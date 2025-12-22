Новая привычка россиян ударила по офлайну: торговые центры теряют главный источник жизни

Покупательская активность в российских торговых центрах продолжает снижаться, отражая смену потребительских настроений и рост осторожности в расходах. Потеря импульсного спроса становится системной, а традиционная офлайн-розница все заметнее уступает позиции другим форматам. Об этом сообщает издание "Коммерсантъ".

Трафик уходит из торговых центров

С начала января по середину декабря 2025 года показатель Mall Index, отражающий количество посетителей на 1 тыс. кв. м торговых площадей, снизился на 3% год к году, подсчитали в Focus Technologies. Годом ранее падение оценивалось в 2%, что делает текущую динамику более выраженной. Руководитель департамента торговой недвижимости CMWP Зульфия Шиляева ожидает аналогичного снижения по итогам всего года.

Негативный тренд особенно заметен в крупноформатных объектах. По словам регионального директора департамента торговой недвижимости NF Group Евгении Хакбердиевой, именно такие торговые центры теряют посетителей быстрее. В ряде объектов снижение трафика в 2025 году достигает 20-30%, оценивает президент Magic Group Александр Перемятов.

Рационализация расходов и давление онлайна

Руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев называет ключевыми факторами макроэкономическое давление и усиление онлайн-каналов. Домохозяйства переходят к сберегательной модели поведения, перераспределяя расходы в пользу повседневных нужд и отказываясь от спонтанных покупок.

"Покупатель становится более осведомленным: исследует рынок, читает отзывы, отслеживает скидки и только затем принимает решение", — говорит руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев.

Эта модель поведения снижает ценность торгового центра как места для случайных покупок и прогулок.

Кто теряет больше всего

Наиболее заметное падение посещаемости в 2025 году зафиксировано в DIY-магазинах — минус 18% год к году, что связано с общим снижением спроса на жилье. Ритейлеры электроники и бытовой техники потеряли 9% трафика в традиционной рознице из-за перетока спроса в онлайн.

Посещаемость продуктовых магазинов в торговых центрах снизилась на 8% под давлением формата "у дома" и дискаунтеров. При этом, по данным X5, показатели FMCG-сетей в целом остаются стабильными. Fashion-ритейл, а также магазины парфюмерии и косметики потеряли по 6% посетителей, тогда как заведения общепита удержали трафик на уровне прошлого года.

Вакантность и ожидания на 2026 год

Сокращение трафика уже отразилось на заполняемости торговых центров. Уровень вакантности в Москве в 2025 году достиг 9,5%, увеличившись на 2,5 п. п. год к году, подсчитали в компании "Магазин магазинов". Объем введенных в эксплуатацию объектов снизился до 12,7 тыс. кв. м, что стало минимальным значением за три года.

В 2026 году снижение посещаемости продолжится. По оценке Михаила Васильева, Mall Index в регионах может потерять еще 3%, в Санкт-Петербурге остаться на уровне 2025 года, а в Москве прибавить 1%. Александр Перемятов считает первую половину года наиболее тяжелой для розницы, не исключая закрытия части магазинов.