium Vision, которая в течение десяти лет занималась разработкой прототипа, но столкнулась с финансовыми трудностями.

В 2024 году Science Corporation представила первые результаты клинических испытаний Prima, а теперь готовится вывести устройство на рынок.

Сравнение технологий восстановления зрения

Параметр Prima (Science Corp.) Argus II (Second Sight) ИИ-очки eSight
Тип устройства Имплантат под сетчатку Электродный имплантат на поверхности сетчатки Внешние очки с камерой
Цветопередача Чёрно-белая Чёрно-белая Цветное изображение
Инвазивность Хирургическая операция Хирургическая операция Без операции
Острота зрения До 23-59 букв До 20 букв Увеличение изображения до 7x
Доступность На стадии клинических испытаний Производство прекращено Коммерчески доступна

Как проходит установка имплантата

  1. Пациент проходит предварительное обследование сетчатки.

  2. Проводится операция — микроскопическое внедрение имплантата под макулу.

  3. Через несколько недель начинается обучение работе с устройством и очками.

  4. Камера очков фиксирует изображение и передаёт его на имплантат.

  5. Пациент постепенно учится распознавать формы, буквы и предметы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: ожидание полного восстановления зрения → Последствие: разочарование из-за ограниченного контраста и чёрно-белого изображения → Альтернатива: использование Prima как дополнения, а не замены естественного зрения.
Ошибка: игнорирование реабилитационного периода → Последствие: медленная адаптация → Альтернатива: ежедневные тренировки с врачом и настройка очков.

А что если технология станет массовой?

Если испытания завершатся успешно, имплантат Prima может стать революцией для миллионов людей, страдающих от ВМД. При серийном производстве стоимость операции снизится, а технология будет адаптирована и для других форм слепоты — например, вызванных ретинитом или травмой сетчатки.

Уже ведутся работы по созданию цветной версии имплантата и увеличению плотности пикселей.

Плюсы и минусы технологии Prima

Плюсы Минусы
Частичное восстановление центрального зрения Изображение остаётся размытым
Возможность читать и ориентироваться Чёрно-белая передача
Безопасность — не требует прямого подключения к мозгу Не подходит при повреждении зрительного нерва
Перспектива дальнейших улучшений Дороговизна и ограниченная доступность

FAQ

Сколько стоит установка имплантата Prima?
Пока цена не объявлена — устройство находится на стадии клинических испытаний.

Можно ли установить имплантат при других заболеваниях глаз?
Пока технология разрабатывается только для ВМД, но в будущем возможны адаптации.

Нужно ли постоянно носить очки?
Да, очки с камерой — неотъемлемая часть системы. Без них имплантат не получает изображение.

Сколько длится эффект?
В течение года у всех пациентов имплантат продолжал стабильно работать без ухудшения.

Когда устройство поступит в продажу?
Science Corporation планирует коммерческий запуск после завершения расширенных клинических испытаний.

Мифы и правда

Миф: имплантат возвращает зрение полностью.
Правда: пока он восстанавливает лишь частичное восприятие света и контуров.

Миф: устройство напрямую подключается к мозгу.
Правда: имплантат взаимодействует только с сетчаткой и зрительным нервом.

Миф: операция опасна и необратима.
Правда: имплантат можно безопасно удалить при необходимости.

3 интересных факта

  1. Толщина имплантата Prima — меньше человеческого волоса.

  2. Каждый элемент устройства работает как мини-солнечная батарея.

  3. Разработчики уже тестируют версию, передающую простые цвета и движение.

Исторический контекст

Попытки создать искусственное зрение начались ещё в 1960-х годах, когда учёные экспериментировали с электрической стимуляцией зрительного нерва. Однако лишь с появлением микроэлектроники и нейроинтерфейсов стало возможным создание миниатюрных имплантатов, таких как Argus II и Prima. Новая разработка Science Corporation стала первой системой, которая сочетает имплантат и умные очки с элементами искусственного интеллекта.

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

