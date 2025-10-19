Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Будда Шакьямуни
Будда Шакьямуни
© commons.wikimedia.org by Аркадий Зарубин is licensed under CC BY-SA 3.0
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 15:24

Реставраторы копали дренаж — нашли просветление: в Таиланде раскрыт тайник эпохи Дваравати

Археологи обнаружили тайник с золотом и ритуальными артефактами в Таиланде — Супавади Тангсук

Археологи в Таиланде сделали открытие, которое уже называют одним из самых значимых за последние десятилетия. В ходе реставрационных работ в храме Ват Тхаммачак Сема Рам, расположенном в провинции Накхонратчасима, специалисты обнаружили под древней статуей лежащего Будды тайник, в котором хранились золотые и серебряные украшения, бронзовые ритуальные предметы и рельефные пластины с изображением Будды.

Сокровища, пролежавшие под землёй около 1300 лет, относятся к периоду Дваравати — одной из первых буддийских цивилизаций на территории современного Таиланда. Эта находка не только пополнила коллекции археологов, но и позволила по-новому взглянуть на культуру и религиозные ритуалы древнего Сиама.

Сравнение археологических находок Таиланда

Место находки Период Основные артефакты Значение
Ват Тхаммачак Сема Рам VI-XI вв. (Дваравати) золото, серебро, бронза, рельефы Будды крупнейшее открытие 2025 года
Ват Пра Махатхат (Накхон Ситхаммарат) XII в. бронзовые статуи и керамика центр буддизма Южного Таиланда
Бан Чианг IV-I вв. до н. э. глиняная посуда, бронзовые браслеты свидетельство ранней металлургии
Ват Пхра Пхуттабат XVII в. реликварии и позолоченные подношения символ королевской династии

Советы шаг за шагом

1. Как было сделано открытие

Во время реставрации песчаниковой статуи Будды рабочие устанавливали дренажную систему для снижения влажности. Под основанием фигуры они наткнулись на керамический сосуд. Когда сосуд вскрыли, внутри оказалось 33 предмета, включая кольца, серьги и бронзовые украшения.

2. Первичный анализ

Артефакты были аккуратно очищены и переданы специалистам Департамента изящных искусств Таиланда. Первые исследования показали: предметы изготовлены из золота, серебра, свинца и сплава олова, известного как чин - характерного для ремесленников эпохи Дваравати.

3. Идентификация изображений

Три пластины с изображением Будды выполнены в технике репуссе - это чеканка по металлу с выдавливанием рельефа. На одной из них изображён сидящий Будда, на другой — стоящий, окружённый учениками. Третья представляет собой фрагмент ритуального листа, предположительно использовавшегося в подношениях.

4. Научное значение открытия

Находка подтверждает, что религиозные сооружения того времени часто использовались не только как места поклонения, но и как хранилища ритуальных даров. Это доказывает глубокую связь между верой, искусством и социальной структурой древнего общества.

"Каждый найденный предмет несёт в себе энергию эпохи Дваравати и отражает духовное мировоззрение народа", — отметила археолог Супавади Тангсук из Департамента изящных искусств Таиланда.

Ошибка — Последствие — Альтернатива

  • Ошибка: проводить реставрацию без предварительного археологического обследования.
    Последствие: возможная потеря ценных артефактов, скрытых в основании памятников.
    Альтернатива: всегда включать археологов в команду реставраторов, особенно при работе с объектами старше 1000 лет.

  • Ошибка: неправильное извлечение предметов из влажной почвы.
    Последствие: разрушение металла или керамики из-за окисления.
    Альтернатива: использовать мягкие кисти и поддерживать стабильную влажность до консервации.

  • Ошибка: хранение древних артефактов без температурного контроля.
    Последствие: потемнение золота и разрушение бронзовых сплавов.
    Альтернатива: содержать находки в специальных климатических капсулах.

А что если…

А что если под другими храмами Таиланда скрываются подобные тайники? Археологи считают, что это вполне вероятно. В буддийской традиции существовал обычай помещать в основание статуи или ступы ритуальные сосуды с дарами - символы процветания и веры. Возможно, находка в Ват Тхаммачак Сема Рам станет лишь первой в серии открытий, проливающих свет на забытые обряды эпохи Дваравати.

Плюсы и минусы археологических находок в действующих храмах

Плюсы Минусы
Раскрывают новые страницы истории Могут нарушить сакральность места
Сохраняют культурное наследие Требуют дорогостоящей реставрации
Способствуют развитию туризма Привлекают "чёрных копателей"
Обогащают музейные коллекции Риск повреждения памятников при раскопках

FAQ

Что представляет собой техника репуссе?
Это метод художественной чеканки, при котором изображение создаётся путём выдавливания рельефа на обратной стороне металлической пластины.

К какому времени относятся найденные предметы?
К периоду Дваравати — примерно VI-XI векам нашей эры.

Почему артефакты оказались под статуей Будды?
Согласно древним верованиям, дары, помещённые под святыни, символизировали связь между земным и духовным мирами.

Кто проводил раскопки?
Специалисты Департамента изящных искусств Таиланда при поддержке местных монахов и реставраторов.

Будет ли храм открыт для туристов?
Да, после завершения реставрации и установки защитных витрин с найденными предметами.

Мифы и правда

  • Миф: найденные украшения принадлежали царской семье.
    Правда: по составу и стилистике артефакты предназначались для ритуальных подношений, а не для личного пользования.

  • Миф: золото сохранилось в идеальном состоянии благодаря "божественной защите".
    Правда: сохранность объясняется герметичностью сосуда и сухими грунтами региона.

  • Миф: такие находки редкость для Таиланда.
    Правда: аналогичные ритуальные тайники находили и раньше, но эта коллекция — самая крупная и разнообразная по материалам.

Исторический контекст

Цивилизация Дваравати существовала на территории современного центрального Таиланда примерно с VI по XI века. Это было время расцвета буддизма и формирования первых городов-государств. Искусство Дваравати отличалось утончённостью и духовностью: скульптуры Будды создавались из песчаника и металлов, а в храмы помещались священные сосуды с дарами.

Роль этой культуры в распространении буддизма в Юго-Восточной Азии трудно переоценить. Именно из Дваравати традиции поклонения Будде распространились в Камбоджу, Мьянму и Лаос. Находка в Накхонратчасиме стала подтверждением того, что эта цивилизация обладала высоким уровнем ремесленного мастерства и глубокими религиозными знаниями.

Три интересных факта

  • В храме Ват Тхаммачак Сема Рам находится одна из самых крупных статуй лежащего Будды в Таиланде, длиной более 13 метров.

  • Техника репуссе, применённая для изготовления пластин, требует до 30 этапов обработки металла.

  • Часть находок будет представлена в Национальном музее Бангкока в отдельной экспозиции, посвящённой культуре Дваравати.

