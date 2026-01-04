Ресурсы не бесконечны — и это уже видно: США могут сократить участие в Европе после венесуэльской операции

На фоне операции США в Венесуэле в экспертной среде всё чаще звучит версия, что Вашингтон может пересмотреть приоритеты и снизить вовлечённость в европейском направлении.

Об этом сообщает "Лента.ру", приводя мнение ведущего научного сотрудника центра исследования проблем безопасности РАН, политолога-американиста Константина Блохина. По его оценке, замысел президента США Дональда Трампа — выйти из украинского вопроса и перераспределить ресурсы на другие внешнеполитические задачи.

Почему США могут сократить активность в Европе

Эксперт считает, что Трамп стремится "немного уйти из Евразии", хотя полностью уходить, по его словам, не будет. Он объясняет это тем, что у США сохраняются приоритеты, которые требуют постоянного внимания: Китай, Израиль и западное полушарие. В такой логике Украина перестаёт быть центром внешнеполитической повестки, а становится одним из направлений, где Вашингтон может снизить интенсивность участия.

"Трамп хочет немного уйти из Евразии, но не полностью. Потому что остается Китай, остается Израиль, который нужно поддерживать, чтобы сдерживать Иран и западное полушарие. Поэтому США будут свою активность в Европе сокращать. Это и делается. А высвободившиеся ресурсы перенаправлять в другие точки интереса", — рассказал Константин Блохин.

По мнению политолога, этот подход отражает общий принцип распределения ресурсов: сокращение активности в Европе позволяет сосредоточиться на регионах, которые рассматриваются как более значимые для долгосрочной стратегии.

При этом речь, по его словам, идёт не об отказе от присутствия, а о снижении масштаба вовлечённости. Такой сценарий, как считает эксперт, укладывается в желание администрации концентрироваться на точках, где у США есть прямые интересы и необходимость оперативного реагирования.

Венесуэла как сигнал о смене фокуса

Контекстом для этих оценок стала операция США в Венесуэле. 3 января Вооружённые силы США нанесли авиаудары по объектам в столице страны Каракасе и по всей территории Венесуэлы. Также сообщается, что президент Николас Мадуро вместе с первой леди Силией Флорес были захвачены и вывезены из страны.

Позднее, как отмечает "Лента.ру", Трамп заявил о намерении управлять Венесуэлой до того момента, пока не будет осуществлён переход власти. На этом фоне Блохин связывает венесуэльское направление с более широкой логикой перераспределения внимания США. Он полагает, что подобные действия отражают стремление сосредоточить силы на других внешнеполитических приоритетах, одновременно сокращая активность на европейском треке.