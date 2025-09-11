Новый "узел" в мозге: найден центр, связанный с проявлениями аутизма

Учёные всё больше интересуются тем, как мозг управляет поведением, связанным с расстройствами аутистического спектра. Одно из последних открытий специалистов Стэнфордского университета показало, что ключевую роль здесь может играть ретикулярное ядро таламуса — участок, отвечающий за контроль потоков сенсорной информации. Именно его гиперактивность оказалась связана с симптомами, напоминающими проявления аутизма.

Неожиданный виновник

Таламус традиционно рассматривается как своеобразный "перекрёсток" сигналов между органами чувств и корой головного мозга. Однако до недавнего времени было неясно, какую роль в этом процессе играет его ретикулярное ядро. Наблюдения за генетически модифицированными мышами, у которых имитировались проявления аутизма, позволили выяснить: именно здесь отмечалась аномально высокая активность нейронов, особенно во время социальных взаимодействий и при реакции на свет или другие раздражители.

Поведенческие проявления

Мыши, у которых регистрировалась гиперактивность этой зоны мозга, демонстрировали целый комплекс нарушений:

повышенную чувствительность к внешним стимулам;

склонность к повторяющимся действиям;

снижение интереса к социальному контакту;

эпизоды судорог.

Эти симптомы напоминали клиническую картину у людей с расстройствами аутистического спектра, а также подчеркивали тесную связь с эпилепсией, которая встречается у 30% пациентов с аутизмом против 1% в общей популяции.

Экспериментальные подходы

Чтобы проверить гипотезу, исследователи использовали два метода. Первый — применение экспериментального препарата Z944, изначально разрабатываемого для лечения эпилепсии. Приём средства позволил заметно ослабить поведенческие нарушения у мышей. Второй — использование технологии DREADD, при которой нейроны генетически модифицируются для избирательного реагирования на специальные молекулы. С помощью этого подхода удалось подавить избыточную активность ретикулярного ядра и обратить симптомы вспять.

Интересно, что при искусственном усилении активности в этой же области мозга у здоровых мышей возникали схожие поведенческие нарушения. Это подтвердило, что именно ретикулярное ядро таламуса может быть пусковым механизмом таких изменений.

Пересечение с эпилепсией

Факт, что одни и те же препараты способны влиять как на проявления аутизма, так и на эпилептические приступы, объясняет, почему оба состояния часто встречаются у одного и того же человека. По сути, речь идёт о сходных нейронных механизмах, которые в одном случае проявляются как сенсорные перегрузки и нарушение социальных навыков, а в другом — как судорожные эпизоды.

Перспективы для терапии

Старший автор работы, Джон Хьюгенард, профессор неврологии и неврологических наук, и его коллеги считают, что новые результаты открывают перспективное направление в лечении расстройств аутистического спектра.

"Ретикулярное ядро таламуса является новой мишенью для терапии", — отметил профессор Джон Хьюгенард.

Понимание роли этой области мозга может привести к созданию препаратов или методов нейромодуляции, которые позволят эффективно управлять симптомами аутизма.

Что дальше

Хотя эксперименты пока проводились только на мышах, результаты дают основание надеяться на новые стратегии лечения у людей. Исследователи подчеркивают, что впереди долгий путь клинических испытаний, но сам факт обратимости симптомов в модельных условиях уже можно назвать серьёзным прорывом.