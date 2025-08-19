Проект, в который верили, обернулся убытками — кафе Булановой уходит в минус

Кто бы мог подумать, что заведение известной певицы, в которое вложены десятки миллионов, уже через год окажется в числе убыточных? Но именно это произошло с кафе Татьяны Булановой.

Рекордный убыток

Согласно данным Telegram-канала "Звездач", компания ООО "Лари", соучредителем которой является певица, за 2024 год зафиксировала убытки в 16 миллионов рублей. Для бизнеса такого масштаба это стало рекордной цифрой.

Любопытно, что ещё в 2023 году заведение показывало куда более скромные минусы — всего 161 тысячу рублей. Однако после того, как Буланова в мае 2024 года приобрела половину акций компании, ситуация изменилась стремительно и не в лучшую сторону.

История инвестиций

Начало проекта выглядело весьма многообещающим. В июне 2023 года прошло торжественное открытие ресторана "Гастрономика по-новому". На создание заведения Буланова потратила 50 миллионов рублей. Эти деньги она получила от своего супруга, бизнесмена Валерия Руднева, в качестве щедрого подарка.

Сам ресторан задумывался как семейное пространство с итальянской кухней в центре концепции.