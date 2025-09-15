От катастрофы к триумфу: как Татьяна Буланова планирует вернуть деньги через ресторанный бизнес?

Татьяна Буланова, популярная российская певица, вновь решилась на открытие нового ресторана в Москве. И хотя ей уже доводилось столкнуться с серьезными убытками в 16 миллионов рублей от предыдущего предприятия, артистка не собирается сдаваться и прекращать свои начинания в сфере общепита.

Новая бизнес-инициатива Татьяны будет носить название "Триумф". Уже зарегистрировано общество с ограниченной ответственностью, которое будет специализироваться на полном ресторанном обслуживании, кафе, ресторанах быстрого питания и самообслуживания. Татьяна Буланова верит в успех своей новой затеи и надеется, что в будущем она сможет вывести ресторанный бизнес на новый уровень, несмотря на предыдущие неудачи.

По словам директора певицы, Сергея Хрусталева, сейчас Татьяна находится в гастрольном туре по Крыму. Несмотря на это, команда уже работает над проектом и активно готовится к запуску нового заведения. Вскоре ожидается, что артистка и её менеджмент поделятся подробностями о новом ресторане с поклонниками и журналистами.