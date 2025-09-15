Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Татьяна Буланова
Татьяна Буланова
© commons.wikimedia.org by Harbin harbin is licensed under CC0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 4:58

От катастрофы к триумфу: как Татьяна Буланова планирует вернуть деньги через ресторанный бизнес?

Татьяна Буланова открывает новый ресторан в Москве под названием "Триумф"

Татьяна Буланова, популярная российская певица, вновь решилась на открытие нового ресторана в Москве. И хотя ей уже доводилось столкнуться с серьезными убытками в 16 миллионов рублей от предыдущего предприятия, артистка не собирается сдаваться и прекращать свои начинания в сфере общепита.

Новая бизнес-инициатива Татьяны будет носить название "Триумф". Уже зарегистрировано общество с ограниченной ответственностью, которое будет специализироваться на полном ресторанном обслуживании, кафе, ресторанах быстрого питания и самообслуживания. Татьяна Буланова верит в успех своей новой затеи и надеется, что в будущем она сможет вывести ресторанный бизнес на новый уровень, несмотря на предыдущие неудачи.

По словам директора певицы, Сергея Хрусталева, сейчас Татьяна находится в гастрольном туре по Крыму. Несмотря на это, команда уже работает над проектом и активно готовится к запуску нового заведения. Вскоре ожидается, что артистка и её менеджмент поделятся подробностями о новом ресторане с поклонниками и журналистами.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Netflix анонсировал выход четвертого сезона сегодня в 4:43

Новый Геральт на экране: Лиам Хемсворт готовит сюрпризы в чётвертом сезоне "Ведьмака"

Netflix анонсировал четвертый сезон "Ведьмака", в котором Лиам Хемсворт впервые исполнил роль Геральта. Что ожидать от нового сезона и его главных событий?

Читать полностью » Фаррелл Уильямс провёл концерт на площади Святого Петра в Ватикане сегодня в 3:29

Ватикан в огнях: как концерт Фаррелла Уильямса стал историей

Фаррелл Уильямс стал хедлайнером первого поп-концерта в Ватикане, который объединил музыку и важные глобальные темы.

Читать полностью » Айс Кьюб рассказал, что снял экранизацию сегодня в 2:22

15 дней, никакого режиссера и мировой катастрофы: как Айс Кьюб снял фильм без команды

Айс Кьюб поделился уникальными подробностями съемок "Войны миров", рассказав о трудностях в процессе создания и реакции зрителей и критиков на результат.

Читать полностью » Фильм Хлои Чжао сегодня в 1:17

Тёмные секреты Шекспира и магия дель Торо: что скрывают фильмы, ставшие фаворитами TIFF

«Хамнет», "Франкенштейн" и "Достать ножи" — победители юбилейного кинофестиваля в Торонто, ставшие фаворитами зрителей. Какие фильмы завоюют Оскар?

Читать полностью » Письмо Фрэнка Синатры 1964 года будет продано на аукционе Bonhams за 30 тысяч долларов сегодня в 0:58

Секреты личного письма Фрэнка Синатры: что скрывает его откровение в 1964 году

На аукционе Bonhams выставят письмо Фрэнка Синатры, в котором он рассуждает о похищении своего сына. Уникальный документ оценивают в 30 тысяч долларов.

Читать полностью » Принц Уильям рассказал о характерах своих детей 13.09.2025 в 23:51

Секреты воспитания королевских детей: как принц Уильям управляется с Джорджем и Луи

Принц Уильям рассказал о том, как он и Кейт воспитывают сыновей, несмотря на озорные шалости Луи и моменты непослушания Джорджа.

Читать полностью » Историк Викерс о возвращении Гарри в Великобританию: королевская семья больше не доверяет ему 13.09.2025 в 22:41

Неожиданная цена примирения: что Гарри должен сделать, чтобы вернуть доверие королевской семьи

Королевская семья не доверяет принцу Гарри после его мемуаров, что вызывает напряжение в отношениях с Карлом III и принцем Уильямом.

Читать полностью » Актёр Джастин Бальдони обвинён в токсичном поведении на съёмочной площадке 13.09.2025 в 21:59

Новые обвинения в адрес Джастина Бальдони: что скрывают детали его токсичного поведения на съёмках

Джастин Бальдони снова попал в скандал: актеру предъявлены новые обвинения в домогательствах на съемочной площадке фильма. Что будет дальше?

Читать полностью »

Новости
Дом

Просроченные продукты становятся главным источником неприятного запаха в холодильнике
Питомцы

Учёные: недостаток игр и стимулов приводит кошек к стрессу и перееданию
Спорт и фитнес

Алексей Кожухов: после трёх лет эксплуатации АКБ требует дополнительной диагностики
Спорт и фитнес

Тренировка с гирями и скакалкой: 10 раундов — рекомендации тренеров
Авто и мото

Моторист развенчал мифы о ремонте двигателей 1.4 и 1.6 литра в корейских автомобилях
Красота и здоровье

Врач Ирина Ярцева напомнила о важности вакцинации против гриппа осенью
Садоводство

Кукурузный салат богат витамином С, витамином А и железом
Садоводство

Хизер Эбл: анютины глазки с крупными цветами сохраняют декоративность в осенних контейнерах
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet