Оперативный штаб КТО: въезд в город Курчатов Курской области будет ограничен

Для усиления мер безопасности оперативным штабом КТО принято решение ограничить доступ в город Курчатов на ближайшее время, сообщил губернатор Курской области Алексей Смирнов в своем телеграм-канале.

"Несмотря на то, что безопасность Курской атомной станции максимально обеспечена, ВСУ не оставляют попыток проникнуть в город. В связи с этим, а также в целях обеспечения дополнительных мер безопасности оперативным штабом КТО принято решение в ближайшее время ограничить въезд в Курчатов", — сообщил Смирнов.

Контроль за выполнением этого решения будет осуществляться на специальных блокпостах.

Горожане с пропиской смогут беспрепятственно въезжать в Курчатов. Для тех, кто не имеет регистрации, но работает в городе, предусмотрено получение пропусков в администрациях Курчатова и Курчатовского района.

Также Смирнов сообщил, что транспортные средства, ранее использовавшие территорию города для транзита, должны будут выбрать альтернативные маршруты объезда.

Фото: commons.wikimedia.org