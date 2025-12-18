Границы ждут поезда: Пашинян обратился к России с просьбой срочно чинить железные дороги

Никол Пашинян заявил, что обратился к российской стороне с просьбой заняться полным восстановлением железных дорог на двух направлениях. Он назвал участок от Ерасха до азербайджанской границы, а также от Ахурика до турецкой границы. Премьер-министр подчеркнул, что обращение носит срочный характер и адресовано российским партнёрам. Об этом сообщает издание ТАСС.

Заявление прозвучало в ходе общения с журналистами. Трансляция брифинга велась на YouTube-канале 24 News, где Пашинян уточнил, что рассчитывает на максимально быстрые действия со стороны российской стороны.

"Я попросил наших партнеров из России в срочном порядке заняться полным восстановлением железных дорог на участках от Ерасха до азербайджанской границы, от Ахурика до турецкой границы", — сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Дополнительный маршрут и логика "скорейшего ремонта"

Пашинян также дал понять, что список направлений может быть расширен. Он отметил, что в ближайшее время намерен поднять аналогичный вопрос по участку Иджеван — Газах. По его оценке, этот маршрут также нуждается в скорейшем ремонте, что, по сути, ставит задачу восстановления железнодорожной инфраструктуры шире, чем два ранее названных направления.

Вторая реплика премьера прозвучала как продолжение той же линии — ускорить восстановительные работы и вернуться к обсуждению конкретных сегментов сети.

"В ближайшее время, считаю, что тот же вопрос подниму в связи с участком Иджеван — Газах, потому что считаю, что этот участок нуждается в скорейшем ремонте", — сказал он.

Контекст управления железными дорогами Армении

13 февраля 2008 года в Ереване между РЖД и Республикой Армения был подписан концессионный договор, предусматривающий передачу системы железнодорожного транспорта страны в управление компании "Южно-Кавказская железная дорога" (ЮКЖД). Этот договор закрепил модель управления отраслью на длительный срок.

Согласно условиям соглашения, концессионное управление рассчитано на 30 лет. При этом предусмотрена возможность продления ещё на десять лет: она может быть реализована после первых 20 лет работы и только при взаимном согласии сторон.