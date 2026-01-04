Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Дональд Трамп
Дональд Трамп
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Мир
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 13:55

Ресурсы не бесконечны — и это уже видно: США могут сократить участие в Европе после венесуэльской операции

Блохин связал Венесуэлу с сокращением вовлечённости США в Европе — Лента.ру

На фоне операции США в Венесуэле в экспертной среде всё чаще звучит версия, что Вашингтон может пересмотреть приоритеты и снизить вовлечённость в европейском направлении.

Об этом сообщает "Лента.ру", приводя мнение ведущего научного сотрудника центра исследования проблем безопасности РАН, политолога-американиста Константина Блохина. По его оценке, замысел президента США Дональда Трампа — выйти из украинского вопроса и перераспределить ресурсы на другие внешнеполитические задачи.

Почему США могут сократить активность в Европе

Эксперт считает, что Трамп стремится "немного уйти из Евразии", хотя полностью уходить, по его словам, не будет. Он объясняет это тем, что у США сохраняются приоритеты, которые требуют постоянного внимания: Китай, Израиль и западное полушарие. В такой логике Украина перестаёт быть центром внешнеполитической повестки, а становится одним из направлений, где Вашингтон может снизить интенсивность участия.

"Трамп хочет немного уйти из Евразии, но не полностью. Потому что остается Китай, остается Израиль, который нужно поддерживать, чтобы сдерживать Иран и западное полушарие. Поэтому США будут свою активность в Европе сокращать. Это и делается. А высвободившиеся ресурсы перенаправлять в другие точки интереса", — рассказал Константин Блохин.

По мнению политолога, этот подход отражает общий принцип распределения ресурсов: сокращение активности в Европе позволяет сосредоточиться на регионах, которые рассматриваются как более значимые для долгосрочной стратегии.

При этом речь, по его словам, идёт не об отказе от присутствия, а о снижении масштаба вовлечённости. Такой сценарий, как считает эксперт, укладывается в желание администрации концентрироваться на точках, где у США есть прямые интересы и необходимость оперативного реагирования.

Венесуэла как сигнал о смене фокуса

Контекстом для этих оценок стала операция США в Венесуэле. 3 января Вооружённые силы США нанесли авиаудары по объектам в столице страны Каракасе и по всей территории Венесуэлы. Также сообщается, что президент Николас Мадуро вместе с первой леди Силией Флорес были захвачены и вывезены из страны.

Позднее, как отмечает "Лента.ру", Трамп заявил о намерении управлять Венесуэлой до того момента, пока не будет осуществлён переход власти. На этом фоне Блохин связывает венесуэльское направление с более широкой логикой перераспределения внимания США. Он полагает, что подобные действия отражают стремление сосредоточить силы на других внешнеполитических приоритетах, одновременно сокращая активность на европейском треке.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Трамп отказался раскрывать дальнейшие планы США по Венесуэле — The New York Times вчера в 14:45
Когда президент отвечает обещанием: Трамп свёл реакцию на Венесуэлу к фразе про пресс-конференцию

Трамп дал 50-секундное интервью после заявления о захвате Мадуро, но ушёл от ключевых вопросов и перенёс ответы на пресс-конференцию.

Читать полностью » Посольство США призвало американцев отказаться от поездок в Венесуэлу — ТАСС вчера в 11:28
Формулировки стали жёстче без пояснений: посольство США опубликовало прямой призыв не посещать Венесуэлу

Посольство США сделало жёсткое заявление по Венесуэле и призвало американцев отказаться от поездок. Что стоит за этой формулировкой?

Читать полностью » В Каракасе вновь прогремели взрывы в нескольких районах города — NBC News вчера в 11:28
Ночь в столице перестала быть обычной — взрывы в Каракасе продолжаются, в небе заметили девять вертолётов

После взрывов в Каракасе над городом заметили не менее девяти вертолетов, а в воздухе слышны самолеты — напряжение не спадает.

Читать полностью » Опасные инциденты со спутниками отметили в ООН — миссия КНР 02.01.2026 в 16:50
Орбита трещит по швам: массовый запуск спутников поставил под угрозу безопасность в космосе

Китай на площадке ООН заявил о рисках, связанных с коммерческими спутниками, и призвал выработать глобальные правила для безопасности в космосе.

Читать полностью » Цель смены президента Сербии связали с протестами — посол России Боцан-Харченко 02.01.2026 в 16:45
Протесты в Сербии перестали быть стихийными: за акциями проступает внешний сценарий

Российский посол в Белграде заявил о признаках цветной революции в Сербии и объяснил, почему протесты выходят за рамки внутреннего недовольства.

Читать полностью » Внешний вид президента Финляндии во время новогоднего обращения вызвал обсуждение — Iltalehti 02.01.2026 в 9:25
Когда мелочь рушит образ: новогоднее обращение президента Финляндии обсуждают не из-за слов

Новогоднее обращение президента Финляндии обсуждают из-за неожиданной детали во внешнем виде, которая уже не впервые привлекает внимание публики.

Читать полностью » На курорте Кран-Монтана в Швейцарии произошёл взрыв с жертвами - AFP 01.01.2026 в 9:39
Туристический день закончился трагедией: что скрывает первое сообщение полиции

На швейцарском курорте Кран-Монтана произошёл взрыв с жертвами. Причины инцидента неизвестны, власти пока не раскрывают детали.

Читать полностью » Франция запретила доступ к соцсетям детям до 15 лет — Франс Пресс 31.12.2025 в 17:48
Франция нажимает на паузу: соцсети для подростков уходят из свободного доступа

Франция готовит жёсткий запрет на соцсети для подростков. Законопроект затронет платформы, школы и может изменить цифровые привычки детей.

Читать полностью »

Новости
Экономика
Драгметаллы плохо подходят для долгосрочных вложений — эксперт Смирнов
Красота и здоровье
Цвет овощей указывает на набор полезных веществ в рационе — врач Аманова
Спорт и фитнес
Краткосрочные цели помогли сохранить регулярные тренировки — учёные
Красота и здоровье
Сахарный диабет повышает риск инфаркта и инсульта — хирург Григорьян
Красота и здоровье
Рак невозможно полностью победить из-за разной биологии опухолей — онколог Каприн
Красота и здоровье
Рост детских травм зафиксировали во время зимних каникул — консультант Тимофеева
Наука
Вулкан Тамбора 1815 года стал причиной глобального похолодания — Смитсоновский институт
Общество
Русский язык назвали сложным для носителей английского — профессор Брумфилд
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet