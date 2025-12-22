Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 16:38

Резюме, которое не заметят: как ваши ошибки мешают получить приглашение на собеседование

Завышенные требования по зарплате и ошибки в резюме мешают собеседованиям — Булкина

Долгое отсутствие приглашений на собеседования чаще всего связано не с состоянием рынка труда, а с качеством резюме и завышенными ожиданиями кандидата. Об этом рассказала Елена Булкина, эксперт в сфере HR, комментируя ситуацию для MosTimes.

Качество резюме и завышенные ожидания

По словам Булкиной, причин, по которым соискателя долго не приглашают на собеседования, может быть несколько, и универсального ответа на этот вопрос не существует. Одной из самых распространенных причин является плохо составленное резюме, которое не привлекает внимание работодателя. Это может быть связано с тем, что резюме составлено с использованием нейросетей, что часто заметно для рекрутеров, или же оно просто не соответствует требованиям рынка.

"Плохо составленное резюме, оно не интересует рынок, или составлено при помощи нейросетей, это видно", — пояснила эксперт.

Кроме того, часто причиной отсутствия приглашений является завышенные ожидания по заработной плате или условиям труда. Например, кандидаты могут требовать медицинскую страховку с первого дня работы или отказываться от командировок, несмотря на то что работа в этой сфере их предполагает.

"Некоторые пишут, что без медицинской страховки с первого дня работать не собираются или не готовы к командировкам, а работа в любом случае предполагает командировки", — добавила Булкина.

Неправильные ожидания и избыточные требования

Эксперт также отметила, что нередко соискатели ошибаются в своих ожиданиях по поводу вакансий. Например, в некоторых случаях на рынке может быть избыток предложений по данной специальности или вакансии, что снижает вероятность получения приглашения на собеседование. А в других случаях это может быть связано с узкой специализацией, когда, например, предприятие закрывается или сокращается.

"Может быть, на рынке появляется узкая специализация из-за того, что закрылось какое-то предприятие, или оно расширилось, или сократилось", — уточнила Булкина.

Ошибки в резюме и недостаток информации

Ещё одной причиной отказа может стать недостаточная проработанность информации о достижениях, образовании или квалификации в резюме. Работодатели также настороженно относятся к слишком обширным резюме, когда соискатель заявляет о себе больше, чем требует конкретная позиция.

"Информация в резюме может быть указана более высокого уровня, чем требует данная позиция", — отметила эксперт.

Кроме того, Булкина акцентировала внимание на том, что резюме должно быть аккуратным и по сути, иначе оно может не быть даже прочитано. Например, на должность бухгалтера средней руки не стоит отправлять резюме на восьми страницах.

"На бухгалтера средней руки присылают резюме на восьми страницах, это неправильно, это никто не читает", — подчеркнула она.

Таким образом, для того чтобы привлечь внимание работодателя, важно не только указать в резюме все необходимые данные, но и сделать его структурированным, с четкими и релевантными требованиями к вакансии.

