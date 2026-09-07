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Главная / Общество
Ирина Малова Опубликована сегодня в 16:05

Шутки добрались до резюме: соискатели пытаются пройти отбор необычным способом

Попытки обмануть нейросети при помощи юмора в резюме не гарантируют успешного трудоустройства, уверена бизнес-тренер компании Center for Business Skills Development по подбору персонала Юлия Левина. Она объяснила NewsInfo, почему алгоритмы первичного скрининга настроены на поиск профессиональных соответствий, а не на оценку креативности соискателя.

Ранее в сети распространилась информация о том, что россияне начали внедрять мемы в анкеты для обхода фильтров искусственного интеллекта. Сообщалось, что упоминание лидерства в онлайн-играх алгоритмы якобы воспринимают как навык управления командой, а специфические шутки помогают привлечь внимание к техническим специалистам. Например, какой-то специалист по данным, указав в навыках умение чесать животы животным, якобы обеспечил себе десятки приглашений на интервью.

Левина отметила, что эффективность таких методов сильно преувеличена, так как архитектура поисковых инструментов у каждой компании индивидуальна. Часто детали, которые перечеркивают опыт, становятся для HR-служб веским поводом для отказа еще до этапа личного общения.

"Я не думаю, что нейросеть настолько глупа, чтобы увидеть какую-то одну строчку несоответствия, упасть в обморок и перестать работать и начать кандидата пропускать дальше. Скорее всего, все зависит от настроек нейросети. Разные рекрутинговые компании используют разные инструменты. Многие делали эти инструменты под себя", — пояснила Левина.

Специалист подчеркнула, что задачи автоматизированных систем варьируются от простого сбора данных до полноценного ведения диалога с кандидатом в мессенджерах. При этом искусственный интеллект лишь упрощает работу рекрутера на первичном этапе, но критерии отбора остаются профессиональными. Подобная цифровизация процессов постепенно меняет рынок труда, заставляя соискателей адаптироваться к новым правилам игры.

"Нужно больше думать о том, как соответствовать требованиям компании, а не как пошутить, чтобы эту шутку поняли, оценили и тебя пригласили. Не все компании пользуются активно нейросетями. Это миф, что все пользуются нейросетями для поиска и отбора кандидатов. Многие компании при небольшом штате все еще по старинке работают", — рассказала эксперт.

В случаях, когда айтишники получают аномально большое количество откликов благодаря шуткам, дело чаще всего заключается в их высокой квалификации, а не в юморе. Вне зависимости от метода оценки — человеком или машиной — приоритетом остается релевантность навыков заявленной вакансии.

В то же время ошибки в резюме остаются главным барьером на пути к получению офера. Если соискатель долго не может найти работу, аналитики советуют проверить, как отражена профессиональная подготовка в документах.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов, управленец муниципального уровня Андрей Власов

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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