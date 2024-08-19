Ограничение въезда в Белгородской области: пять населенных пунктов получат право на компенсацию

В Белгородской области будет введено ограничение въезда еще в пять населенных пунктов, что даст их жителям возможность получить компенсацию за утраченное жилье без дополнительных проверок и административных процедур, сообщила Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, ссылаясь на решение губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

"К нам обратились жители Белгородской области с просьбой включить их села в список населенных пунктов с ограниченным въездом. Такое решение позволит гражданам получить компенсацию за утраченное жилье без дополнительных экспертиз и бюрократических процедур. Мы обратились к губернатору региона с просьбой поддержать это предложение и он пошел нам навстречу: с сегодняшнего дня въезд в пять населенных пунктов области будет закрыт," - сообщила Москалькова в своем Telegram-канале.

Федеральный омбудсмен уточнила, что въезд будет ограничен в селах Новостроевка-Вторая и в поселках Совхозный, Доброполье и Казачок, а также в селе Новопетровка, а также в село Колотиловка.

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