Алина Семёнова Опубликована сегодня в 7:39

Кредитный рынок перевернулся: россиянам будет сложнее получить заём, а компаниям — проще

Банки переключаются с розничных на корпоративные кредиты — эксперт Мехтиев

Российские банки заметно охладили интерес к массовому кредитованию физлиц — и дело не в резком падении спроса, а в том, что розничные займы перестали быть для них безусловно выгодным продуктом. Об этом сообщает агентство "Прайм": генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев объяснил, что кредитные организации не хотят брать на себя дополнительные расходы и все чаще переключаются на корпоративный сегмент.

Почему розничные кредиты стали менее привлекательными

Мехтиев напомнил, что для банков ключевая задача — привлекать деньги и выгодно размещать их в виде кредитов. В разные периоды наиболее прибыльными могут быть разные направления: вчера доход приносили розничные ссуды, завтра — корпоративные. Такой выбор определяется тем, где выше спрос и меньше ограничений, а значит проще зарабатывать.

"Жизнь кредитных организаций — это поиск и привлечение средств (читай — пассивов) и их размещение (читай — активов). И если вчера наиболее выгодными были активы розничные, то завтра такими могут стать активы из числа корпоративных кредитов", — указал генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев.

По его словам, именно поэтому рынок кредитования начал смещаться. Банки, оценивая будущую прибыль и сопутствующие расходы, выбирают сегмент, где кредитные операции менее обременены дополнительными требованиями. В ближайшее время, как считает эксперт, такая тенденция сохранится.

Корпоративное кредитование растет на фоне ограничений в рознице

Эксперт отметил, что в октябре резко выросло корпоративное кредитование. Он связал это с тем, что бизнес-сегмент сейчас выглядит для банков более удобным: там сохраняется спрос, а ограничения менее жесткие. В результате кредитные организации перераспределяют ресурсы в сторону компаний, чтобы сохранить прибыльность на фоне изменений в регулировании и в структуре спроса.

По сути, речь идет о прагматичном выборе: банки ищут направления, где можно активно выдавать кредиты без дополнительных затрат на соблюдение многочисленных ограничений. Корпоративные заемщики, по оценке Мехтиева, сегодня дают возможность поддерживать объемы кредитования и зарабатывать, не сталкиваясь с тем уровнем регуляторного давления, который есть в рознице.

Роль ЦБ и "качественные заемщики", которых стало меньше

Отдельно Мехтиев напомнил, что в прошлые годы темпы роста кредитования физлиц превысили темпы роста доходов населения. Это стало причиной того, что Банк России ужесточил требования к выдаче денег гражданам с высоким уровнем долговой нагрузки. Новые правила делают выдачу таких займов более затратной и менее выгодной, а значит банки стараются ограничивать объемы рискового кредитования.

По словам эксперта, кредитные организации не хотят брать на себя лишние расходы, связанные с такими ограничениями. При этом спрос на кредиты со стороны "качественных" заемщиков почти исчерпан: тех, кто соответствует требованиям и при этом готов брать новые займы, становится меньше. В результате банки замедляют темпы кредитования физлиц и одновременно активнее развивают корпоративное направление, где спрос и условия для работы выглядят устойчивее.

