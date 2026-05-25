женщина в магазине
Ирина Малова Опубликована сегодня в 14:08

Ремонт и крупные покупки поставили на паузу: ритейл ждут серьезные перемены

В ближайшие два года российский рынок ждет заметная трансформация товарной матрицы, вызванная падающей платежеспособностью граждан, заявил инвестбанкир, основатель медиа "Биткоган" Евгений Коган. В беседе с NewsInfo он спрогнозировал сокращение ассортимента в ритейле, объяснив это закономерным ответом бизнеса на снижение покупательского спроса.

Ранее издание "Известия" сообщило, что изменения на розничном рынке усилили пессимизм российских покупателей. Порядка сорока процентов россиян допустили уменьшение ассортимента в магазинах. На этом фоне меняется и модель потребления: покупатели чаще экономят, переходят в дискаунтеры, а также активнее используют онлайн-сервисы и ИИ для выбора товаров.

Исследования показывают, что модель потребления радикально меняется: люди вынуждены переходить в дискаунтеры и чаще делать экономичный выбор при покупке продуктов питания. При этом в текущих реалиях аналитики внимательно следят за тем, как динамика цен на товары влияет на доступность привычных позиций.

По словам эксперта, производителям и торговым сетям невыгодно держать в обороте товары, которые не находят сбыта. Изменения затронут прежде всего сегмент товаров длительного пользования, где покупатели готовы отложить приобретение до лучших времен.

"Товары для дома, мебель. Когда хорошее настроение, когда идут ремонты в квартирах, вы покупаете товары для дома, покупаете технику, товары длительного пользования, холодильники, телевизоры, полотенца, посуду. Когда люди зажимаются, они экономят на таких вещах, экономят на вещах, которые могут подождать", — пояснил финансист.

Особую роль в оптимизации ассортимента играет психология потребителя, чувствующего неуверенность в завтрашнем дне, говорит эксперт. В то же время активное продвижение российских товаров через цифровые площадки становится попыткой производителей удержать внимание аудитории.

"Идет смена ассортимента. Люди предпочитают брать более дешевые вещи, более низкокачественные. Сейчас предпочитают не тратиться, использовать старое", — отметил специалист.

Эксперт подчеркнул, что текущий тренд на сжатие рынка наиболее выражен в среднем классе. При этом сектор дорогих товаров и лакшери-сегмент демонстрируют иную динамику, так как наиболее обеспеченные слои населения пока не прибегают к массовому урезанию потребления. Важно понимать, что смена позиции локальных брендов на рынке — лишь один из факторов адаптации экономики. В свою очередь, индексация минимальных заработных плат призвана частично компенсировать рост стоимости жизни, однако структурные изменения в ритейле остаются неизбежными.

Проверено экспертом: Управленец муниципального уровня Елена Гаврилова, Управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

