Отзыв на ресторан в Москве обернулся судебным иском: как слова превратились в 200 тысяч рублей ущерба

Можно ли потерять 200 тысяч рублей всего лишь за несколько слов в интернете? История московского ресторанного критика доказывает, что да. Арбитражный суд столицы обязал его выплатить внушительную сумму за публикацию отзыва, который руководство ресторана сочло порочащим.

Как всё началось

В сентябре прошлого года автор, имя которого не разглашается, опубликовал рецензию на один из московских ресторанов. Тон текста был резко отрицательным: критику подверглись интерьер, меню, вкус и подача блюд, а также обслуживание. Но настоящим камнем преткновения стала вовсе не оценка кухни или атмосферы.

Критик упомянул, что за соседним столиком сидела управляющая заведением. По его словам, она одновременно проводила собеседования с кандидатами и "устраивала разборки по поводу задержек зарплаты". Именно эта фраза стала основанием для судебного разбирательства.

Иск ресторана и позиция суда

Руководство заведения заявило, что сведения о задержках выплат не соответствуют действительности, а значит, подрывают деловую репутацию ресторана. Иск был подан в арбитражный суд. Судьи согласились с аргументами истца и вынесли решение в его пользу.

"Признать недействительными и порочащими деловую репутацию… сведения о задержках выплаты зарплаты сотрудникам", — говорится в резолютивной части судебного акта.

Таким образом, слова рецензента были официально признаны недостоверными.

Итог для критика

По решению суда с автора публикации взыскали не только компенсацию за моральный ущерб, но и все расходы истца на госпошлину и оплату юристов. Общая сумма составила 200 тысяч рублей.