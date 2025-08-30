Столица Приморья удивила гурманов — секрет идеального обслуживания в ресторанах

Столица Приморского края продемонстрировала высокие стандарты качества в сфере общественного питания, заняв третье место в общероссийском рейтинге уровня обслуживания в ресторанах и кафе. Исследование было проведено мониторинговым центром "Безопасность 2.0" в рамках проекта "Индекс официанта".

При составлении рейтинга аналитики исключили Москву и Санкт-Петербург как города федерального значения, чтобы получить более объективную картину по регионам. Для исследования были отобраны десять наиболее популярных у туристов городов, включая Сочи, Казань, Калининград и другие крупные центры.

Специалисты оценивали несколько ключевых параметров качества обслуживания: оперативность подачи блюд, вежливость персонала, профессиональные навыки сотрудников и точность в расчетах. По совокупности этих критериев Владивосток показал один из лучших результатов в стране.

Первые два места рейтинга заняли Краснодар и Нижний Новгород, следом расположилась столица Приморья. Замыкают пятерку лидеров Екатеринбург и Новосибирск. Эксперты отмечают, что высокие позиции Владивостока свидетельствуют о значительном повышении стандартов сервиса в сфере общественного питания на Дальнем Востоке.

Данные для исследования были предоставлены Ассоциацией туроператоров России, что подчеркивает объективность проведенного анализа и его ориентированность на реальные впечатления посетителей заведений общепита, отмечают эксперты.