Оперативный штаб КТО: въезд в город Курчатов Курской области будет ограничен

Для усиления мер безопасности оперативным штабом КТО принято решение ограничить доступ в город Курчатов на ближайшее время, сообщил губернатор Курской области Алексей Смирнов в своем телеграм-канале.
"Несмотря на то, что безопасность Курской атомной станции максимально обеспечена, ВСУ не оставляют попыток проникнуть в город. В связи с этим, а также в целях обеспечения дополнительных мер безопасности оперативным штабом КТО принято решение в ближайшее время ограничить въезд в Курчатов", — сообщил Смирнов.
Контроль за выполнением этого решения будет осуществляться на специальных блокпостах.
Горожане с пропиской смогут беспрепятственно въезжать в Курчатов. Для тех, кто не имеет регистрации, но работает в городе, предусмотрено получение пропусков в администрациях Курчатова и Курчатовского района.
Также Смирнов сообщил, что транспортные средства, ранее использовавшие территорию города для транзита, должны будут выбрать альтернативные маршруты объезда.
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