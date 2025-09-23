Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 13:54

Три лотка гороха: пассажиры в шоке от угощения в лаундже аэропорта

Часть гостей жалуются на еду в бизнес-залах, другие напоминают: это не рестораны

Можно ли ожидать ресторанного уровня от бизнес-залов аэропортов? Ответ на этот вопрос обсуждают в Телеграм-каналах после жалобы пассажира, вылетавшего из петербургского Пулково. Как сообщает TourDom. ru, гость бизнес-зала внутренних рейсов остался недоволен предложенным меню.

Жалобы на "скромный" выбор

По словам путешественника, в зоне раздачи посетителям предложили лишь несколько базовых блюд:

  • сырники и блины,
  • три лотка гороха и столько же моркови.

"Целых три лотка гороха и столько же моркови — должно быть, для того чтобы веселее и музыкальнее лететь", — иронично заметил пассажир. Он также добавил, что не нашёл привычных овощей, сэндвичей и сыра. "Летаю из Петербурга еженедельно, в прошлый раз давали полусырое рагу", — пожаловался он.

Попасть в бизнес-зал Пулково могут не только пассажиры бизнес-класса "Аэрофлота", S7, "России" и Nordwind, но и держатели премиальных карт банков. Кроме того, вход доступен за отдельную плату — 3 тысячи рублей за два часа.

Объяснения администрации

В пресс-службе аэропорта TourDom. ru сообщили, что сейчас в зоне внутренних вылетов идёт плановая реконструкция бизнес-зала. Из-за этого выросла нагрузка на два работающих лаунджа.

"В бизнес-зале с системой "шведский стол” из-за увеличения потока пассажиров ассортимент блюд на короткий срок ограничивали. Эти случаи поставлены на контроль", — пояснили представители Пулково.

При этом в официальном меню, по их словам, есть салаты, овощные закуски, горячие блюда, включая халяль-опции, супы и десерты. "Кстати, морковка на фото в отзыве пассажира сделана по технологии су-вид и приправлена прованскими травами", — уточнили в аэропорту.

Мнения пассажиров разделились

Реакция подписчиков Telegram-канала "Крыша ТурДома" оказалась неоднозначной. Часть поддержала критику:

"Подтверждаю. Летела в прошлое воскресенье вечером. Из блюд — только картошка "беби”, капуста, кабачки и слоеные улитки с изюмом".

Но многие напомнили, что бизнес-залы никогда не претендовали на ресторанный уровень.

"У авиакомпании Emirates в Дубае тоже довольно обычная еда, без изысков", — привели пример туристы.

"Не припомню, чтобы в бизнес-залах когда-либо подавали что-то выдающееся".

Опыт в других аэропортах

Жители регионов поделились историями о посещении бизнес-залов в других городах России. В Мурманске, по их словам, "весь ассортимент умещается на одном столе, и помнится, не было даже хлеба". В Новосибирске пассажиры столкнулись с "засохшими кексами и овсянкой", а также неработающей кофемашиной.

Такой опыт заставил многих задуматься о причинах. Некоторые считают, что виноваты банковские программы лояльности: поток клиентов вырос, но инфраструктура осталась прежней.

Чего ждут от лаунджей

Подписчики делают вывод: бизнес-зал нужен, прежде всего, для комфортного ожидания рейса, работы в спокойной обстановке и лёгкого перекуса. Если же пассажир голоден, лучше поесть в кафе аэропорта.

"Но пока в зале предлагают нормальную здоровую еду, он тоже полезен", — резюмировали туристы.

